کرفیو کے باوجود کٹھمنڈو میں نوجوانوں کا احتجاج جاری، ہلاکتوں کی تعداد 19 تک پہنچی: NEPAL

کٹھمنڈو میں منگل کے روز بھی فضا پرتشویش رہی جب نوجوان بڑی تعداد میں نیو بنی اور وادی کے دیگر حصوں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ مظاہرے پیر کو ہونے والے ’جن زی احتجاج‘ پر حکومتی کریک ڈاؤن، بدعنوانی اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف تھے۔
پیر کی جھڑپوں میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے—جن میں 17 کٹھمنڈو میں اور 2 اٹہری میں—جبکہ 400 سے زائد مظاہرین شدید زخمی ہوئے۔ پولیس کی طاقت کے بے دریغ استعمال پر سخت تنقید کی جارہی ہے۔
ریاستی جبر کے خلاف منگل کی صبح سے ہی کلنکی، چھپاگاؤں اور وادی کے دیگر علاقوں میں مظاہرے ہوئے۔ وفاقی پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے سے متعدد نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔
ضلعی انتظامیہ نے کٹھمنڈو، للیت پور اور بھکتاپور میں کرفیو نافذ کردیا ہے۔ کٹھمنڈو میں رنگ روڈ کے اندر صبح 8:30 بجے سے اگلے حکم تک پابندی عائد ہے، جس میں بلکُماری پل، کوٹیشور، سنامنگل، گوشالا، چاباہل، نارائن گوپال چوک، گونگابو، بالاجو، سویمبھو، کلنکی، بلکھو اور بگمتی پل سمیت اہم علاقے شامل ہیں۔ للیت پور میں صبح 9 بجے سے رات 12 بجے تک بھیسے پاتی، سانپا اور چیاسل کے علاوہ متعدد وارڈز میں کرفیو نافذ کیا گیا، جبکہ بھکتاپور کے تمام میونسپل علاقوں میں بھی ایسی ہی پابندیاں لگائی گئیں۔
مقامی انتظامیہ ایکٹ 1971 کی دفعہ 6(3) کے تحت ان احکامات میں آمدورفت، جلسوں، ریلیوں، جلوسوں، دھرنوں اور بیٹھکوں پر مکمل پابندی عائد ہے۔ اس کے باوجود نوجوان منگل کی صبح نیو بنیश्वर میں پارلیمنٹ کے قریب بغیر بینرز کے جمع ہوگئے۔ ایک شریک نوجوان نے کہا: “کل کے واقعے نے حکومت کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا۔ میں یہاں صرف نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہونے آیا ہوں۔”
اس خونی کریک ڈاؤن پر حکمران اور اپوزیشن دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سانحہ حکومت کی جابرانہ پالیسیوں کو عیاں کرتا ہے۔
کٹھمنڈو وادی اور دیگر اضلاع میں سیاسی رہنماؤں کے گھروں پر مظاہرین کا حملہ
کٹھمنڈو۔
حکومتی کریک ڈاؤن اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف جاری عوامی غصہ منگل کو ایک نیا رُخ اختیار کر گیا۔ جن زی مظاہرین نے کٹھمنڈو وادی اور مختلف اضلاع میں وزیروں اور سیاسی رہنماؤں کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے پتھراؤ کیا اور کئی مقامات پر املاک کو آگ لگا دی۔
للیت پور میں وزیر برائے اطلاعات و ٹیکنالوجی پرتھوی سبّا گرونگ کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ اسی طرح ڈپٹی وزیراعظم و وزیر خزانہ بشنو پاؤڈیل کے بھیسے پاتی والے گھر پر بھی شدید سنگباری کی گئی۔ سابق وزیر داخلہ رمیش لیکھک کے مکان پر بھی حملہ کیا گیا؛ انہوں نے پیر کے روز ہی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔
نیپال راسٹرا بینک کے گورنر بسو پاؤڈیل کی رہائش گاہ پر بھی پتھراؤ کیا گیا۔ مظاہرین سابق وزیراعظم اور نیپالی کانگریس کے صدر شیر بہادر دیوبا کے بدھنيلکنٹھا والے گھر تک پہنچ گئے، مگر پولیس نے بروقت انہیں حملے سے روک دیا۔
اسی طرح سی پی این (ماؤوادی مرکز) کے سربراہ اور اپوزیشن لیڈر پشپا کمل دہل ‘پرچنڈ’ کے کھومالتر میں واقع گھر پر بھی مظاہرین نے سنگباری کی۔
مقامی نمائندوں کے مطابق، مختلف اضلاع میں مظاہرین نے وزرائے اعلیٰ، صوبائی وزرا اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا ہے، حالانکہ انتظامیہ نے صورتِ حال کو قابو میں رکھنے کے لیے سیکورٹی سخت کردی تھی۔