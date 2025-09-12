نیپال کی پہلی خاتون وزیرِاعظم بنیں سشیلہ کارکی، عبوری حکومت کی باگ ڈور سنبھالیں گی

کٹھمنڈو، 12 ستمبر: نیپال نے ایک تاریخی لمحہ دیکھا جب سابق چیف جسٹس سشیلہ کارکی کو ملک کی پہلی خاتون وزیرِاعظم نامزد کیا گیا۔ انہوں نے کے پی شرما اولی کے استعفے کے بعد عبوری حکومت کی قیادت سنبھالی۔ اولی کو بڑے پیمانے پر بدعنوانی مخالف احتجاجات کے دباؤ میں عہدہ چھوڑنا پڑا۔ یہ تحریک بنیادی طور پر نیپال کی جین زی (Gen-Z) نسل کے نوجوانوں کی جانب سے چلائی جارہی ہے جو شفافیت اور جوابدہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
کارکی کی تقرری صدر رام چندر پوڈیل، فوجی سربراہ اشوک راج سگدیال اور جین زی مظاہرین کے درمیان اتفاقِ رائے کے نتیجے میں عمل میں آئی۔ دی کٹھمنڈو پوسٹ کے مطابق، کارکی کا انتخاب جین زی رہنماؤں کی جانب سے آن لائن پلیٹ فارم ڈسکارڈ پر کرائے گئے عوامی ووٹ کے ذریعے ہوا، جس میں انہیں سب سے زیادہ ووٹ ملے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ ایک بااعتماد اور آزاد شخصیت ہیں جو ملک کو عدم استحکام سے نکال سکتی ہیں۔
7 جون 1952 کو ویرات نگر میں پیدا ہونے والی سشیلہ کارکی کی زندگی عدالتی خدمات اور جمہوری تحریکوں سے جڑی رہی ہے۔ انہوں نے بنارس ہندو یونیورسٹی سے ماسٹرز اور 1978 میں تری بھون یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی۔ 1979 میں وکالت شروع کرنے کے بعد وہ بتدریج نمایاں قانون داں بنیں۔ 2009 میں انہیں سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا اور جولائی 2016 میں وہ نیپال کی پہلی خاتون چیف جسٹس بنیں۔ اپنے دور میں انہوں نے کئی اہم بدعنوانی مقدمات میں سخت فیصلے دیے اور عدالتی آزادی کو ترجیح دی۔
اگرچہ انہیں نیپالی کانگریس کوٹے سے سپریم کورٹ میں نامزد کیا گیا تھا، لیکن وہ کبھی سیاسی دباؤ میں نہیں جھکیں۔ جون 2017 میں ان کے دور کا اختتام اس وقت ہوا جب ان کے خلاف متنازع مواخذے کی تحریک لائی گئی، جسے سیاسی انتقام سمجھا گیا۔ اس کے باوجود، ان کی دیانت دار اور بہادر شخصیت برقرار رہی۔
کارکی کی زندگی سادگی اور گاندھیائی اصولوں سے متاثر مانی جاتی ہے۔ ان کے شوہر درگا سووی دی نیپالی کانگریس کے سینئر رہنما ہیں جنہوں نے 1973 میں پنچایت مخالف تحریک کے لیے ایک جہاز ہائی جیک کرنے کے تاریخی واقعے میں حصہ لیا تھا۔
سابق سپریم کورٹ جج آنند موہن بھٹڑائی نے کہا: “وہ سچی گاندھیائی ہیں۔ ان کی زندگی اور نظریہ دونوں سادگی اور دیانت داری سے بھرے ہیں۔ انہوں نے اتنے بڑے چیلنج کے وقت ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ ان کے حوصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس عبوری دور میں جمہوری اصولوں کے ساتھ قیادت کریں گی۔”
کٹھمنڈو یونیورسٹی اسکول آف لا کے پروفیسر اور سینئر وکیل بپن ادھیکاری نے کہا کہ کارکی کا سب سے بڑا سرمایہ ان کی دیانت داری ہے۔ “انہوں نے ہمیشہ نیک نیتی اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اب پورا ملک ان سے اسی شفافیت کو حکمرانی میں دیکھنے کی توقع کر رہا ہے،” انہوں نے کہا۔
وزیراعظم بننے کے بعد کارکی نے استحکام بحال کرنے، شفاف انتخابات کرانے اور ترقی کو ترجیح دینے کا عہد کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ان کی قبولیت نوجوانوں اور روایتی سیاسی جماعتوں دونوں میں، نیپال کے موجودہ سیاسی بحران اور صاف ستھرے قیادت کی ضرورت کی عکاس ہے۔
کارکی کا اقتدار میں آنا صرف سیاسی تبدیلی نہیں ہے بلکہ یہ نیپال کی نوجوان نسل کی اس خواہش کی علامت ہے جو شفاف سیاست اور جمہوری احیاء چاہتی ہے۔