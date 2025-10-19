سوشل میڈیا بچوں کی ذہانت کم کر رہا ہے

Last Updated on October 18, 2025 11:05 pm by INDIAN AWAAZ
ایک نئی تحقیق میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک دن میں دو گھنٹے سے زیادہ وقت سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔
ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دو گھنٹے سے زائد وقت سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے بچوں میں سیکھنے کی رفتار، پڑھنے کی صلاحیت اور دماغی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال سے بچوں کی زندگی میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ پڑھائی میں کمزور بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال میں اضافہ اور ذہین بچوں کے استعمال میں کمی واقع ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق، بچوں کو پڑھائی اور دماغی ورزش کی طرف راغب کرنا، انہیں 4 سے 5 گھنٹے پڑھائی کی جگہ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی سوشل میڈیا سے دور رہنے والے ساتھی بچوں کی برابری کر سکیں۔
(): ماہرین کا کہنا ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ذہنی و جسمانی صحت پر دھیان ڈالیں۔ ظاہر ہے بچے والدین کے طرز عمل کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر وہ مصروفیت کے باوجود اپنے موبائل فون پر مسلسل لگے رہیں گے تو یہ عمل بچوں کے رویے کو متاثر کر سکتا ہے۔
تحقیق میں 8 ماہ سے 10 سال کے درمیان بچوں کو شامل کیا گیا اور جو روزانہ دو گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے تھے ان کی تعلیمی کارکردگی میں تیزی سے کمی دیکھی گئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی وجہ پڑھنے کی صلاحیتوں میں کمی، دماغی صلاحیت کی کمزوری، اور دیگر قسم کے سماجی جذباتی اثرات ہیں۔
منشیات کے استعمال، غربت، جنسی سلوک، یا والدین کی تعلیم اور امام بننے والے بچوں کے مسائل، سوشل میڈیا کو استعمال سے بھی گہرے اور زیادہ دیر تک منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
تحقیق کے لیے ماہرین نے سوشل میڈیا کو مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات کے لیے استعمال کیا، جس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ کیسے بچوں کی ذہنی اور جذباتی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔