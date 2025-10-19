بنگلہ دیش :ڈھاکا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھاری آگ، تمام پروازیں معطل

Last Updated on October 18, 2025 8:35 pm by INDIAN AWAAZ
زاکر حسین، ڈھاکا:
ہفتہ دوپہر ڈھاکا کے حضرت شہجلال بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کارگو ٹرمینل میں بھاری آگ لگنے کے باعث تمام پروازیں معطل کر دی گئیں اور کئی آنے والی پروازوں کو دوسرے ہوائی اڈوں پر منتقل کیا گیا۔
واقعے میں بنگلہ دیش انصار اور ولیج ڈیفنس پارٹی () کے کم از کم 25 ارکان زخمی ہوئے، جو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگ تقریباً 2:15 بجے کارگو ولیج کے علاقے میں لگی، جہاں درآمد شدہ سامان رکھا جاتا ہے۔ فائر سروس اور سول ڈیفنس کے حکام کے مطابق، بنگلہ دیش ایئر فورس اور نیوی سمیت 36 فائر فائٹنگ یونٹس آگ پر قابو پانے کے لیے روانہ کیے گئے۔ بارڈر گارڈ بنگلہ دیش () کی دو پلٹنیں بھی ریسکیو آپریشن میں شامل ہوئیں۔
فائر سروس کے افسر طلہا بن جاسم نے کہا، “آگ کی شدت بہت زیادہ ہے۔ ابتدائی طور پر 16 یونٹس کام کر رہی تھیں اور مزید 16 راستے میں تھیں۔” ہوائی اڈے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر گروپ کیپٹن ایس ایم رقیب سماد نے عوام اور میڈیا سے تعاون کی اپیل کی۔
شام 5:00 بجے تک آگ تقریباً قابو میں آ گئی، جس کی تصدیق ہوائی اڈے کے ترجمان فلائٹ لیفٹیننٹ مسعود نے کی۔ تاہم، کارگو ولیج کے کچھ حصوں سے دھواں اٹھتا رہا۔ کم از کم پانچ بین الاقوامی پروازیں، جن میں –اور کی دو دو پروازیں شامل ہیں، چٹاگانگ منتقل کی گئیں، جبکہ ریاض-ڈھاکا پرواز کو سلہٹ روٹ پر بھیج دیا گیا۔ دہلی سے انڈیگو کی ایک پرواز کو کولکتہ منتقل کیا گیا۔
حکام نے کہا کہ ڈھاکا ہوائی اڈے پر پروازیں رات 9:00 بجے تک معطل رہیں گی۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی آف بنگلہ دیش () نے تصدیق کی کہ “مشترکہ کوششوں سے آگ پر زیادہ تر قابو پا لیا گیا ہے۔”
آگ کا سبب ابھی معلوم نہیں ہے۔ آگ کیمیکل ذخیرہ کرنے والے علاقے تک پہنچنے کے بعد تیزی سے پھیلی اور کارگو کمپلیکس کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
یہ بنگلہ دیش میں چار دنوں کے اندر تیسری بڑی آگ ہے، اس سے پہلے ڈھاکا کے میرپور اور چٹاگانگ کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بھی اسی نوعیت کے واقعات پیش آئے تھے۔
اسی دوران، اٹلی نے بنگلہ دیش کو آگ کی تفتیش اور روک تھام کی صلاحیتیں بہتر بنانے میں تکنیکی معاونت کی پیشکش کی۔ یہ پیشکش ڈھاکا ہوم اور ایگریکلچر ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) محمد جہانگیر عالم چوہدری اور اٹلی کے انٹیریئر منسٹر ماتیو پیانٹے ڈوسی کے درمیان روم میں دو طرفہ ملاقات کے دوران سامنے آئی۔
اٹلی نے انسانی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور غیر قانونی ہجرت کو روکنے میں تعاون کا بھی وعدہ کیا۔ دونوں فریقوں نے انٹیلی جنس شیئرنگ مضبوط کرنے، مشترکہ ٹاسک فورس قائم کرنے اور میوچوئل لیگل اسسٹنس ٹریٹی (MLAT) اور ایکسٹریڈیشن معاہدے پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا۔