RAIL NEER: ‘₹15 की जगह ₹14’ – रेलवे के इस फैसले से यात्री खुश या परेशान?

Sep 21, 2025

A AKHTER / नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने अपनी आधिकारिक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड ‘रेल नीर’ की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है। यह नया मूल्य निर्धारण 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। इस बदलाव के तहत, एक लीटर पानी की बोतल की कीमत ₹15 से घटकर ₹14 हो जाएगी, जबकि 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत ₹10 से घटकर ₹9 हो जाएगी। यह मूल्य संशोधन रेलवे परिसर और ट्रेनों में बेचे जाने वाले अन्य अनुमोदित ब्रांडों पर भी लागू होगा।

कीमत कम, चिंता ज़्यादा

रेलवे का यह कदम ऊपरी तौर पर यात्रियों को राहत देने वाला लगता है, लेकिन इसने कई लोगों को परेशान कर दिया है। सोशल मीडिया और यात्री समूहों में इस फैसले पर तीखी बहस छिड़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह बदलाव वाकई में यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा या फिर वेंडरों के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया बन जाएगा।

एक नियमित यात्री, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बात की, उन्होंने कहा, “यह बिलकुल बकवास है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मेरा अनुभव है कि दुकानदार और वेंडर कभी भी ₹20 से कम में रेल नीर नहीं बेचते हैं, यह कहकर कि उनके पास ₹15 वापस देने के लिए खुल्ले नहीं हैं। अब ₹14 की अजीब कीमत उन्हें एक अतिरिक्त रुपया कमाने में मदद करेगी, और इसका कोई लाभ ग्राहक को नहीं मिलेगा।”

₹1 का खेल और खुल्ले का बहाना

एक अन्य यात्री ने इस भावना को दोहराते हुए कहा, “इस मजाक को बंद करो। क्या आपको लगता है कि ट्रेनों में ग्राहक पैंट्री स्टाफ से ₹1 वापस लेंगे? नहीं! स्टाफ इसे रख लेगा। ग्राहक ₹1 के लिए लड़ने या शिकायत करने की जहमत नहीं उठाएंगे। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अनुमोदित ब्रांड बिना किसी डुप्लिकेट और अधिक शुल्क के बेचे जाएं, न कि यह।”

यह पहली बार नहीं है जब यात्रियों ने रेलवे में अधिक कीमत वसूलने की शिकायत की है। अक्सर, वेंडर खुल्ले पैसे न होने का बहाना बनाकर यात्रियों से एमआरपी से ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। आलोचकों का मानना ​​है कि यह नई मूल्य निर्धारण संरचना इस प्रथा को और भी संस्थागत बना सकती है, क्योंकि एक रुपये का अंतर यात्री के लिए एक अप्राप्य राशि बन जाता है।

रेलवे ने अभी तक इन चिंताओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब देखना यह है कि क्या यह नई दरें वास्तव में यात्रियों की जेब पर बोझ कम करेंगी या फिर एक नए विवाद को जन्म देंगी।

