Delhi Police : बुध विहार में एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार, 3 पिस्तौल बरामद

इंद्र वशिष्ठ,

दिल्ली पुलिस के बुध विहार थाने की पुलिस ने कथित एनकाउंटर के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार है। दो बदमाशों लालू और इरफ़ान के पैरों में गोली लगी है। इनके पास से तीन पिस्तौल/तमंचे और एक कार बरामद हुई हैं।

गोगी गैंग से जुड़े लालू उर्फ अशरु (निवासी मांगे राम पार्क) के ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास, लूट समेत 5 मामले दर्ज है।

लालू हत्या समेत 14 आपराधिक मामलों में शामिल जेल में बंद अपने भाई नसीरुद्दीन के नाम से नसरु गैंग चलाता है। मांगे राम पार्क का ही इरफान हत्या की कोशिश के दो मामलों में शामिल है। ठगी के एक मामले में शामिल नितेश बलदेव नगर, मथुरा का निवासी है।

रोहिणी जिले के डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि शुक्रवार रात लगभग 2:40 बजे बुध विहार थाने की पुलिस टीम ने एक संदिग्ध सफेद स्विफ्ट कार को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख कर बदमाशों ने भागने की कोशिश में पुलिस गश्ती गाड़ी/बलेरो को टक्कर मार दी। इसके बाद, वे कार से उतर गए और पुलिस पर गोलियां चलाते हुए भागने की कोशिश की, पुलिस की जवाबी फायरिंग में लालू और इरफ़ान के पैरों में गोली लगी। नितेश को काबू कर लिया गया। दो बदमाश बुध विहार गंदा नाला के पास दीवार फांद कर भाग गए। उनकी तलाश की जा रही है।

डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि बुध विहार थाना पुलिस, गौ रक्षक दल से जुड़े एक व्यक्ति के आवास पर संभावित गोलीबारी की सूचना के आधार पर गश्त पर थी। उक्त व्यक्ति ने लालू और उसके साथियों द्वारा तीन लोगों की पिटाई की घटना के संबंध में एक सभा बुलाने का आह्वान किया था।

पुलिस को सूचना मिली थी कि लालू अपने साथियों के साथ उसी व्यक्ति के कार्यालय/आवास पर गोलीबारी करने आएगा।

लालू ने गोगी गैंग से अपना जुड़ाव दिखाने और दहशत फैलाने के लिए 7 सितंबर को तीन लोगों की पिटाई करने का वीडियो इंस्टाग्राम पर भी वायरल किया था।

लोगों को डराने, दहशत फैलाने के लिए लालू लोगों के साथ मारपीट के वीडियो वायरल करता रहता है।