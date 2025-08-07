سیاسی چال یا قومی مفاد؟ مودی کا امریکی دباؤ کو مسترد کرنا زیرِبحث

. سوریہ مورتی
وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے امریکی تجارتی دباؤ کے خلاف بھارتی کسانوں کا زبردست دفاع، ماہرین کے نزدیک ایک سیاسی حکمتِ عملی ہے، جس کا مقصد اپوزیشن کے بڑھتے ہوئے حملوں کا جواب دینا اور ریاستی اسمبلی کے اہم انتخابات سے پہلے اندرونِ ملک حمایت کو مضبوط کرنا ہے۔ حالیہ برسوں میں بھارت کی خارجہ پالیسی کا جو ستون مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی “دوستی” رہی ہے، وہ اس وقت بھارت کی داخلی سیاست کے سامنے پیچھے ہٹتا نظر آ رہا ہے۔
سالوں تک “ہاؤڈی مودی” اور “نمستے ٹرمپ” جیسی تقاریب میں دکھائی گئی مودی-ٹرمپ کی دوستی کو مودی حامیوں نے قومی فخر کے طور پر پیش کیا۔ تاہم، اپوزیشن نے اب اس تعلق کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے — یہ کہتے ہوئے کہ اس دوستی سے بھارت کو کوئی ٹھوس فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ امریکہ نے تو بھارت کو تجارتی محاذ پر بار بار نشانہ بنایا ہے۔
‘بھاری قیمت’ کا سیاسی مطلب
ایم ایس سوامی ناتھن صدی تقریبات کے موقع پر وزیر اعظم کا بیان غیر معمولی طور پر سخت تھا۔ بغیر کسی ملک یا شخصیت کا نام لیے، مودی نے کہا کہ وہ بھارتی کسانوں کے لیے “بھاری قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں”۔ یہ بیان ایسے وقت آیا جب امریکہ نے بھارتی اشیاء پر نیا ٹیکس عائد کر دیا ہے، جس سے کچھ مصنوعات پر مجموعی ڈیوٹی 50 فیصد تک پہنچ گئی ہے، اور تجارتی مذاکرات اس وجہ سے تعطل کا شکار ہیں کہ بھارت اپنا زرعی اور ڈیری مارکیٹ کھولنے سے انکار کر رہا ہے۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بیان معاشی سے زیادہ سیاسی وضاحت ہے۔ چونکہ بہار، تمل ناڈو اور بنگال جیسے بڑے ریاستوں میں انتخابات آنے والے ہیں، اور کسان ایک بڑا ووٹ بینک ہیں، حکومت اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ زرعی شعبے پر امریکی دباؤ کو تسلیم کرنا سیاسی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ 2021 میں متنازعہ زرعی قوانین کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں نے حکومت کو قوانین واپس لینے پر مجبور کر دیا تھا۔
اپوزیشن کی یلغار: “دوستی” یا “قومی مفاد”؟
خاص طور پر کانگریس نے حکومت پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے جیسے رہنماؤں نے سوال اٹھایا ہے کہ مودی-ٹرمپ کی دوستی سے بھارت کو کیا حاصل ہوا؟ سوشل میڈیا پر “دوست دوست نہ رہا” جیسے جملوں کے ذریعے حکومت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے — یہ کہتے ہوئے کہ جس دوستی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، اس کا بدلہ بھارت کو ٹیکس اور پابندیوں کی صورت میں ملا ہے۔
اپوزیشن نے اسے وسیع تر جغرافیائی سیاسی پس منظر سے بھی جوڑا ہے، اور الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت نے بھارت کے اسٹریٹیجک خودمختاری کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ وہ ٹرمپ کے بھارت-پاکستان کے درمیان ثالثی کے دعوے، اور بھارت کی روسی تیل خریداری پر امریکی تنقید کو بطور مثال پیش کر رہے ہیں — جبکہ کئی دوسرے ممالک، حتیٰ کہ امریکہ کے اتحادی بھی، ایسی خریداری پر سزا سے بچے ہوئے ہیں۔
سیاسی پیغام: “ملک پہلے، تعلقات بعد میں”
مودی کی حالیہ تقریر کو ایک سیاسی حکمتِ عملی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کا مقصد بیانیہ کو دوبارہ اپنے حق میں کرنا ہے۔ کسانوں کے دفاع میں یہ کہنا کہ “میں قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں”، ایک مضبوط سیاسی پیغام ہے — جس میں وہ خود کو ایک مضبوط اور فیصلہ کن رہنما کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو بھارت کی خودمختاری کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ ذاتی دوستی ہی کیوں نہ ہو۔
نتیجہ
اگرچہ امریکہ کے ساتھ رکے ہوئے تجارتی مذاکرات کے معاشی اثرات طویل المدتی ہو سکتے ہیں، مودی حکومت کی فوری توجہ داخلی سیاسی اثرات پر ہے۔ آئندہ انتخابات کے پیش نظر، حکومت کا رویہ مصالحت کے بجائے، خود کو عوامی مفادات اور قومی وقار کا محافظ دکھانے پر مرکوز ہے۔