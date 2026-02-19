ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان کا دورۂ بھارت

Last Updated on February 19, 2026 11:42 pm by INDIAN AWAAZ
ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان 19 فروری کو دہلی میں منعقدہ اے آئی امپیکٹ سمٹ میں شرکت کی غرض سے 18سے 19 فروری 2026 تک بھارت کے سرکاری دورے پر ہیں۔ یہ ان کا بھارت کا دوسرا سرکاری دورہ ہے، اس سے قبل وہ ستمبر 2024 میں بھارت کا دورہ کیا تھا۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور عزت مآب شیخ خالد بن محمد نے 19 فروری کو اے آئی امپیکٹ سمٹ کے موقع پر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت –متحدہ عرب امارات جامع کلیدی شراکت داری کی اہمیت کا اعادہ کیا، جسے مضبوط سیاسی، ثقافتی، تجارتی، توانائی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات سے تقویت حاصل ہے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زائد النہیان اور ابوظہبی اور دبئی کے شاہی خاندانوں کے دیگر ارکان کے حالیہ کامیاب دوروں کو یاد کیا۔
رہنماؤں نے دفاع اور سلامتی، تجارت اور سرمایہ کاری، تعلیم اور ثقافتی تعاون جیسے وسیع تر شعبوں میں باہمی تعلقات میں ہونے والی شاندار پیش رفت کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ 18 فروری 2026 کو جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے (سی ای پی اے) پر دستخط کے ٹھیک چار سال ہو گئے ہیں، جس کے دوران باہمی تجارت اور سرمایہ کاری میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے۔ مزید برآں، دونوں رہنماؤں نے اہم دو طرفہ سرمایہ کاری آمد کی ستائش کی، اور متحدہ عرب امارات خودمختار سرمایہ فنڈس کو ہندوستانی معیشت میں سرمایہ کاری جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ اس روشنی میں، دونوں رہنماؤں نے باہمی فائدے کے لیے اس شراکت داری کو مضبوط کرنے کے لیے، جدید ترین خودمختار فنڈ کے طور پر العماد کی صلاحیت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان خلائی، ایٹمی توانائی، ٹیکنالوجی اور اختراع جیسے کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے درج ذیل اقدامات کا بھی خیرمقدم کیا، جس نے تعاون کے روایتی اور نئے شعبوں میں باہمی تعاون کو بڑھانے کی منزلیں طے کیں۔
• صحت اور طب کے شعبے میں تعاون پر بھارت کی صحت و خاندانی بہبود کی وزارت اور متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام کے درمیان مفاہمتی عرضداشت کو حتمی شکل دینا: یہ مفاہمت نامہ پیشہ ورانہ تبادلے، ادارہ جاتی تعاون، تحقیق، ڈیجیٹل ہیلتھ، فارماسیوٹیکل اور صحت کے شعبے کے لوگوں کو جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی دینے کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دے گا۔
• سنٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ، اور جی42 اور محمد بن زائد یونیورسٹی آف اے آئی کے درمیان ہندوستان میں سپر کمپیوٹر کلسٹر کی تعیناتی کے لیے شرائط نامے کو حتمی شکل دینا: شرائط نامے کو حتمی شکل دینے سے ہندوستان میں سپر کمپیوٹر کلسٹر کی تعیناتی کا عمل شروع ہو گیا ہے جس کا اعلان وزیر اعظم مودی اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد شیخ کے دورہ ہند کے دوران مشترکہ طور پر کیا گیا ہے۔ 19 جنوری 2026۔ سپر کمپیوٹر کلسٹر اے آئی انڈیا مشن کا حصہ ہو گا، جو اسے تحقیق، ایپلیکیشن ترقی ، اور تجارتی استعمال کے لیے سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کے لیے قابل رسائی بنائے گا۔
• گجرات کے گفٹ سٹی میں ابوظہبی نیشنل انشورنس کمپنی کے دفتر کا قیام
عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان نے وزیراعظم کو اے آئی امپیکٹ سمٹ کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے اگلی اے آئی سمٹ کی میزبانی کے لیے سوئٹزرلینڈ کی پہل قدمی کا خیرمقدم کیا، جس کے بعد متحدہ عرب امارات بھی کرے گا۔
اس دورے نے بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قیادت کی سطح کی باقاعدہ مصروفیت کی روایت کی تصدیق کی۔ اس دورے نے بھارت-متحدہ عرب امارات تکنالوجی شراکت داری کے لیے اعلیٰ سطح کی سیاسی وابستگی کو بھی تقویت بخشی، دو طرفہ تعلقات کے بنیادی ستونوں میں سے ایک کے طور پر اے آئی اور جدید تکنالوجیوں کو ترقی دی۔