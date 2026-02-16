یونانی طب کو جدید سائنس سے جوڑنے کی سمت بڑا قدم

Last Updated on February 16, 2026 12:16 am by INDIAN AWAAZ
ممبئی میں سی سی آر یو ایم کی قومی کانفرنس اختتام پذیر، تحقیق، اختراع اور ڈیجیٹل انضمام پر زور
A M Nممبئی (خصوصی رپورٹ):
یونانی نظامِ طب کو ثبوت پر مبنی جدید صحت نظام کا مضبوط حصہ بنانے کی سمت ایک اہم پیش رفت کے طور پر مرکزی کونسل برائے تحقیق در یونانی طب (سی سی آر یو ایم) کی جانب سے منعقدہ دو روزہ قومی کانفرنس “یونانی عمل میں اختراع اور ثبوت” ممبئی میں اختتام پذیر ہوگئی۔ یہ کانفرنس یومِ یونانی 2026 کی تقریبات کا نمایاں حصہ رہی، جس میں ملک بھر سے نامور ماہرین، پالیسی سازوں، محققین، صنعت کے نمائندوں اور طلبہ نے شرکت کرتے ہوئے یونانی طب کے مستقبل کے لیے تحقیق اور جدید سائنسی توثیق کو ناگزیر قرار دیا۔
کانفرنس میں اس بات پر واضح اتفاق کیا گیا کہ یونانی طب کی ترقی کے لیے صرف تاریخی ورثہ کافی نہیں، بلکہ اسے قومی اور عالمی سطح پر مستحکم مقام دلانے کے لیے کلینیکل ریسرچ، ادویات کی معیاری کاری، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو تیزی سے فروغ دینا ہوگا۔ ماہرین نے کہا کہ اگر یونانی نظام علاج کو جدید سائنسی پیمانوں پر پرکھا جائے اور اس کے نتائج کو دستاویزی شکل دی جائے تو یہ نظام علاج ملک میں جامع صحت کے وژن کو مضبوط کر سکتا ہے۔
کانفرنس کے اختتامی دن منعقدہ سائنسی ورکشاپ کا افتتاح وزارت آیوش کے مرکزی وزیر مملکت (آزادانہ چارج) و وزیر مملکت صحت و خاندانی بہبود پرتاپ راؤ جادھو نے کیا۔ وزیر موصوف نے اس موقع پر تاریخی جے جے ہسپتال میں واقع علاقائی تحقیقی ادارہ برائے یونانی طب (آر آر آئی یو ایم) کے تجدید شدہ کو-لوکیشن سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف مریضوں کی دیکھ بھال میں بہتری آئے گی بلکہ یونانی تحقیق کو بھی جدید سہولتوں کے ساتھ آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔
اختتامی اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شریک پروفیسر اعصم علی خان (صدر، بورڈ آف یونانی، بی یو ایس ایس، نیشنل کمیشن فار انڈین سسٹم آف میڈیسن) نے کہا کہ یونانی طب کو عالمی شناخت دلانے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اور تحقیقی معیار کو مضبوط بنایا جائے، ادویات پر سائنسی تحقیق بڑھائی جائے اور جدید دور کے مطابق اختراعی اقدامات کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یونانی طب میں موجود قدرتی اور روایتی علم اگر جدید تحقیق کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو عالمی سطح پر اس کی قبولیت میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔
کانفرنس کے دوران نو سائنسی اجلاس منعقد کیے گئے جن میں منشیات کی ترقی، ادویات کی معیاری کاری، ثبوت پر مبنی تحقیق، ترجمہیاتی تحقیق، ریجیمینل تھراپی، الاج بل غذا، غذائی علاج، طرزِ زندگی کی اصلاح، یونانی طب میں جینومکس اور مصنوعی ذہانت کے استعمال اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کلاسیکی اصولوں کے انضمام جیسے موضوعات پر تفصیلی مباحثے ہوئے۔ ماہرین نے کہا کہ جدید دور میں یونانی طب کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب اس کی بنیاد مضبوط سائنسی تحقیق اور قابلِ اعتماد ڈیٹا پر رکھی جائے۔
کانفرنس کے دوران سی سی آر یو ایم نے کئی بڑے اقدامات کا اعلان بھی کیا، جن میں نئی اشاعتوں اور کانفرنس سووینیر کا اجرا، ای او آئی ویب پورٹل اور موبائل ایپلی کیشنز کا آغاز، مزاج انسا کی تشخیص کے لیے سوالنامے کی پیشکش اور قومی و بین الاقوامی مفاہمت ناموں کا تبادلہ شامل رہا۔ اس کے ساتھ ہی آر آر آئی یو ایم ممبئی کی لیبارٹری کو این اے بی ایل سرٹیفکیشن ملنے کو یونانی تحقیق کے لیے ایک اہم کامیابی قرار دیا گیا، جس سے ادارے کی سائنسی ساکھ مزید مضبوط ہوئی ہے۔
کانفرنس کے اختتام پر ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ یونانی طب کے مستقبل کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے اختراع، سائنسی سختی، ڈیجیٹل انضمام اور عالمی تعاون کو بنیادی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا۔ شرکاء نے کہا کہ اگر یونانی طب کو جدید طبی نظام کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے تو یہ نظام علاج نہ صرف بھارت میں بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک مؤثر متبادل کے طور پر ابھر سکتا ہے۔
ممبئی میں منعقدہ یہ قومی کانفرنس یونانی طب کی جدید سمت اور اس کے مستقبل کے امکانات کا واضح پیغام بن کر سامنے آئی۔ کانفرنس نے نہ صرف تحقیق اور ترقی کی نئی راہیں کھولیں بلکہ یہ ثابت کیا کہ یونانی نظام علاج روایتی ورثہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی بنیادوں پر آگے بڑھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
کانفرنس میں نو موضوعاتی سائنسی اجلاس پیش کیے گئے جن میں اختراع ، ثبوت پیدا کرنے ، منشیات کی معیاری کاری ، ریجیمینل تھراپیز ، الاج بل غزا (ڈائیٹو تھراپی) ٹرانسلیشنل ریسرچ ، جینومکس ، مصنوعی ذہانت ، اور کلاسیکی یونانی اصولوں کے ساتھ جدید ٹیکنالوجیز کے انضمام پر توجہ مرکوز کی گئی ۔
سائنسی سیشن I-یونانی فارمولیشن اور منشیات کی ترقی میں اختراعات
ڈاکٹر احمد علی ؛ ڈاکٹر وی این ازگر ڈسٹہاکر ؛ ڈاکٹر یوگیتا گوئل ؛ ڈاکٹر دنیش منی ترپاٹھی ۔
سائنسی سیشن II-یونانی طب میں ثبوت پر مبنی تحقیق کو آگے بڑھانا
ڈاکٹر رچیکا کول گھانیکر ؛ ڈاکٹر امیشا وورا ؛ ڈاکٹر ایم رسول ؛ ڈاکٹر سعید احمد ۔
سائنسی سیشن III-یونانی طب میں ترجمہیاتی تحقیق
ڈاکٹر نتن شرما ؛ ڈاکٹر نونیت شرما ؛ ڈاکٹر محمد عروج ؛ ڈاکٹر عزیز الدین خان ۔
سائنسی سیشن IV-الاج بل گیزہ میں پیش رفت (غذائیت اور طرز زندگی کا انتظام)
ایف ایس ایس اے آئی کے نمائندے ؛ ڈاکٹر شیخ نکھت پروین ؛ پروفیسر ایرم ایس راؤ ؛ پروفیسر آسیہ سلطان ۔
سائنسی سیشن V-کلینیکل پریکٹس اور بیماریوں کے انتظام میں اختراعات
ڈاکٹر اعزماء بانو ؛ پروفیسر محمد علیمودین کامری ؛ ڈاکٹر غزالہ ملا ؛ ڈاکٹر ہمایرا بانو ۔
سائنسی سیشن VI-یونانی تحقیق میں حالیہ پیش رفت
ڈاکٹر محمد نواب ؛ پروفیسر خان محمد قیصر ؛ ڈاکٹر محمد کاشف حسین ؛ ڈاکٹر مصباح الدین اظہر ۔
سائنسی سیشن VII-الیج بل تادبیر (ریجیمینل تھراپی) اور صحت اور تندرستی میں پیش رفت
پروفیسر محمد انور ؛ ڈاکٹر نعمان انور ؛ ڈاکٹر تمنّا نازلی ؛ ڈاکٹر فاروقی شزیہ پروین ؛ ڈاکٹر شائستہ عروج ۔
سائنسی سیشن VIII-یونانی تحقیق و ترقی میں جینومکس اور مصنوعی ذہانت کا کردار
ڈاکٹر محمد ادیس ؛ پروفیسر بی وجیہ لکشمی ؛ ڈاکٹر اسامہ اکرم ؛ ڈاکٹر ایم ڈی منظور عالم ؛ پروفیسر قمر الدین ۔
سائنسی سیشن IX-یونانی کلاسیکی اور منشیات کے معیار سے ثبوت پر مبنی تناظر
ڈاکٹر امان اللہ ؛ ڈاکٹر فخر عالم ؛ ڈاکٹر منیرا مومن ؛ پروفیسر لوکیش کمار بھٹ ؛ ڈاکٹر بلال احمد ۔