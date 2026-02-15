بھارت کی پاکستان پر شاندار فتح، ٹی20 مقابلہ یکطرفہ رہا

Last Updated on February 15, 2026 11:27 pm by INDIAN AWAAZ
کولمبو: بھارت نے پاکستان کو ٹی20 مقابلے میں شاندار انداز میں شکست دے کر ایک بار پھر اپنی برتری ثابت کر دی۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بڑا ہدف قائم کیا۔ اوپنرز نے ٹیم کو مضبوط آغاز فراہم کیا جبکہ مڈل آرڈر نے تیز رفتاری سے رنز بنا کر اسکور کو مستحکم کیا۔
جواب میں پاکستان کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں ابتدا ہی سے دباؤ کا شکار رہی۔ بھارتی فاسٹ بولرز نے پاور پلے میں اہم وکٹیں حاصل کر کے پاکستان کی امیدوں کو دھچکا پہنچایا۔ بعد ازاں اسپنرز نے رنز روک کر میچ پر گرفت مضبوط کی۔ آخری اوورز میں بھارتی بولرز نے مسلسل وکٹیں حاصل کر کے پاکستان کو مکمل طور پر بے بس کر دیا۔
میچ میں بھارت کی فیلڈنگ بھی قابلِ تعریف رہی۔ اس جیت کے بعد بھارت کی ٹورنامنٹ میں پوزیشن مضبوط ہوگئی جبکہ پاکستان کے لیے اگلے میچ نہایت اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔
بھارتی بولنگ کا طوفان
جب پاکستان ہدف کے تعاقب میں اترا تو بھارتی بولرز نے شروع سے ہی سخت دباؤ ڈال دیا۔ نئی گیند کے ساتھ پاکستانی اوپنرز جلد آؤٹ ہوگئے، جس کے بعد مڈل آرڈر سنبھل نہ سکا۔
بھارتی اسپنرز نے بیچ کے اوورز میں میچ پر گرفت مضبوط کی جبکہ ڈیتھ اوورز میں فاسٹ بولرز نے وکٹیں نکال کر پاکستان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
بھارت کی فیلڈنگ بھی میچ میں نمایاں رہی۔ شاندار کیچز، تیز رن آؤٹس اور زبردست گراؤنڈ فیلڈنگ نے پاکستان پر نفسیاتی دباؤ بڑھا دیا۔
اس جیت کے ساتھ بھارت نے نہ صرف پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن مضبوط کی بلکہ ٹورنامنٹ میں ایک بڑا پیغام بھی دے دیا کہ بھارتی ٹیم ٹائٹل کی مضبوط دعویدار ہے۔
دوسری جانب پاکستان کو اس شکست کے بعد اگلے میچوں میں ہر حال میں بہتر کارکردگی دکھانا ہوگی، ورنہ ان کے لیے ٹورنامنٹ میں آگے بڑھنا مشکل ہو سکتا ہے۔
پاکستان کی جانب سے عثمان خان نے سب سے زیادہ 44 رنز بنائے۔ شاداب خان نے 14اور فہیم اشرف نے 10 رنز بنائے۔
بھارت کی جانب سے ہاردک پانڈیا، وورن چکرورتی، جسپریت بھمرا اور اکثر پٹیل نے دو، دو کھلاڑی آؤٹ کیے، تلک ورما اور کلدیپ یادیو نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔
آج پاکستان ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ پاکستان کی پلئینگ الیون میں صائم ایوب، صاحبزادہ فرحان ، بابراعظم، سلمان علی آغا، عثمان خان، شاداب خان، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، ابرار احمد اور عثمان طارق شامل تھے۔
میچ کے بعد ردعمل
بھارتی کپتان نے جیت کے بعد کہا:
“یہ صرف ایک میچ نہیں تھا، یہ ہمارے حوصلے اور ٹیم ورک کا امتحان تھا، اور ہم نے خود کو ثابت کیا۔”
پاکستانی کپتان نے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کو بیٹنگ میں بہتری لانی ہوگی اور اگلے میچوں میں واپسی کی کوشش کی جائے گی۔
یہ مقابلہ ایک بار پھر ثابت کر گیا کہ بھارت-پاکستان میچ صرف کھیل نہیں بلکہ جذبات، عزت اور تاریخ کا حصہ ہے۔ بھارت نے میدان میں اپنی برتری قائم کرتے ہوئے ایک بڑی جیت اپنے نام کی، جبکہ پاکستان کو اس شکست سے سبق لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔
