فروری14 کی خاص خاص خبریں

Last Updated on February 15, 2026 12:54 am by INDIAN AWAAZ
ورلڈ کپ 2026: آج بھارت-پاکستان کا ہائی وولٹیج میچ
کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اسٹیڈیم کی فضا گرم ہو رہی ہے اور کروڑوں شائقین کی دھڑکنیں تیز—کیونکہ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ سنسنی خیز مقابلہ آج ایک بار پھر میدان میں سجنے جا رہا ہے۔
ورلڈ کپ 2026 کے سب سے ہائی وولٹیج میچ میں روایتی حریف بھارت اور پاکستان آج اتوار کو سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ مقابلہ صرف دو ٹیموں کے درمیان کھیل نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی کرکٹ جنگ ہے، جس کا انتظار شائقین مہینوں سے کر رہے تھے۔
اس تاریخی ٹاکرے کی میزبانی کولمبو کا مشہور پریما داسا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کرے گا، جہاں میدان تو کھچا کھچ بھرے گا ہی، مگر اصل مقابلہ کروڑوں آنکھوں کے سامنے ٹی وی اسکرینز اور موبائل فونز پر بھی کھیلا جائے گا۔
بھارتی شائقین خاص طور پر بے حد پُرجوش ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ آج ٹیم انڈیا اپنی مضبوط بیٹنگ اور جارحانہ حکمت عملی کے ذریعے پاکستان کو دباؤ میں لے آئے گی۔ سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ بھارت کے ٹاپ آرڈر بلے باز کب اور کیسے بڑے شاٹس کی بارش کریں گے، جبکہ بولرز کس انداز میں پاکستان کی بیٹنگ لائن کو بکھیرنے میں کامیاب ہوں گے۔
یہ بڑا میچ بھارتی وقت کے مطابق شام کے وقت شروع ہوگا، اور ملک بھر میں کرکٹ شائقین کے لیے یہ شام کسی تہوار سے کم نہیں۔ گھروں، چائے خانوں، مارکیٹوں اور اسکریننگ زونز میں لوگ پہلے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
اس مقابلے کو لے کر میڈیا میں بھی زبردست ہلچل ہے۔ خصوصی ٹرانسمیشنز اور کرکٹ پنڈتوں کے تجزیے شائقین کے جوش میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ آج کے دن کس کا پلڑا بھاری ہوگا—کیا بھارت اپنی جارحانہ کرکٹ سے میدان مارے گا یا پاکستان کوئی حیران کن چال چل کر مقابلہ سخت بنا دے گا؟
ایک بات طے ہے—آج کا دن کرکٹ کی تاریخ میں ایک اور یادگار باب لکھنے جا رہا ہے اور کولمبو کی سرزمین ایک بار پھر بھارت-پاکستان کے سب سے بڑے معرکے کی گواہ بننے والی ہے۔
آسام میں 5,450 کروڑ کے ترقیاتی منصوبے: وزیر اعظم مودی نے پل اور اہم اداروں کا افتتاح کیا
وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آسام کے دورے کے دوران 5,450 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے کئی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ گوہاٹی میں انہوں نے دریائے برہم پتر پر تعمیر ہونے والے کمار بھاسکر ورما سیٹو کا افتتاح کیا، جو گوہاٹی اور شمالی گوہاٹی کو جوڑتا ہے۔ اس پل کی لاگت تقریباً 3,000 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔
افتتاح کے بعد وزیر اعظم لاچت گھاٹ پہنچے، جہاں انہوں نے آن لائن ذریعے سے آئی آئی ایم گوہاٹی کے عارضی کیمپس اور کامروپ ضلع کے امینگاؤں میں شمال مشرقی خطے کے لیے نیشنل ڈیٹا سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔
پی ایم ای-بس سیوا اسکیم کے تحت 225 الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی
وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ملک کے چار شہروں کے لیے 225 الیکٹرک بسوں کو پی ایم ای-بس سیوا اسکیم کے تحت ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے عوامی ٹرانسپورٹ کو ماحول دوست بنانے اور شہری علاقوں میں آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔
ڈبروگڑھ میں ایمرجنسی لینڈنگ سہولت کا افتتاح، فضائی مظاہرہ بھی دیکھا
وزیر اعظم مودی نے ڈبروگڑھ ضلع میں موران بائی پاس پر قومی شاہراہ کے کنارے تعمیر ہونے والی ایمرجنسی لینڈنگ فیسلٹی کا افتتاح کیا۔ اس منصوبے پر تقریباً 100 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔
افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نے جنگی طیاروں، ٹرانسپورٹ طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کا فضائی مظاہرہ بھی دیکھا۔
گوہاٹی میں بوتھ وجے سنکلپ سبھا سے خطاب، کانگریس پر سخت تنقید
وزیر اعظم نریندر مودی نے گوہاٹی میں بوتھ وجے سنکلپ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورا شمال مشرقی خطہ، بشمول آسام، ہندوستان کی “اشٹ لکشمی” ہے۔
انہوں نے کانگریس پر الزام لگایا کہ اس کی حکومت کے دوران شمال مشرقی ریاستوں کو نظر انداز کیا گیا اور ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ گزشتہ 11 برسوں میں شمال مشرقی خطے کے لیے 5.5 لاکھ کروڑ روپے سے زائد مختص کیے گئے اور اب بنیادی ڈھانچے میں غیر معمولی ترقی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی حکومت کے دور میں آسام ہندوستان کی ترقی کا اہم انجن بن کر ابھرا ہے۔
ریل نیٹ ورک میں بڑا اضافہ: سی سی ای اے نے 18,509 کروڑ کے تین ملٹی ٹریکنگ منصوبوں کی منظوری دی
کابینہ کمیٹی برائے اقتصادی امور (CCEA) نے کل دہلی، ہریانہ، مہاراشٹر اور کرناٹک کے 12 اضلاع میں تین بڑے ملٹی ٹریکنگ ریل منصوبوں کی منظوری دے دی۔ ان منصوبوں کے ذریعے بھارتی ریلوے نیٹ ورک میں تقریباً 389 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا۔
ان منصوبوں پر مجموعی طور پر 18,509 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور انہیں 2030-31 تک مکمل کیا جائے گا۔
منصوبوں میں کسارا-منماڑ تیسری اور چوتھی لائن، دہلی-امبالہ تیسری اور چوتھی لائن، اور بلاری-ہوسپیٹے تیسری اور چوتھی لائن شامل ہیں۔
برہم پتر کے نیچے روڈ-کم-ریل ٹنل: آسام میں 18,662 کروڑ کا گرین فیلڈ پروجیکٹ منظور
سی سی ای اے نے آسام میں این ایچ-15 پر گوہپور سے نمولی گڑھ تک چار لین گرین فیلڈ ایکسس کنٹرولڈ کنیکٹیویٹی منصوبے کی منظوری بھی دی ہے۔
اس منصوبے میں دریائے برہم پتر کے نیچے 15.79 کلومیٹر طویل روڈ-کم-ریل ٹنل شامل ہوگی۔ حکومت کے مطابق اس منصوبے پر مجموعی طور پر 18,662 کروڑ روپے کی سرمایہ لاگت آئے گی، جس سے خطے میں رابطہ اور نقل و حمل کو نئی رفتار ملے گی۔
پانچویں صنعتی انقلاب کو طاقت دے گی مصنوعی ذہانت: اشونی ویشنو
مرکزی وزیر برائے الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت (AI) پانچویں صنعتی انقلاب کو طاقت فراہم کرے گی، جس میں سماجی اثرات، اپنانے کے عمل اور گورننس پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔
انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت اس سال دنیا کی سب سے بڑی اے آئی سمٹ میں سے ایک کی میزبانی کرے گا، جو جدید ٹیکنالوجی میں ملک کے بڑھتے اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔
جنرل کوچز کی صفائی اب فرسٹ کلاس کے برابر: ریلوے وزیر کا بڑا اعلان
مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ ٹرینوں کے جنرل کوچز کی صفائی اب فرسٹ کلاس کوچز کے معیار کے مطابق کی جائے گی۔
نئی دہلی میں ریلوے اصلاحات پر پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ ابتدائی مرحلے میں 80 طویل فاصلے کی ٹرینوں کی نشاندہی چھ ماہ کے اندر کی جائے گی۔ ان ٹرینوں میں خصوصی عملہ تعینات کیا جائے گا، جو ہر ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے وقفے سے صفائی کو یقینی بنائے گا۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک دہائی میں تقریباً 180 ریلوے اصلاحات نافذ کی جا چکی ہیں اور اس سال حکومت کا ہدف ہے کہ 52 ہفتوں میں 52 بڑی اصلاحات مکمل کی جائیں۔
پڈوچیری میں آئی ٹی، ڈیٹا سینٹر اور اے آئی میں روزگار کے مواقع بڑھانے پر زور: امت شاہ
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پڈوچیری کے نوجوانوں کے لیے ابھرتے شعبوں جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیٹا سینٹرز اور مصنوعی ذہانت میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔
کرائیکل میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پڈوچیری کے ماہی گیروں کو بین الاقوامی تجارتی روابط کے ذریعے عالمی منڈی تک رسائی دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاکہ انہیں اپنی پیداوار کا بہتر معاوضہ مل سکے۔
آئی ایم ای سی راہداری تجارت و کنیکٹیویٹی کے لیے اہم: جے شنکر
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ انڈیا-مڈل ایسٹ-یورپ اکنامک کوریڈور () کا مقصد کنیکٹیویٹی، لاجسٹکس اور تجارت کو فروغ دینا ہے۔
میونخ سکیورٹی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں فوری اصلاحات ضروری ہیں تاکہ ادارہ آج کی جغرافیائی و سیاسی حقیقتوں کی عکاسی کر سکے اور عالمی چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نمٹ سکے۔
انہوں نے بھارت کے تیل کی خریداری کے حوالے سے کہا کہ بھارت کی تیل کمپنیاں بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح دستیابی، قیمت اور خطرے کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں۔ وزیر خارجہ نے زور دیا کہ دنیا تیزی سے کثیر قطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں کئی خودمختار فیصلہ ساز مراکز وجود میں آئیں گے۔
بھارت کا کلائمیٹ ایکشن پر خرچ بڑھا کر 5.6 فیصد جی ڈی پی تک پہنچ گیا: نرملا سیتارمن
وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اپنی مالی وابستگی میں اضافہ کیا ہے اور اب ملک اپنی مجموعی قومی پیداوار (GDP) کا تقریباً 5.6 فیصد کلائمیٹ ایکشن پر خرچ کر رہا ہے۔
میونخ میں “کلائمیٹ سکیورٹی” سے متعلق ایک پینل مباحثے میں انہوں نے بتایا کہ چھ سال قبل بھارت اس مد میں 3.7 فیصد خرچ کرتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ جن ممالک نے عالمی اخراج میں کم حصہ ڈالا ہے، ان پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ برابر مالی ذمہ داری اٹھائیں۔
بھارت گلوبل ساؤتھ کی آواز، اے آئی سے فاصلے کم کرنے کی ضرورت: جتن پرساد
مرکزی وزیر مملکت برائے الیکٹرانکس و آئی ٹی جتن پرساد نے کہا ہے کہ بھارت گلوبل ساؤتھ کی آواز بن کر ابھرا ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی گاؤں اور نچلی سطح تک زندگی بدل دے۔
نئی دہلی میں ایک نجی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال سماج میں فاصلے بڑھانے کے بجائے انہیں کم کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ موبائل اور سوشل میڈیا تک رسائی کے ساتھ نوجوان صارفین کے لیے مضبوط حفاظتی اقدامات بھی ضروری ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں آن لائن پیسوں کے جوئے کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے، جس سے بے شمار خاندان مالی نقصان سے محفوظ رہے۔