بھارت کی جی ڈی پی نمو 7.4 فیصد رہنے کا امکان

آر۔ سوریامورتی
قومی شماریاتی دفتر (این ایس او) کی جانب سے منگل کو جاری کیے گئے پہلے پیشگی اندازوں کے مطابق، مارچ 2026 میں ختم ہونے والے مالی سال 2025-26 (FY26) کے دوران بھارتی معیشت کے 7.4 فیصد کی شرح سے بڑھنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ یہ مالی سال 2024-25 میں عارضی طور پر ریکارڈ کی گئی 6.5 فیصد ترقی کے مقابلے میں واضح بہتری کو ظاہر کرتا ہے اور عالمی تجارتی غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارتی معیشت کی مضبوطی کی عکاسی کرتا ہے۔
ان اندازوں کے ساتھ بھارت دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشتوں میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اقتصادی نمو کو بنیادی طور پر خدماتی شعبے کی مضبوط سرگرمیوں اور سرکاری و نجی سرمایہ کاری کے تسلسل سے تقویت ملی ہے، جبکہ زراعت اور یوٹیلیٹی شعبوں میں نسبتاً محدود اضافہ متوقع ہے۔
2011-12 کی مستقل قیمتوں پر بھارت کی حقیقی مجموعی گھریلو پیداوار (GDP) مالی سال 26 میں 201.90 لاکھ کروڑ روپے رہنے کا اندازہ ہے، جو مالی سال 25 میں 187.97 لاکھ کروڑ روپے تھی۔ اسی دوران برائے نام GDP میں 8.0 فیصد اضافے کے ساتھ اس کے 357.14 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچنے کا امکان ہے، جو افراطِ زر میں کمی اور مستحکم حقیقی معاشی سرگرمیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
خدماتی شعبہ ترقی کی قیادت کر رہا ہے۔ بنیادی قیمتوں پر مجموعی قدرِ اضافہ (GVA) میں مالی سال 26 کے دوران 7.3 فیصد حقیقی نمو متوقع ہے، جس میں سب سے بڑا حصہ خدماتی شعبے کا ہوگا۔ مالیاتی خدمات، رئیل اسٹیٹ اور پیشہ ورانہ خدمات کے ساتھ ساتھ عوامی نظم و نسق، دفاع اور دیگر خدمات میں 9.9 فیصد کی مضبوط ترقی کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ تجارت، ہوٹل، ٹرانسپورٹ، مواصلات اور نشریات سے وابستہ خدمات میں 7.5 فیصد نمو متوقع ہے، جو گھریلو طلب میں استحکام اور سفر و لاجسٹکس سے جڑی سرگرمیوں میں بحالی کو ظاہر کرتی ہے۔
مجموعی طور پر تیسرے شعبے کی سرگرمیوں میں حقیقی بنیادوں پر 9 فیصد سے زائد اضافے کا امکان ہے، جس سے یہ رجحان مزید مضبوط ہوتا ہے کہ وبا کے بعد بھارت کی اقتصادی ترقی تیزی سے خدماتی شعبے پر منحصر ہو رہی ہے۔
دوسری جانب، ثانوی شعبے کے اہم ستون—مینوفیکچرنگ اور تعمیرات—دونوں میں 7.0 فیصد حقیقی ترقی متوقع ہے۔ اس کی بنیادی وجہ حکومت کی قیادت میں بنیادی ڈھانچے پر اخراجات اور کارپوریٹ بیلنس شیٹس میں بہتری بتائی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر ثانوی شعبے کی GVA نمو تقریباً 7 فیصد رہنے کا اندازہ ہے۔
زراعت اور اس سے منسلک سرگرمیوں میں 3.1 فیصد کی نسبتاً محدود ترقی متوقع ہے، جو گزشتہ مضبوط برسوں کے بعد معمول پر آنے اور مختلف خطوں میں غیر یکساں مانسون کے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ بجلی، گیس اور پانی کی فراہمی سمیت یوٹیلیٹی شعبے میں 2.1 فیصد ترقی کا اندازہ ہے، جو توانائی پر انحصار کرنے والی صنعتی طلب میں نرمی کا اشارہ دیتا ہے۔
اخراجاتی پہلو سے دیکھا جائے تو مجموعی مستقل سرمایہ تشکیل (GFCF)، جو سرمایہ کاری کا ایک اہم اشاریہ ہے، مالی سال 26 میں 7.8 فیصد حقیقی ترقی کے ساتھ بڑھنے کا امکان ہے، جو گزشتہ سال کے 7.1 فیصد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکاری شعبے کے ساتھ ساتھ بڑے نجی ادارے بھی سرمایہ جاتی اخراجات جاری رکھے ہوئے ہیں۔
نجی حتمی صارفین کے اخراجات (PFCE)، جو GDP کا نصف سے زیادہ حصہ بنتے ہیں، میں 7.0 فیصد حقیقی اضافہ متوقع ہے۔ تاہم ماہرینِ اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اگرچہ صارفین کی طلب مجموعی طور پر مضبوط ہے، مگر اس میں اب بھی عدم توازن موجود ہے، جہاں شہری علاقوں کی طلب دیہی علاقوں کے مقابلے بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے۔
سرکاری حتمی صارفین کے اخراجات (GFCE) میں 5.2 فیصد حقیقی ترقی متوقع ہے، جو مالیاتی استحکام کے اقدامات کے باوجود حکومت کی جانب سے بنیادی ڈھانچے پر ترجیحی اخراجات کی پالیسی کی عکاسی کرتی ہے۔
غیر ملکی تجارت کے محاذ پر، اشیا اور خدمات کی برآمدات میں 6.4 فیصد حقیقی اضافہ متوقع ہے، جبکہ درآمدات میں 14.4 فیصد کی نمایاں بڑھوتری کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق، بڑھتی ہوئی درآمدات مالی سال 26 میں جاری کھاتے کے خسارے پر دباؤ ڈال سکتی ہیں، خاص طور پر اگر عالمی کموڈیٹی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
فی کس GDP مستقل قیمتوں پر مالی سال 26 میں 1,42,119 روپے رہنے کا اندازہ ہے، جو مالی سال 25 میں 1,33,501 روپے تھا۔ اس سے فی کس حقیقی آمدنی میں تقریباً 6.5 فیصد اضافے کا عندیہ ملتا ہے۔ فی کس خالص قومی آمدنی میں 6.3 فیصد اضافے کی توقع ہے، جو اوسط آمدنی میں بتدریج مگر مستحکم بہتری کو ظاہر کرتی ہے۔
ماہرینِ اقتصادیات نے 7.4 فیصد کی ترقی کی شرح کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے حالیہ توقعات کے مطابق یا ان سے قدرے بہتر قرار دیا ہے۔ کئی ماہرین کے مطابق مالی سال 26 کی پہلی ششماہی میں تقریباً 8 فیصد کی اوسط GDP نمو نے اس اندازے کو مضبوط بنیاد فراہم کی ہے۔
این ایس او نے واضح کیا ہے کہ یہ پہلے پیشگی اندازے نومبر 2025 تک دستیاب جزوی اعداد و شمار پر مبنی ہیں اور مزید معلومات موصول ہونے پر ان میں ترمیم کی جائے گی۔ دوسرا پیشگی اندازہ اور گزشتہ برسوں کے نظرثانی شدہ GDP اعداد و شمار 27 فروری 2026 کو جاری کیے جائیں گے۔
فی الحال، مالی سال 26 کے یہ اندازے مرکزی بجٹ 2026-27 کے لیے ایک مضبوط معاشی پس منظر فراہم کرتے ہیں، جہاں پالیسی سازوں کے سامنے ترقی کو برقرار رکھنے اور مالیاتی نظم و ضبط کے درمیان توازن قائم رکھنے کا چیلنج ہوگا۔