بھارت کی ایران کے لیےٹریول ایڈوائزری جاری، غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت

Last Updated on January 6, 2026 2:12 am by INDIAN AWAAZ
AMN / NEW DELHI
بھارتی وزارتِ خارجہ نے ایران میں جاری کشیدہ داخلی صورتحال اور خطے میں بڑھتی ہوئی بے یقینی کے پیش نظر اپنے شہریوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ایڈوائزری میں بھارتی شہریوں کو اگلے نوٹس تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
وزارت کے مطابق ایران میں حالیہ دنوں میں بعض شہروں میں احتجاجی سرگرمیوں، سکیورٹی اقدامات میں اضافے اور علاقائی سطح پر تناؤ کے باعث حالات غیر یقینی کا شکار ہیں۔ ایسے میں بھارتی شہریوں اور پی آئی اوز کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں، عوامی اجتماعات، مظاہروں اور حساس علاقوں سے دور رہیں اور مقامی قوانین و ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔
ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران میں مقیم بھارتی شہری حالات پر مسلسل نظر رکھیں اور تہران میں بھارتی سفارت خانے کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے جاری کی جانے والی تازہ اطلاعات سے خود کو باخبر رکھیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتِ حال میں فوری رابطے کے لیے سفارت خانے کے ہیلپ لائن نمبرز استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
خصوصی طور پر ایران میں ریزیڈنٹ ویزا پر مقیم بھارتی شہریوں کو کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اب تک رجسٹریشن نہیں کروائی تو فوری طور پر بھارتی سفارت خانے میں اپنا اندراج یقینی بنائیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں مدد فراہم کی جا سکے۔
وزارتِ خارجہ نے واضح کیا ہے کہ یہ ایڈوائزری محض احتیاطی اقدام ہے اور حکومت ایران میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ حالات میں بہتری یا مزید بگاڑ کی صورت میں نئی ہدایات جاری کی جائیں گی۔