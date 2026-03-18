सरकार ने कच्चे तेल की आपूर्ति को सामान्य बताया

Last Updated on March 18, 2026 5:02 pm by INDIAN AWAAZ

सरकार ने आश्वासन दिया है कि कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और तेल शोधक संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सुश्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यावसायिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवंटन दिया है।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग बारह हजार छापे मारे गए और लगभग पंद्रह हजार सिलेंडर जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि लगभग ढाई हजार खुदरा दुकानों और एलपीजी वितरकों के यहां औचक निरीक्षण किए गए हैं।