آئی این ڈی آئی اے کی جانب سے سابق جسٹس بی۔ سدھرشھن ریڈی نائب صدر کے امیدوار نامزد

AMN / نئی دہلی
کانگریس کے صدر ملیکارجن کھڑگے نے آج نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ آئی این ڈی آئی اے (INDIA) اتحاد کی جانب سے سابق سپریم کورٹ جج جسٹس بی. سدھرشھن ریڈی کو نائب صدر کے انتخاب کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔
کھڑگے نے کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ ایک نظریاتی لڑائی ہے، اور اسی لیے وہ اس مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جسٹس ریڈی 21 اگست کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔
کانگریس صدر نے جسٹس ریڈی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ملک کے ممتاز اور ترقی پسند قانون دانوں میں شمار کیا۔ انہوں نے کہا، “انہوں نے ہمیشہ سماجی، اقتصادی اور سیاسی انصاف کے لیے جرات مندی سے آواز اٹھائی ہے۔ وہ ایک ایسے جج رہے ہیں جنہوں نے غریبوں کا ساتھ دیا اور آئین و بنیادی حقوق کا تحفظ کیا۔”
انتخابی شیڈول:
- انتخاب کی تاریخ: 9 ستمبر 2025
- نامزدگی کی آخری تاریخ: 21 اگست
- جانچ کی تاریخ: 22 اگست
- نام واپس لینے کی آخری تاریخ: 25 اگست
یہ انتخاب سابق نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ کے اچانک استعفے کے بعد ہو رہا ہے۔ سرکاری طور پر صحت کی خرابی کو استعفے کی وجہ بتایا گیا، لیکن ذرائع کے مطابق ان کے بی جے پی قیادت سے اختلافات کے باعث وہ مدتِ مکمل ہونے سے قبل مستعفی ہو گئے۔
سابق جسٹس بی. سدھرشھن ریڈی کا تعارف:
- تاریخ پیدائش: 8 جولائی 1946
- پیدائش: کسان خاندان میں، آکولا میلارم گاؤں، ضلع رنگا ریڈی (موجودہ تلنگانہ)
- تعلیم: 1971 میں عثمانیہ یونیورسٹی (حیدرآباد) سے قانون کی ڈگری حاصل کی
- وکالت کا آغاز: آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں بنیادی طور پر رِٹ اور دیوانی مقدمات کی پیروی کی
- سرکاری خدمات:
- 1988-90: آندھرا پردیش حکومت کے لیے سرکاری وکیل
- 1990: مرکزی حکومت کے لیے عارضی اسٹینڈنگ کونسل
- عثمانیہ یونیورسٹی کے لیے قانونی مشیر اور اسٹینڈنگ کونسل کے طور پر بھی کام کیا
- عدالتی عہدے:
- 1995: آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے مستقل جج مقرر
- 2005: گوہاٹی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے
- 2007: سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے
- 2011: سپریم کورٹ سے سبکدوشی
- لوک آیوکت:
- مارچ 2013 میں گوا کے پہلے لوک آیوکت مقرر کیے گئے
- ستمبر 2013 میں ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا
جسٹس ریڈی کی نامزدگی کو اپوزیشن اتحاد کی آئینی اقدار سے وابستگی اور انصاف کے اصولوں کے لیے ان کی طویل خدمات کا اعتراف سمجھا جا رہا ہے۔