Share Bazar Feb 9: SBI की दमदार तेजी से शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 485 अंक चढ़ा

BIZ DESK

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ। बाजार में तेजी का मुख्य कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयरों में आई जोरदार उछाल रही, जो तिमाही नतीजों के बाद तेज़ी से चढ़े। इसके अलावा निवेशकों का भरोसा भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement-ITA) को लेकर भी मजबूत बना रहा, जिससे बाजार में उत्साह देखने को मिला।

कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 485.35 अंक यानी 0.58% बढ़कर 84,065.75 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 173.6 अंक यानी 0.68% की बढ़त के साथ 25,867.3 के स्तर पर बंद हुआ।

ब्रॉडर मार्केट में भी शानदार तेजी रही। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.58% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.64% की तेज उछाल दर्ज की गई। इससे यह संकेत मिला कि निवेशकों का रुझान बड़े शेयरों के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी मजबूत बना हुआ है।

बीएसई पर SBI सबसे बड़ा गेनर रहा, जिसमें 7.57% की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और इटरनल जैसे शेयरों में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली। दूसरी ओर पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी बाजार के प्रमुख कमजोर शेयरों में शामिल रहे।

सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। खास तौर पर निफ्टी पीएसयू बैंक, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले रहे, जिनमें 3% से अधिक की तेजी दर्ज की गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार से संकेत मिला कि ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.81% गिरकर 67.52 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं विदेशी निवेशकों का भरोसा भी मजबूत दिखा, क्योंकि एक्सचेंज आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को एफआईआई ने 1,950.77 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदारी की।

कुल मिलाकर, मजबूत तिमाही नतीजों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़े सकारात्मक माहौल के कारण बाजार में तेजी बनी रही और निवेशकों का उत्साह मजबूत दिखाई दिया।