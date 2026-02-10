The Indian Awaaz

पाकिस्तान ने बदला रुख, टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने पर सहमति

Feb 10, 2026

Last Updated on February 10, 2026 1:29 am by INDIAN AWAAZ

SPORTS DESK

क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला तय कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को ही खेला जाएगा। पाकिस्तान ने इस मैच में भाग लेने का फैसला करते हुए अपनी सहमति दे दी है।

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने पहले के रुख पर पुनर्विचार किया और अब भारत के खिलाफ इस अहम मुकाबले में खेलने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। संबंधित क्रिकेट अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि यह मुकाबला दर्शकों, क्रिकेट जगत और वैश्विक खेल दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

इस फैसले के बाद एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता को लेकर उत्साह चरम पर पहुंच गया है। भारत-पाकिस्तान मैच को एशिया समेत पूरी दुनिया में करोड़ों दर्शक देखते हैं और यह मुकाबला हमेशा से ही टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े आकर्षणों में गिना जाता रहा है।

पाक मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह निर्णय श्रीलंका के राष्ट्रपति के विशेष अनुरोध के बाद लिया गया। बताया गया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सहमति जताई कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यह मैच खेलना चाहिए।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह श्रीलंका में आयोजित होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले में हिस्सा ले, ताकि टूर्नामेंट का कार्यक्रम प्रभावित न हो।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि आतंकवाद के कठिन दौर में भी पाकिस्तान ने श्रीलंकाई क्रिकेट का समर्थन किया था और चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिस्थितियों के बावजूद श्रीलंका का दौरा जारी रखा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका के साथ अपने पुराने और मजबूत रिश्तों को प्राथमिकता दी है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भावनाओं का स्वागत किया और पाकिस्तान के कठिन समय में श्रीलंका के समर्थन को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब कई टीमें पाकिस्तान आने से हिचकिचा रही थीं, उस समय श्रीलंका ने पाकिस्तान में क्रिकेट जारी रखने में सहयोग दिया था।

प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के हालिया फैसले की भी सराहना की, जिसमें उसने पाकिस्तान का दौरा रद्द नहीं किया। उन्होंने इसे एक यादगार और महत्वपूर्ण कदम बताया।

इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने का आग्रह किया है। बीसीबी ने अपने बयान में पीसीबी चेयरमैन का धन्यवाद किया और कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी से वर्ल्ड कप का शेड्यूल प्रभावित होने से बचेगा।

पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आईसीसी और बांग्लादेश के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि जब कोई देश सद्भावना के साथ आगे आता है तो कई मुद्दों को पीछे छोड़ देना चाहिए।

गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान मैच को क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता माना जाता है, जो दुनियाभर के खेल प्रेमियों का ध्यान खींचता है और विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मुकाबला होता है।

