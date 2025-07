Stock Market July 16: निफ्टी-सेंसेक्स ने मामूली बढ़त के साथ किया कारोबार, मिडकैप-स्मॉलकैप में दिखा दम

BIZ DESK

– बुधवार को भारतीय बेंचमार्क इक्विटी ने वैश्विक बाजारों, विशेष रूप से एशियाई बाजारों में व्याप्त सतर्कता के अनुरूप, लगभग सपाट स्तर पर कारोबार समाप्त किया। यह सुस्त माहौल मुख्य रूप से जून में अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों में मामूली बढ़ोतरी के कारण था, जिसने फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के प्रक्षेपवक्र और वैश्विक विकास पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं को हवा दी।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ 82,634 पर बंद हुआ, जो 63 अंक या 0.08 प्रतिशत ऊपर था। इसी तरह, एनएसई निफ्टी50 25,212 पर बंद हुआ, जिसमें 16 अंक या 0.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रमुख सूचकांकों में मामूली बढ़त के बावजूद, अंतर्निहित बाजार प्रदर्शन ने निवेशकों के सतर्क दृष्टिकोण का संकेत दिया।

व्यापक बाजार लचीलापन और क्षेत्रीय बारीकियां:

जबकि प्रमुख सूचकांक सीमित दायरे में रहे, व्यापक बाजार ने सापेक्ष लचीलापन दिखाया। मिड-कैप इंडेक्स 0.10 प्रतिशत बढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप इंडेक्स में 0.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो छोटी कंपनियों में वृद्धि-उन्मुख भूख का संकेत देता है। यह विचलन अक्सर बताता है कि घरेलू तरलता सहायक बनी हुई है, भले ही संस्थागत निवेशक वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण लार्ज-कैप पर प्रतीक्षा और देखने का दृष्टिकोण अपनाते हों।

क्षेत्रीय प्रदर्शन मिलाजुला रहा, जो निवेशकों की रुचि के बदलाव को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी-संबंधित क्षेत्र शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से थे, जिसमें फोकस्ड आईटी 0.67 प्रतिशत बढ़ा, सूचना प्रौद्योगिकी में 0.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और सेवाएं 0.55 प्रतिशत आगे बढ़ीं। यह आर्थिक चक्रों के प्रति कम संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों की ओर एक रक्षात्मक झुकाव या हाल की गिरावट के बाद विकास शेयरों में नए सिरे से रुचि के कारण हो सकता है।

इसके विपरीत, चक्रीय क्षेत्रों पर बिकवाली का दबाव देखा गया। मेटल सेक्टर 0.61 प्रतिशत फिसला, संभवतः मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आलोक में वैश्विक औद्योगिक मांग और कमोडिटी की कीमतों पर चिंताओं के कारण। कमोडिटीज में 0.37 प्रतिशत की गिरावट आई, और पूंजीगत वस्तुएं 0.24 प्रतिशत कम हुईं, जो इन आर्थिक रूप से संवेदनशील खंडों में कुछ मुनाफावसूली का संकेत देता है।

स्टॉक-विशिष्ट गतिविधियां:

सेंसेक्स के भीतर, 30 में से 15 कंपनियां बढ़त के साथ बंद हुईं, जो सूचकांक की मामूली बढ़त में संतुलित योगदान को दर्शाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ शीर्ष पर रहा, संभवतः ऑटो क्षेत्र के सकारात्मक दृष्टिकोण या कंपनी-विशिष्ट समाचारों पर। टेक महिंद्रा में 1.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आईटी क्षेत्र में व्यापक ताकत के अनुरूप है, और भारतीय स्टेट बैंक 1.81 प्रतिशत चढ़ा, जो बैंकिंग शेयरों में नए सिरे से रुचि का सुझाव देता है।

नुकसान झेलने वालों में, इटरनल 1.58 प्रतिशत, सन फार्मा 1.55 प्रतिशत और टाटा स्टील 1.10 प्रतिशत गिर गया। इन गिरावटों का कारण मुनाफावसूली, विशिष्ट कंपनी समाचार या क्षेत्र-व्यापी कमजोरी हो सकती है।

बाजार की व्यापकता और दृष्टिकोण:

बीएसई में समग्र बाजार की व्यापकता सकारात्मक थी, जिसमें 2,338 कंपनियों ने बढ़त दर्ज की, जबकि 1,718 में गिरावट आई और 162 अपरिवर्तित रहीं। यह सकारात्मक व्यापकता, एनएसई पर 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने वाली 78 कंपनियों (52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचने वाली 22 कंपनियों के मुकाबले) के साथ मिलकर, यह बताती है कि जबकि प्रमुख सूचकांक सपाट थे, बड़ी संख्या में शेयरों में खरीदारी की रुचि देखी गई।

आगे देखते हुए, बाजार प्रतिभागी आगामी वैश्विक आर्थिक आंकड़ों, विशेष रूप से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे की मुद्रास्फीति रीडिंग और केंद्रीय बैंकों के किसी भी बयान पर बारीकी से नजर रखेंगे। घरेलू स्तर पर, कॉर्पोरेट आय रिपोर्ट और मानसून की प्रगति बाजार की धारणा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होंगे। निवेशक मौजूदा अनिश्चित वैश्विक माहौल में स्पष्ट आय दृश्यता वाली मौलिक रूप से मजबूत कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतर्क रहने की संभावना है।

Broader Market Action

The broader market witnessed relatively better momentum. The BSE Mid-Cap index advanced by 0.10%, and the Small-Cap index edged up 0.28%, indicating continued investor interest in mid- and small-sized companies.

Top Gainers and Losers

Out of the 30 Sensex stocks, 15 ended in green, with Mahindra & Mahindra topping the gainers’ list, rising 2.10%, followed by Tech Mahindra (+1.94%) and State Bank of India (+1.81%), on the back of positive earnings outlook and sector-specific tailwinds.

On the flip side, Eternal fell 1.58%, Sun Pharma dropped 1.55%, and Tata Steel declined 1.10%, weighed down by sectoral pressures and weak global commodity trends.

Sectoral Overview

A total of 16 out of 20 BSE sectoral indices ended in the green, with notable gains seen in:

Focused IT : +0.67%

: +0.67% Information Technology : +0.66%

: +0.66% Services: +0.55%

However, sectors like Metal (-0.61%), Commodities (-0.37%), and Capital Goods (-0.24%) ended in the red, likely due to concerns over slowing Chinese demand and fluctuating global metal prices.

Market Breadth and Technical Highlights

The overall market breadth was positive at the BSE:

2,338 stocks advanced

1,718 stocks declined

162 remained unchanged

On the National Stock Exchange (NSE):

78 stocks hit fresh 52-week highs , showing strong bullish undertone in select counters

, showing strong bullish undertone in select counters 22 stocks touched their 52-week lows, reflecting ongoing pressure in underperforming segments

Outlook

Despite a subdued session, underlying market sentiment remains cautiously optimistic, supported by earnings momentum and robust domestic macro indicators. However, global headwinds like sticky inflation, interest rate uncertainty, and geopolitical risks could continue to keep volatility elevated in the near term.