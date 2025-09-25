यौन उत्पीड़न मामले में NCW ने दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए

Last Updated on September 25, 2025 12:35 am by INDIAN AWAAZ

नई दिल्ली

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। उन पर ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की छात्राओं सहित कई महिला छात्रों के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस से तीन दिनों में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मामले की गहन और त्वरित जांच की जाए तथा पीड़िताओं को सुरक्षा और परामर्श उपलब्ध कराया जाए।

कौन है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती?

पहले स्वामी पार्थसारथी के नाम से जाने जाने वाले यह व्यक्ति दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक निजी प्रबंधन संस्थान से जुड़े हैं।

उन पर आरोप है कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर पढ़ रही पीजीडीएम छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया।

उन्होंने छात्रों को फर्जी संयुक्त राष्ट्र (UN) नौकरियों का लालच दिया और अपनी कार पर नकली UN डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगाकर खुद को अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश की।

32 महिला छात्रों के बयान दर्ज

जांच के दौरान पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए। इनमें से 17 छात्राओं ने शिकायत की कि आरोपी ने उनसे अश्लील भाषा का प्रयोग, अभद्र संदेश भेजना और अनचाही शारीरिक छेड़छाड़ की।

कई फैकल्टी और स्टाफ सदस्यों पर भी छात्रों पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं।

शिकायत सबसे पहले 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने आरोपी के संस्थान की बेसमेंट से एक वोल्वो कार जब्त की, जिस पर फर्जी 39 UN 1 डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी।

आरोपी पर दर्ज मामले और जांच

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की प्रासंगिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

अब तक 16 पीड़िताएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे चुकी हैं ।

जांच से पता चला है कि आरोपी मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है और पिछले 12 वर्षों से दिल्ली में रह रहा था।

इससे पहले भी 2009 और 2016 में ओडिशा में उस पर महिला उत्पीड़न के दो मामले दर्ज हो चुके हैं।

आरोपी फरार, पुलिस सतर्क

पुलिस के मुताबिक आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है और उसका मोबाइल फोन लगभग बंद है।

उसकी आखिरी लोकेशन आगरा (उत्तर प्रदेश) के आसपास पाई गई थी।

उसे देश से भागने से रोकने के लिए हवाई अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस और जांच टीमें छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ के बयानों की क्रॉस-वेरिफिकेशन कर रही हैं और डिजिटल सबूत (मैसेज, कॉल रिकॉर्ड) इकट्ठा कर रही हैं।

आरोपी स्वामी चैतन्यानंद फिलहाल फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं।