وزیر اعظم مودی کی ایرانی صدر سے گفتگو، خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار

Mar 13, 2026

Staff Reporter / New Delhi

نئی دہلی:

بھارت کے وزیر اعظم Narendra Modi نے جمعہ کو ایران کے صدر Masoud Pezeshkian سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور مغربی ایشیا میں تیزی سے بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔

وزیر اعظم مودی نے گفتگو کے دوران خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، شہری ہلاکتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات نہ صرف انسانی المیے کو جنم دے رہے ہیں بلکہ علاقائی استحکام کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں۔

مودی نے اس موقع پر واضح کیا کہ موجودہ صورتحال میں بھارت کی اولین ترجیحات میں خطے میں مقیم بھارتی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اشیاء اور توانائی کی بلا رکاوٹ ترسیل کو بھی انتہائی اہم قرار دیا۔

وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارت خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کو ہی واحد مؤثر راستہ سمجھتا ہے۔

یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے اور توانائی کی سپلائی لائنز سمیت خطے میں مقیم غیر ملکی شہریوں کی سلامتی کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بھارت بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے کیونکہ خلیجی ممالک میں بڑی تعداد میں بھارتی شہری مقیم ہیں اور ملک کی توانائی ضروریات کا ایک بڑا حصہ اسی خطے سے پورا ہوتا ہے۔

