مغربی ایشیا کے بحران سے ایل پی جی سپلائی متاثر، بھارت میں گیس کی قلت کے خدشات

نئی دہلی:
مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے باعث بھارت میں ایل پی جی (گھریلو گیس) کی فراہمی متاثر ہونے لگی ہے اور ملک میں گیس کی قلت کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ بھارت کے ایل پی جی درآمدات کا بڑا حصہ اس اہم بحری راستے Strait of Hormuz سے گزرتا ہے، جہاں جاری تنازع کے سبب سپلائی میں خلل پڑا ہے۔ حکام کے مطابق بھارت کی نصف سے زیادہ ایل پی جی درآمدات متاثر ہوئی ہیں۔
اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت اور صنعت دونوں نے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ریفائنری کمپنیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ C3–C4 ہائیڈروکاربن اسٹریم کو ایل پی جی پیداوار کی طرف منتقل کریں تاکہ گھریلو پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ایل پی جی کی پیداوار میں تقریباً 25 سے 28 فیصد تک اضافہ ہوا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے درآمدی ذرائع کو بھی متنوع بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب خلیجی ممالک کے علاوہ United States، Norway، Canada، Algeria اور Russia سے بھی ایل پی جی کی خریداری بڑھائی جا رہی ہے تاکہ سپلائی کو مستحکم رکھا جا سکے۔
ضروری خدمات کو ترجیح
حکومت نے گیس کی محدود دستیابی کے پیش نظر کچھ عارضی انتظامات نافذ کیے ہیں۔ اسپتالوں، تعلیمی اداروں اور دیگر اہم تجارتی صارفین کو ایل پی جی کی فراہمی میں ترجیح دی جا رہی ہے، جبکہ ریستورانوں کو ان کی اوسط ماہانہ ضرورت کا صرف 20 فیصد گیس فراہم کی جائے گی۔
ایل پی جی کی بچت کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، ہوٹلوں اور ریستورانوں کو ایک ماہ کے لیے متبادل ایندھن جیسے کوئلہ، مٹی کا تیل (کیروسین)، بایو ماس اور آر ڈی ایف پیلیٹس استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اس کے علاوہ حکومت نے ریاستوں کو تقریباً 48 ہزار کلو لیٹر کیروسین بھی فراہم کیا ہے اور بعض صنعتی و تجارتی صارفین کو فیول آئل استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
حکومتی نگرانی
صورتحال کی اعلیٰ سطح پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم Narendra Modi اور کابینہ کے سینئر وزراء کو باقاعدگی سے بریفنگ دی جا رہی ہے، جبکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز پر مشتمل ایک کمیٹی تجارتی ایل پی جی سپلائی کی نگرانی کر رہی ہے۔
ریاستی حکومتوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مستحق صارفین کی نشاندہی کریں اور سلنڈروں کی تقسیم پر نظر رکھیں تاکہ ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کو روکا جا سکے۔
کاروباری شعبے میں تبدیلیاں
ایل پی جی کی کمی کے باعث کئی کارپوریٹ اداروں اور کیٹرنگ کمپنیوں نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلیاں کی ہیں۔ HCLTech اور Infosys جیسے ادارے اب انڈکشن ککنگ، بوائلرز اور بایو فیول کا استعمال کر رہے ہیں۔ بعض اداروں نے گیس کی کھپت کم کرنے کے لیے کینٹین کے مینو کو بھی محدود کر دیا ہے۔
کچھ مواقع پر HCLTech نے ملازمین کو ان دنوں گھر سے کام (ورک فرام ہوم) کرنے کا مشورہ دیا ہے جب کینٹین کی خدمات گیس کی قلت کے باعث متاثر ہوں۔
غیر منظم شعبے پر اثر
ایل پی جی کی قلت کا سب سے زیادہ اثر غیر منظم شعبے پر پڑ رہا ہے۔ فوڈ ڈیلیوری سے وابستہ گِگ ورکرز اور سڑک کنارے کھانے پینے کے ٹھیلے لگانے والے افراد کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت سے چھوٹے دکاندار کاروبار جاری رکھنے کے لیے سستے اور بعض اوقات ماحول کے لیے نقصان دہ ایندھن استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مغربی ایشیا میں کشیدگی برقرار رہی تو ایل پی جی کی دستیابی اور قیمتوں پر مزید دباؤ پڑ سکتا ہے، جس سے یہ بحران بھارت کے لیے ایک اہم توانائی چیلنج بن سکتا ہے۔