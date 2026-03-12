راہل گاندھی کی وارننگ: آنے والے مہینوں میں بھارت کو سنگین توانائی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے

Last Updated on March 12, 2026 11:33 pm by INDIAN AWAAZ
نئی دہلی، اسٹاف رپورٹر:
لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف Rahul Gandhi نے جمعرات کو خبردار کیا کہ آنے والے مہینوں میں بھارت کو ایک سنگین توانائی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھانا پکانے والی گیس، پٹرول اور دیگر ایندھن کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے کیونکہ غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے ملک کی توانائی سلامتی متاثر ہوئی ہے۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ حکومت کے پاس اب بھی ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے کچھ وقت موجود ہے اور اسے فوری طور پر تیاری شروع کر دینی چاہیے تاکہ عوام کو اس کے منفی اثرات سے بچایا جا سکے۔
انہوں نے کہا، “اصل مسئلہ یہ ہے کہ گیس کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے، پٹرول کی بھی کمی پیدا ہو سکتی ہے اور تقریباً تمام ایندھن مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر ہماری توانائی سلامتی سے سمجھوتہ ہوا ہے۔”
راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت اور وزیر اعظم Narendra Modi کو فوری طور پر تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو اس کا خمیازہ کروڑوں لوگوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔
انہوں نے کہا، “اس وقت ہمارے پاس تھوڑا وقت موجود ہے۔ حکومت اور وزیر اعظم کو فوری طور پر تیاری کرنی چاہیے۔ اگر تیاری نہ کی گئی تو کروڑوں لوگوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔”
گاندھی نے مزید کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال، خاص طور پر Iran سے جڑے تناؤ، صرف تیل کی فراہمی کی اجازت یا پابندی کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ایک بڑے جغرافیائی و سیاسی تبدیلی کا حصہ ہے، جس کے اثرات عالمی توانائی بازار اور بھارت کی توانائی سلامتی پر پڑ سکتے ہیں۔
مغربی ایشیا کے بحران سے ایل پی جی سپلائی متاثر، بھارت میں گیس کی قلت کے خدشات
نئی دہلی:
مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے باعث بھارت میں ایل پی جی (گھریلو گیس) کی فراہمی متاثر ہونے لگی ہے اور ملک میں گیس کی قلت کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ بھارت کے ایل پی جی درآمدات کا بڑا حصہ اس اہم بحری راستے Strait of Hormuz سے گزرتا ہے، جہاں جاری تنازع کے سبب سپلائی میں خلل پڑا ہے۔ حکام کے مطابق بھارت کی نصف سے زیادہ ایل پی جی درآمدات متاثر ہوئی ہیں۔
اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت اور صنعت دونوں نے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ریفائنری کمپنیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ C3–C4 ہائیڈروکاربن اسٹریم کو ایل پی جی پیداوار کی طرف منتقل کریں تاکہ گھریلو پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ایل پی جی کی پیداوار میں تقریباً 25 سے 28 فیصد تک اضافہ ہوا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے درآمدی ذرائع کو بھی متنوع بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب خلیجی ممالک کے علاوہ United States، Norway، Canada، Algeria اور Russia سے بھی ایل پی جی کی خریداری بڑھائی جا رہی ہے تاکہ سپلائی کو مستحکم رکھا جا سکے۔
ضروری خدمات کو ترجیح
حکومت نے گیس کی محدود دستیابی کے پیش نظر کچھ عارضی انتظامات نافذ کیے ہیں۔ اسپتالوں، تعلیمی اداروں اور دیگر اہم تجارتی صارفین کو ایل پی جی کی فراہمی میں ترجیح دی جا رہی ہے، جبکہ ریستورانوں کو ان کی اوسط ماہانہ ضرورت کا صرف 20 فیصد گیس فراہم کی جائے گی۔
ایل پی جی کی بچت کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، ہوٹلوں اور ریستورانوں کو ایک ماہ کے لیے متبادل ایندھن جیسے کوئلہ، مٹی کا تیل (کیروسین)، بایو ماس اور آر ڈی ایف پیلیٹس استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اس کے علاوہ حکومت نے ریاستوں کو تقریباً 48 ہزار کلو لیٹر کیروسین بھی فراہم کیا ہے اور بعض صنعتی و تجارتی صارفین کو فیول آئل استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
حکومتی نگرانی
صورتحال کی اعلیٰ سطح پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم Narendra Modi اور کابینہ کے سینئر وزراء کو باقاعدگی سے بریفنگ دی جا رہی ہے، جبکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز پر مشتمل ایک کمیٹی تجارتی ایل پی جی سپلائی کی نگرانی کر رہی ہے۔
ریاستی حکومتوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مستحق صارفین کی نشاندہی کریں اور سلنڈروں کی تقسیم پر نظر رکھیں تاکہ ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کو روکا جا سکے۔
کاروباری شعبے میں تبدیلیاں
ایل پی جی کی کمی کے باعث کئی کارپوریٹ اداروں اور کیٹرنگ کمپنیوں نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلیاں کی ہیں۔ HCLTech اور Infosys جیسے ادارے اب انڈکشن ککنگ، بوائلرز اور بایو فیول کا استعمال کر رہے ہیں۔ بعض اداروں نے گیس کی کھپت کم کرنے کے لیے کینٹین کے مینو کو بھی محدود کر دیا ہے۔
کچھ مواقع پر HCLTech نے ملازمین کو ان دنوں گھر سے کام (ورک فرام ہوم) کرنے کا مشورہ دیا ہے جب کینٹین کی خدمات گیس کی قلت کے باعث متاثر ہوں۔
غیر منظم شعبے پر اثر
ایل پی جی کی قلت کا سب سے زیادہ اثر غیر منظم شعبے پر پڑ رہا ہے۔ فوڈ ڈیلیوری سے وابستہ گِگ ورکرز اور سڑک کنارے کھانے پینے کے ٹھیلے لگانے والے افراد کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت سے چھوٹے دکاندار کاروبار جاری رکھنے کے لیے سستے اور بعض اوقات ماحول کے لیے نقصان دہ ایندھن استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مغربی ایشیا میں کشیدگی برقرار رہی تو ایل پی جی کی دستیابی اور قیمتوں پر مزید دباؤ پڑ سکتا ہے، جس سے یہ بحران بھارت کے لیے ایک اہم توانائی چیلنج بن سکتا ہے۔