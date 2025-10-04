The Indian Awaaz

شیوراج چوہان کا اعلان — “مکھانا” ہوگا بھارت کا عالمی سپرفوڈ

Oct 4, 2025

October 4, 2025

خصوصی نامہ نگار / پٹنہ

مرکزی وزیرِ زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے آج پٹنہ میں منعقدہ “مکھانا فیسٹیول” کے افتتاح کے موقع پر اعلان کیا کہ بہار کا مشہور مکھانا اب دنیا بھر میں بھارت کی پہچان بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مکھانے کی برآمدات یورپ، دیگر ایشیائی ممالک، امریکہ، کینیڈا اور عرب ملکوں تک بڑھائی جائیں گی۔

شیوراج چوہان نے مزید انکشاف کیا کہ افریقی ممالک کو بھی مکھانے کی برآمد کے لیے معاہدے طے پا چکے ہیں۔ ان کے مطابق، “مکھانا نہ صرف بہار کا فخر ہے بلکہ بھارتی روایات، اقدار اور کسانوں کی محنت کی علامت بھی ہے۔”

“مکھانے کو عالمی شناخت دلانا وزارتِ زراعت کی ترجیح”

وزیرِ زراعت نے یقین دہانی کرائی کہ ان کی وزارت مکھانے کو عالمی سطح پر مقام دلانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔
انہوں نے بتایا کہ مکھانا بورڈ کو فعال کر دیا گیا ہے جو کاشت، پیداوار اور برآمدات کو مضبوط بنانے پر تیزی سے کام کر رہا ہے۔

شیوراج چوہان نے کہا کہ مکھانے کی ترقی کے لیے تحقیق و ترقی () کو وزارتِ زراعت کی سب سے بڑی ترجیح بنایا گیا ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زیادہ پیداوار دینے والی اعلیٰ بیج اقسام () کی تیاری وقت کی اہم ضرورت ہے، اور انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ () اس سمت میں بھرپور کام کر رہی ہے۔

تحقیق کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہوگی

مرکزی وزیر نے کہا کہ مکھانے سے متعلق تحقیق، معیار اور پیداوار بڑھانے کے لیے فنڈز کی کوئی قلت نہیں ہونے دی جائے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ مکھانا ایک ایسا “سپرفوڈ” ہے جو صحت، روزگار اور دیہی معیشت — تینوں محاذوں پر انقلاب لا سکتا ہے۔

