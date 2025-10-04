بہار اسمبلی انتخابات کی تیاریوں پر الیکشن کمیشن کی اعلیٰ سطحی میٹنگیں

Last Updated on October 4, 2025 11:34 pm by INDIAN AWAAZ
اے۔ زیڈ۔ نواب / پٹنہ
بہار اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے پیشِ نظر چیف الیکشن کمشنر جناب گیانیش کمار کی قیادت میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آج پٹنہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں بی جے پی، جے ڈی(یو)، کانگریس، آر جے ڈی، بائیں بازو کے اتحاد اور دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
سیاسی جماعتوں نے آزاد، منصفانہ اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے اپنے مشورے اور تجاویز پیش کیں۔
حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے مطالبہ کیا کہ اسمبلی انتخابات کم سے کم مراحل میں کرائے جائیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر ڈاکٹر دلیپ جیسوال نے کہا کہ پولنگ کو زیادہ سے زیادہ دو مرحلوں میں مکمل کیا جائے اور یہ انتخاب اگلے ماہ کی 3 یا 4 تاریخ کے بعد کرائے جائیں۔
دوسری جانب، آر جے ڈی نے ریاست میں ووٹر لسٹ کے خصوصی نظرِ ثانی پروگرام (SIR) پر اعتراض ظاہر کیا۔ پارٹی کے رہنما ابھے کُشواہا نے کمیشن سے مطالبہ کیا کہ انتخابات دو مرحلوں میں ہوں اور ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ (انتخابی ضابطہ اخلاق) کا سختی سے نفاذ کیا جائے۔
انتظامیہ اور پولیس حکام کے ساتھ میراتھن اجلاس
پہلے دور کی بات چیت کے بعد الیکشن کمیشن کی ٹیم نے دوسرے اجلاس میں انتظامی اور پولیس افسران کے ساتھ میراتھن میٹنگ کی۔
اس میں ریاست بھر میں انتخابی قانون و نظم کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اس اعلیٰ سطحی میٹنگ میں تمام 38 اضلاع کے ڈویژنل کمشنر، انسپکٹر جنرل (IGs)، ڈپٹی انسپکٹر جنرل (DIGs)، ضلع مجسٹریٹ اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس شریک ہوئے۔
کمیشن نے ضلع الیکشن افسران کے ساتھ پولنگ بوتھ، حساس علاقوں، نفری کی تعیناتی اور سیکورٹی انتظامات پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا۔
دوسرے دن اہم ایجنسیوں کے ساتھ مشاورتی ملاقاتیں
الیکشن کمیشن کل بہار کے اپنے دورے کے دوسرے اور آخری دن میں محکمۂ انکم ٹیکس، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، بینکوں، ریلوے، ہوائی اڈوں، اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو سمیت دیگر نفاذی ایجنسیوں کے ساتھ مشاورتی ملاقاتیں کرے گا۔
کمیشن مرکزی اور ریاستی پولیس فورسز کے نوڈل افسران، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، چیف سکریٹری اور دیگر سینئر حکام کے ساتھ الیکشن پری پیریشن ریویو میٹنگ بھی منعقد کرے گا تاکہ انتظامی اور سیکورٹی تیاریوں کا جامع جائزہ لیا جا سکے۔
دورے کے اختتام پر، الیکشن کمیشن کی ٹیم ایک پریس کانفرنس کرے گی جس میں وہ اپنے بہار دورے کے دوران ہونے والی ملاقاتوں اور فیصلوں کے نتائج سے میڈیا کو آگاہ کرے گی۔