महामाया और विश्वभारती स्कूल ने 11वीं बार जीती इंटर स्कूल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप

संवाददाता

राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सोसायटी फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एडवांसमेंट (SSCA) की ओर से आयोजित 14वीं इंटर स्कूल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में फिर पुराना इतिहास दोहराया गया. नोएडा स्टेडियम में बुधवार को खेली गई इस चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में लगातार 11वीं बार महामाया बालिका इंटर कॉलेज और बालक वर्ग में विश्वभारती पब्लिक स्कूल चैंपियन रहे. नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी अरविंद कुमार सिंह और पंचशील बालक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डाक्टर नीरज टंडन ने बच्चों को ट्रॉफी, मेडल व स्पेशल सर्टिफिकेट देकर देकर सम्मानित किया.

मेजर ध्यानचंद की जयंती पर होने वाली इस प्रतियोगिता में इस बार नोएडा-ग्रेटर नोएडा के कुल 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया. जिनमें 260 बालक और 190 बालिका थीं. चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में दूसरे स्थान की ट्रॉफी सावित्री बाई फुले इंटर कॉलेज ने जीती. जबकि तीसरे स्थान की ट्रॉफी पर विश्वभारती पब्लिक स्कूल की टीम ने कब्जा जमाया.

बालक वर्ग की उपविजेता ट्रॉफी पर पंचशील बालक इंटर कॉलेज ने कब्जा जमाया. इस स्कूल के 5 खिलाड़ी टॉप-10 में शामिल रहे, जिन्हें स्पेशल मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए. तीसरे स्थान की ट्रॉफी कैंब्रिज स्कूल ग्रेटर नोएडा के हिस्से में गई.

रिमझिम बारिश के बीच नोएडा स्टेडियम में बुधवार को सबसे पहले लड़कियों की 2 किमी की रेस शुरु हुई. इस रेस में एचडी पब्लिक स्कूल ममूरा की खिलाड़ी अंजलि चैंपियन रही. उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया. सिल्वर और ब्रांज मेडल महामाया बालिका इंटर कॉलेज की खिलाड़ी क्रमश मोहिनी यादव और अन्नू शर्मा ने जीता. इनके अतिरिक्त चौथे से दसवें स्थान पर आए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन के रूप में ब्रांज मेडल देकर सम्मानित किया गया.

लड़कों की 4 किमी रेस में विश्वभारती पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी आर्यावृत कश्यप लगातार दूसरे साल चैंपियन बने. उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया. रजत पदक पंचशील बालक इंटर कॉलेज के खिलाड़ी अविनाश और कांस्य पदक विश्वभारती पब्लिक स्कूल नोएडा के खिलाड़ी मुकेश छाबड़ा ने जीता. वहीं चौथे से दसवें स्थान वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक प्रदान किया गया.

सभी प्रतिभागी बच्चों को सोसायटी की ओर से निशुल्क पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और रिफ्रेशमेंट देकर हौंसला अफजाई की गई. संस्था के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल ने इस क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के आयोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए नोएडा अथॉरिटी, लायंस क्लब नोएडा, सक्सेस फॉर लाइफ संस्था, कार्यक्रम में शामिल हुए स्कूलों और निशुल्क मेडिकल सहायता देने के लिए प्रकाश अस्पताल का आभार जताया. उन्होंने कहा कि बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर हिस्से को आगे आना जरूरी है.

इस मौके पर प्रकाश अस्पताल की ओर से एंबुलेंस के साथ डॉक्टर आशुतोष, लायंस क्लब नोएडा की अध्यक्ष अरुणा बंसल, सचिव जयश्री श्रीवास्तव, सहयोगकर्ता अंकुर गुप्ता जी, SSCA के उपाध्यक्ष अशोक सैनी, कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुच्छल, पूर्व सचिव दिनेश भारद्वाज, संस्थापक सदस्य एम. एम. ए. बेग, कंचन श्रीवास्तव, विजय भट्ट, श्वेता त्यागी, अंकिता, सुषमा शर्मा मौजूद रहे. समारोह का संचालन डॉक्टर निमेश कुमार ने किया.