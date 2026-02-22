کھجور: قدرت کا عظیم تحفہ — غذا بھی، دوا بھی، برکت بھی

Last Updated on February 22, 2026 12:27 am by INDIAN AWAAZ
رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے پہلے جس نعمت کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے وہ کھجور ہے۔ یہ محض ایک میٹھا پھل نہیں بلکہ سنتِ نبوی ﷺ سے جڑی ہوئی ایک مبارک غذا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت Muhammad کھجور سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اسی لیے امتِ مسلمہ میں اسے خصوصی روحانی مقام حاصل ہے۔ قرآنِ کریم میں بھی کھجور کا بیس سے زائد مرتبہ ذکر آیا ہے، جو اس کی اہمیت اور افادیت کو ظاہر کرتا ہے۔
دنیا بھر میں کاشت اور اقسام
کھجور کی کاشت خصوصاً Saudi Arabia، ایران، مصر، عراق، پاکستان، اسپین، اٹلی، چین اور لبنان سمیت متعدد ممالک میں کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں کھجور کی 90 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں عجوہ، مدینہ، مضافتی، زاہدی، ڈھکی اور بیگم جانی وغیرہ خاصی معروف ہیں۔ تازہ پکی ہوئی کھجور نرم، رسیلی اور شیریں ہوتی ہے، جبکہ خشک ہو جانے پر اسے چھوہارا کہا جاتا ہے۔ دونوں اپنی غذائی اور طبی خصوصیات کے اعتبار سے بے مثال ہیں۔
غذائی اجزاء کا خزانہ
کھجور میں تقریباً 75 فیصد قدرتی شکر (گلوکوز اور فریکٹوز) پائی جاتی ہے جو فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پروٹین، غذائی ریشہ، معدنی نمکیات، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، میگنیشیم اور فولاد (آئرن) شامل ہیں۔ وٹامن بی اور وٹامن سی کی موجودگی اسے مکمل غذا بناتی ہے۔ کولیسٹرول نہ ہونے کے برابر اور چکنائی انتہائی کم ہونے کے باعث یہ دل کے مریضوں کے لیے بھی موزوں غذا ہے۔
کھجور کے طبی فوائد
- دل کی صحت کے لیے مفید: پوٹاشیم اور میگنیشیم کی وافر مقدار دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہے۔
- خون کی کمی کا علاج: آئرن کی موجودگی جسم میں ہیموگلوبن بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔
- قبض کشا خاصیت: رات کو سات کھجوریں پانی میں بھگو کر صبح استعمال کرنے سے آنتیں متحرک ہوتی ہیں۔
- توانائی کا فوری ذریعہ: شدید گرمی یا کمزوری کی حالت میں کھجور فوری طاقت بحال کرتی ہے۔
- نظامِ ہضم میں بہتری: فائبر معدے کو صحت مند رکھتا ہے اور بدہضمی کم کرتا ہے۔
- بچوں اور کمزور افراد کے لیے اکسیر: کھجور کو دودھ، شہد اور مغزیات کے ساتھ استعمال کرنے سے وزن اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- کھانسی اور بلغمی امراض: چھوہارے کو ادرک کے ساتھ چبانا مفید سمجھا جاتا ہے۔
- اعصابی کمزوری اور فالج: روایتی طب میں کھجور کو اعصاب مضبوط کرنے والی غذا قرار دیا گیا ہے۔
- بینائی میں بہتری: مسلسل استعمال سے آنکھوں کی کمزوری میں کمی آتی ہے، خصوصاً رات کے اندھے پن میں فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔
- زخموں کے لیے مفید: کھجور کے درخت کی جڑ کی راکھ روایتی مرہم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔
روایتی نسخے اور غذائی ترکیبیں
کھجور کو دودھ میں پکا کر شہد کے ساتھ پینا خون بڑھانے کا معروف نسخہ ہے۔ مغز بادام، اخروٹ اور تل کے ساتھ ملا کر لڈو تیار کیے جاتے ہیں جو جسمانی قوت بڑھاتے ہیں۔ بعض لوگ کھجور کی گٹھلی نکال کر اس میں مکھن یا خشک میوہ بھر کر کھاتے ہیں، جو توانائی کا بھرپور ذریعہ ہے۔
احتیاطی پہلو
اگرچہ کھجور بے شمار فوائد کی حامل ہے، لیکن اعتدال ضروری ہے۔ زیادہ مقدار میں استعمال جگر اور معدے پر بوجھ ڈال سکتا ہے۔ کھانے سے پہلے اسے صاف پانی سے دھو لینا چاہیے کیونکہ اس کی سطح پر گردوغبار چپک سکتا ہے۔ محفوظ پیکنگ والی صاف ستھری کھجور کا انتخاب صحت کے لیے بہتر ہے۔
اہلِ عرب کھجور کو آبِ زم زم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اسے غذائیت کا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کھجور قدرت کی وہ نعمت ہے جو روحانی برکت، غذائی توانائی اور طبی افادیت تینوں پہلوؤں کو یکجا کرتی ہے۔ اگر اسے مناسب مقدار اور درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ واقعی “غذا بھی، دوا بھی” ثابت ہوتی ہے۔