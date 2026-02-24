The Indian Awaaz

The Real Voice of India

URDU SECTION

اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا این سی پی یو ایل کی خاموشی پر اظہارِ تشویش

Feb 24, 2026

Last Updated on February 24, 2026 5:09 pm by INDIAN AWAAZ

AMN / NEW DELHI

نئی دہلی: اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے سرگرم معروف تنظیم ’اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن‘ نے قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان (NCPUL) کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے صدر ڈاکٹر سید احمد خان نے ایک پریس بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کونسل کی مسلسل عدم توجہی کے باعث اردو کے اہم تعلیمی اور ادبی منصوبے تعطل کا شکار ہیں۔

اہم نکات اور مطالبات:

  • دو سال سے میٹنگ کا نہ ہونا: ڈاکٹر سید احمد خان نے انکشاف کیا کہ پی ایم او (PMO) سے جواب موصول ہونے کے باوجود، گزشتہ دو برسوں سے کونسل کی کوئی باقاعدہ میٹنگ منعقد نہیں کی گئی، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔
  • اسکیموں پر جمود: مالی امداد، کتابوں کی اشاعت اور تربیتی پروگراموں جیسی اہم اسکیمیں ادارے کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔
  • مالیاتی کمیٹی کی تشکیل: مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر فنانس کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ زیرِ التوا تجاویز کو منظوری مل سکے۔

“اردو زبان کی ترقی کے لیے بنائی گئی اسکیمیں کاغذوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ جب تک ادارہ عملی طور پر سرگرم نہیں ہوگا، اردو برادری کی بے چینی ختم نہیں ہوگی۔” — ڈاکٹر سید احمد خان

وزارتِ تعلیم سے مداخلت کی اپیل

اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے حکومتِ ہند اور متعلقہ وزارت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں فوری مداخلت کریں۔ تنظیم کا موقف ہے کہ این سی پی یو ایل جیسے کلیدی ادارے کا غیر فعال رہنا اردو زبان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا ہنگامی بنیادوں پر میٹنگ طلب کر کے تمام رکے ہوئے کاموں کو آگے بڑھایا جائے۔

Urdu Development Organization Expresses Concern Over NCPUL’s Inactivity

Related Post

URDU SECTION

کھجور: قدرت کا عظیم تحفہ — غذا بھی، دوا بھی، برکت بھی

Feb 22, 2026
URDU SECTION

ڈیجیٹل دنیا میں صنفی عدم مساوات: مساوی رسائی ہی روشن مستقبل کی ضمانت

Feb 22, 2026
URDU SECTION

اختراع کے ساتھ ذمہ داری: انڈیا اے آئی سمٹ میں اخلاقی فریم ورک پر زور

Feb 22, 2026

You missed

AMN BUSINESS AWAAZ

Final Trade Feb 24: AI Shockwave Jolts Dalal Street, Rs 4 Lakh Crore Wealth Vanishes

24 February 2026 9:52 PM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN OTHER TOP STORIES

PM Modi to be on two-day State visit to Israel

24 February 2026 9:34 PM INDIAN AWAAZ No Comments
OTHER TOP STORIES

 Jaishankar meets GCC Secretary General Jasem Mohamed AlBudaiwi

24 February 2026 9:29 PM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BUSINESS AWAAZ

India & Gulf Cooperation Council sign Joint Statement on India-GCC Free Trade Agreement

24 February 2026 9:28 PM INDIAN AWAAZ No Comments