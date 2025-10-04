बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चुनाव आयोग की उच्चस्तरीय बैठकें जारी

Last Updated on October 4, 2025 11:32 pm by INDIAN AWAAZ

ए. ज़ेड. नवाब / पटना

आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने आज पटना में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक बैठक की।

इस बैठक में भाजपा, जद(यू), कांग्रेस, राजद, वाम दलों सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपने सुझाव दिए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आयोग से आग्रह किया कि विधानसभा चुनाव कम से कम चरणों में कराए जाएं।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि मतदान अधिकतम दो चरणों में हो और यह चुनाव अगले महीने की 3 या 4 तारीख के बाद संपन्न कराए जाएं।

वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर आपत्ति जताई।

पार्टी नेता अभय कुशवाहा ने दो चरणों में चुनाव कराने और आचार संहिता (Model Code of Conduct) के कड़ाई से पालन की मांग की।

प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक

पहले सत्र के बाद, चुनाव आयोग की टीम ने दूसरे चरण में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की।

इस बैठक में चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा इंतज़ामों की विस्तृत समीक्षा की गई।

इस बैठक में राज्य के सभी 38 जिलों के डिविजनल कमिश्नर, इंस्पेक्टर जनरल (IGs), डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIGs), जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए।

आयोग ने अधिकारियों से संवेदनशील क्षेत्रों, मतदान केंद्रों, सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट ली।

कल होगी प्रवर्तन एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों से अहम बैठकें

बिहार दौरे के दूसरे और अंतिम दिन, चुनाव आयोग आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), बैंकों, रेलवे, हवाई अड्डों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा।

इसके अलावा, आयोग केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के नोडल अधिकारियों, पुलिस महानिदेशक (DGP), मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक करेगा।

दौरे के अंत में, चुनाव आयोग की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें आयोग दो दिवसीय बिहार दौरे के दौरान हुई बैठकों और चर्चाओं के निष्कर्षों की जानकारी मीडिया को देगी।