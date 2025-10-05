शिवराज चौहान ने मखाना को भारत के वैश्विक सुपरफूड के रूप में प्रचारित किया

Last Updated on October 4, 2025 11:41 pm by INDIAN AWAAZ

AMN / PATNA

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की कि वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त बिहार के मखाना का निर्यात अमेरिका, कनाडा और अरब देशों के अलावा यूरोप और अन्य एशियाई देशों में भी किया जाएगा।

पटना में मखाना महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि अफ्रीकी देशों को निर्यात के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। श्री चौहान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मखाना न केवल बिहार का गौरव है, बल्कि भारतीय परंपरा, मूल्यों और किसानों की कड़ी मेहनत का भी प्रतीक है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि कृषि मंत्रालय बिहार के मखाना और उसके किसानों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि मखाना बोर्ड ने मखाना की खेती, उत्पादन और निर्यात को मज़बूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता मखाना के लिए अनुसंधान और विकास है। श्री चौहान ने उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि मखाना के अनुसंधान एवं विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।