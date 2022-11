BIHAR: RJD constitutes National Executive

AMN / NEW DELHI

The National Executive Committee of the Rashtriya Janata Dal has been constituted with effect from 15th Nov. 2022



President Sri Lalu Prasad

Vice President Smt. Rabri Devi

Sri Shivanand Tiwari

Sri Devendra Prasad Yadav

Sri Uday Narayan Chaudhary

Sri Abdul Bari Siddiqui

Sri Sunil Kumar Singh

Sri Jai Prakash Narayan Yadav

Smt. Kanti Singh

Sri Shyam Rajak

Sri Bhola Yadav

Secretary General

Treasurer

General Secretary

Sri Lalit Kumar Yadav

Sri Kumar Sarvjeet

Sri Saiyad Faisal Ali

Sri Sukhdeo Paswan

Smt. Sushila Morale

Sri Binu Yadav

Secretary Sri Yaduvansh Kumar Yadav

Dr. Lal Ratnakar

Sri Anand Naidu (Karnataka)

Sri Bharat Bind (MLA)

Sri Bharat Bhusan Mandal (MLA)

Sri Kartikey Kumar Singh (MLC)

Sri Ghuran Ram (Ex MP)

Sri Vijay Verma (Madhepura) Sri Mohammad Sattar (Alamnagar)

Sri Santosh Kumar Jaiswal (Delhi)

I Sanjay Thakur (Muzaffarpur)

Smt. Sangesta Kumari (MLA)



NATIONAL EXECUTIVE

Sri Tejashwi Parsad Yadav

Sri Sharad Yadav

National Executive:

Sri Jagdanand Singh

Sri Ram Chandra Purve

Sri Tej Pratap Yadav

Smt. Misha Bharti

Sri Prem Chand Gupta

Sri Manoj Kumar Jha

Sri (Dr.) Asfaq Karimm

Sri A.D.Singh

Sri (Dr.) Faiyaz Ahmad Sri Shailesh Kumar Urf Bulo Mandal

Sri Alok Kumar Mehta

Smt. Samata Devi Manjhi

Sri Rajniti Prasad (Ex MP)

Sri Tanveer Hasan

Sri Bhai Virendra (MLA)

Smt. Anita Devi (MILA)

Sri Surendra Prasad Yadav (MLA)

Sri Sanjay Singh Yadav (Ex MLA)

Sri Sanjay Yadav (Ex MLA) Godda

Sri Rajbanshi Mahto (MLA)

Sri Akhtarul Islam Sahin (MLA)

Sri Sarfraz Alam (Ex MP)

Sri Ashok Singh (UP Sri Aslam Mallick (Gujarat)

Sri Manoj Kumar Chaudhary (Delhi)

mt. Shobha Yadav (Telanagna) Sri Gauri Shankar Yadav (Tamilnadu)

Sri T.Venu Gopal Yadav (AndhraPradesh)

Sri Subhash Prasad Yadav (JKD)

Sri Shakti Singh Yadav (Ex MLA)

Sri Satyanand Bhokta (MLA)

Sri Vijay Krishna (Ex MP)

Sri Brishin Patel (Ex MLA)

Sri Sameer Kumar Mahasheth (MLA)

Sri Chandrashekhar (MLA)

Sri Subodh Kumar (Ex MLC)

Sri Ram Bali Chandrabanshi (MLC)

Sri Mohammad Farooq (MLC)

Sri Reyajul Haque Raju (Ex MLC)

Sri Rajendra Ram (Ex MLA)

Sri Abu Dojana (Ex MLA)

Smt. Sweety Seema Hembram (Bx MLA)

Sri Ramanand Yadav (MLA)

Sri Bhudeo Chaudhary (MLA)

Sri Ramanuj Prasad (MLA)

Sri Shahnawaj Alam (MLA)

Sri Prahlad Yadav (MLA)

Sri Ranvijay Sahu (MLA)

Sri Bagi Kumar Verma (MLA)

Sri Israil Mausoori (MLA)

Specially Invited Members of National Executive Committee

Sri Vijay Prakash (Ex MLA)

Sri Nawaz Alam (Ex MLA)

Sri Shiv Chandra Ram (Ex MLA)

Sri Sri Narayan Yadav (Ex MLA)

Sri Noor Ahmad (W.B.)

Sri Ram Avtar Yadav (Haryana)

Sri Ikwal Saiyad (Mumbai)

Dr. Vishwanath Kushwaha

Sri Ram Kumar Yadav (Ex MLA)

Sri G. Yaqoub (Karnataka)

Sri Vijay Kandre (Maharashtra)

Sri Uday Shankar Yadav

Sri Ganesh Bharti Sada

Smt. Munni Devi Rajak (MLC)

Md. Khalid

Smt. Lovely Anand (Ex MP)

Sri Jabir Hussain (Ex MP)

Sri Arjun Rai (Ex MP)

Sri Rajesh Kumar Manjhi (Ex MP)

Sri Mahendra Narain Sardar (Ex MP)

Sri M. Dhan Shekharan (Andaman Nicobar)

Sri Balwant Singh (Himachal Pradesh)

Sri Bhaiya Lal Jaiswal (Chattisgarh)

Sri Harish Mahapatra (Odisha)

Sri Vishwamohan Kumar (Ex MP)

Smt. Swarna Hajarika (Assam)

Sri Manohar Lal Dogra (J&K)

Sri S. Balamurugam (Pondichery)

Sri K. Kumarjeet Singh (Manipur)

Sri Drawsingh Ramsij (Meghalaya) Sri Bipin Kumar Gupta (Punjab)

Sri Anand Pal Tomar (Rajasthan)

Sri Monu Yadav (Madhya Pradesh) Sri Ajay Yadav (West Bengal) (



Sri Umesh Anand (West Bengal) Sri Arvind Kumar Sahni

Sri Ramashish Yadav (Ex MLA) Sri Dilip Yadav (Ex MLA) Sri Umesh Pandit (Bihar)

Sri Suresh Paswan (Deoghar) (Ex MLA) Sri Anil Kumar Sahni (Ex MLA)

Sri Saud Alam (MLA)

Sri Surendra Ram (MLA)

Smt Rekha Devi (MLA)

Sri Rakesh Ranjan (Ex MLA)

Sri Upendra Prasad Singh (Ex MLC) Sri Jitendra Kumar Rai (MLA) Sri Javed Ekbal Ansari (Ex MLA) Sri Abdul Subhan (Ex MLA)

Sri Ashok Kumar Singh (Ex MLA) Sri Mahendra Narayan Yadav (Ex MLA) Sri Govardhan Nayak (Ex Min) Sri Vinod Jaiswal (MLC)

Smt. Kiran Devi (MLA) Sri Abhay Singh (Ranchi)

Sri Vijay Mandal (MLA)

Sri Ram Vishun Singh (MLA)

Sri Kumar Krishna Mohan urf Suday Yadav (MLA) Md. Nehaluddin (MLA)

Ram Kishore Singh urf Rama Singh (Ex MP)

Sri Surendra Pd. Yadav (Ex MP) Sri Indradeo Prasad (Ex MLA)

Sri Randhir Singh (Ex MLA)

Sri Satish Sahni (NCR) Sri Birendra Mehta

Sri Rajesh Yadav JAN (Patna) Prof. Nawal Kishore. (Delhi) Md Aslam Ansari

Prof. Subodh Mehta (Delhi)

Sri Manmohan Singh (Chattisgarh)

Sri Jaspal Kapoor (Punjab)

Sri Mahadeo Raut (Jharkhand)

Sri Niranjan Bora (Assam) Sri Shashi Bhushan Singh (MLA)

Sri Chetan Anand (MLA)

Sri Manoj Kumar Yadav (MLA)

Sri Mukesh Kumar Yadav (MLA)

Sri Chandrahash Choupal (MLA)

Sri Sanjay Kumar Gupta (MLA)

Md. Yushuf Salauddin (MLA)

Sri Niranjan Rai (MLA) Sri Rajeev Kumar urf Munna Yadav (MLA)

Sri Prem Shankar Prasad (MLA)

Sri Hari Shankar Yadav (MLA)

Sri Rajesh Kumar Singh (MLA)

Sri Bachcha Panday (MLA)

Sri Srikant Yadav (MLA)

Sri Kedar Nath Singh (MLA)

Sri Chhote Lal Rai (MLA) Dr. Mukesh Kumar Roushan (MLA)

Smt Veena Singh (MLA)

Sri Satta Nand Sambuddh (MLA)

Sri Ram Briksh Sada (MLA)

Md. Ali Ashraf Sidhiqui (MLA)

Sri Vijay Kumar Smart (MLA)

Sri Rakesh Kumar Roushan (MLA)

Sri Anirudh Kumar Yadav (MLA)

Sri Reet Lal Rai (MLA) Sri Rahul Tiwari (MLA)

Sri Shambhu Nath Yadav (MLA)

Sri Sudhakar Singh (MLA)

Sri Rajesh Kumar Gupta (MLA)

Sri Fateh Bahadur Singh (MLA)



Sri Satish Kumar Das (MLA) Sri Bheem Kumar Singh (MLA) Sri Rishi Kumar Yadav (MLA) Sri Bijay Kumar Singh urf Dablu Singh (MLA) Sri Binay Kumar (MLA)

Dr. Samim Ahmad (MLA) Smt Manju Agrawal (MLA) Sri Ajay Yadav (MLA) Sri Prakash Veer (MLA) Smt. Veebha Devi (MLA) Md. Kamran (MLA)

Sri Amar Paswan (MLA)

Smt Neelam Devi (MLA) Sri Ajay Kumar Singh (MLC)

Dr. Ajay Kumar Singh (MLC) Sri Sourabh Kumar (MILC) Md. Kari Sohaib (MLC) Sri Ashok Kumar Panday (MLC) Smt Roma Bharti (EX MLC)

Dr. Ram Prakash Mahto (EX MLA) Md. Ekwal Sami

Md. Fujail Ansari

Md. Reyaj Ahmad

Sri Satish Paswan (EX MLA) Sri viod Kr. srivastav

(Lalu Prasad)