اکشے کمار کی بیٹی کو سائبر ہراسانی کا سامنا

اداکار نے بچوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ
WEB DESK
ممبئی — بالی ووڈ کے معروف اداکار اکشے کمار نے سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے خطرات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک ذاتی اور افسوسناک واقعہ عوام کے ساتھ شیئر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ چند ماہ قبل ان کی بیٹی کو آن لائن ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے ایک اجنبی نے نازیبا تصاویر بھیجنے کی دھمکی دی۔
یہ انکشاف اکشے کمار نے ممبئی میں ’سائبر آگاہی ماہ 2025ء‘ کی افتتاحی تقریب کے دوران کیا۔ ان کے مطابق، بیٹی نے فوراً اپنی والدہ ٹوئنکل کھنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا اور گیم بند کر دیا، لیکن یہ واقعہ ان کے خاندان کے لیے ایک تلخ سبق بن گیا۔
اکشے کمار نے کہا کہ سائبر جرائم اب روایتی گلی محلے کے جرائم سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں، اور بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے مہاراشٹر کے وزیرِاعلیٰ سے اپیل کی کہ اسکولوں میں ساتویں سے دسویں جماعت تک ہر ہفتے ایک سائبر سیفٹی کلاس لازمی قرار دی جائے تاکہ طلبا کو ڈیجیٹل دنیا کے خطرات اور ان سے بچاؤ کے طریقے سکھائے جا سکیں۔
اداکار نے زور دیا کہ بچوں کو یہ سکھانا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ پر اجنبیوں سے بات کرتے وقت کس قدر احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ آن لائن پلیٹ فارمز پر ایسے افراد موجود ہیں جو معصوم ذہنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔