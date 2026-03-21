ایران کے خلاف فوجی کارروائی ختم کرنے کا ٹرمپ کااشارہ،

Last Updated on March 21, 2026 4:50 pm by INDIAN AWAAZ
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے ہدف کے قریب پہنچ چکا ہے
دنیا بھر میں امن کے خواہاں لوگوں کے لیے قدرے اطمینان بخش خبر سامنے آئی ہے۔ Donald Trump نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ جلد ہی Iran کے خلاف جاری فوجی کارروائی کو محدود یا ختم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اس آپریشن کے طے شدہ اہداف کے قریب پہنچ چکا ہے اور اسی لیے مشرقِ وسطیٰ میں فوجی سرگرمیوں کو کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔
صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم Truth Social پر ایک پیغام میں کہا کہ امریکہ اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ ان کا یہ بیان اس بات کا اب تک کا سب سے واضح اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ 28 فروری سے شروع ہونے والی کشیدگی اور جھڑپیں جلد ختم ہو سکتی ہیں۔
ایران کی جوابی کارروائی سے کشیدگی میں اضافہ
ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور Israel کے حملوں کے بعد ایران نے اپنی جوابی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ اس ہفتے اسرائیل نے ایران کے ایک اہم گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔
اس کے جواب میں ایران نے دنیا کے سب سے بڑے ایل این جی (LNG) پلانٹ کو نشانہ بنایا جو Qatar میں اسی گیس فیلڈ کے دوسری جانب واقع ہے۔ اس حملے کے بعد عالمی توانائی کی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی اور تیل اور گیس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا۔
گیس فیلڈ پر مزید حملے روکنے کی کوشش
عالمی توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد صدر ٹرمپ نے عندیہ دیا کہ اسرائیل ایران کے اس گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں کرے گا۔ اس اقدام کا مقصد عالمی توانائی کی سپلائی کو متاثر ہونے سے بچانا اور منڈیوں میں استحکام پیدا کرنا بتایا جا رہا ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم Benjamin Netanyahu نے بھی تصدیق کی کہ امریکی صدر کی درخواست پر اسرائیل اس گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں کرے گا، کیونکہ یہی فیلڈ ایران کی بجلی کی بڑی ضرورت پوری کرتی ہے۔
عالمی منڈی کو مستحکم کرنے کے لیے امریکی اقدام
ادھر امریکہ نے عالمی تیل کی منڈی کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ امریکی حکومت نے 30 دن کے لیے پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے سمندر میں پھنسے ایرانی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی ہے۔
امریکی وزیر خزانہ Scott Bessent نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد عالمی منڈی میں فوری طور پر اضافی تیل فراہم کرنا اور قیمتوں میں تیزی کو کم کرنا ہے۔
ان کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ پہلے ہی اس سمت میں اقدامات کر رہی ہے اور عالمی منڈی میں تقریباً 44 کروڑ اضافی بیرل تیل فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
عالمی منڈیوں کی نظریں مشرقِ وسطیٰ پر
مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی توانائی کی منڈیوں کی نظریں اس خطے پر مرکوز ہیں۔ اگر حالات میں بہتری آتی ہے تو تیل اور گیس کی قیمتوں میں استحکام ممکن ہے، تاہم کشیدگی برقرار رہنے کی صورت میں عالمی توانائی سپلائی پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔
ٹرمپ کے حالیہ اشاروں سے فی الحال یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو سکتی ہیں۔