وزیر اعظم مودی کی ایرانی صدر پیزشکیان سے گفتگو، عید اور نوروز کی مبارکباد

Last Updated on March 21, 2026 6:21 pm
AMN
مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان Narendra Modi نے Iran کے صدر Masoud Pezeshkian سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید اور نوروز کی مبارکباد پیش کی اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم مودی نے صدر پیزشکیان اور ایرانی عوام کو عید اور نوروز کے موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ تہوار مغربی ایشیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئیں گے۔
خطے کی صورتحال پر تشویش
گفتگو کے دوران وزیر اعظم مودی نے مغربی ایشیا میں حالیہ کشیدگی اور سلامتی کے مسائل پر بھی تشویش ظاہر کی۔ حالیہ فوجی کارروائیوں اور جوابی حملوں کے بعد خطے میں تناؤ بڑھ گیا ہے جس سے وسیع تر تصادم کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔
وزیر اعظم نے اہم بنیادی ڈھانچے پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات نہ صرف علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہیں بلکہ عالمی سپلائی چین کو بھی متاثر کرتے ہیں۔
بحری راستوں کی سلامتی پر زور
وزیر اعظم مودی نے عالمی تجارت کے لیے آزادانہ جہاز رانی اور بحری راستوں کے تحفظ کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی شپنگ لینز کو محفوظ اور کھلا رکھنا ضروری ہے تاکہ عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل متاثر نہ ہو۔
مغربی ایشیا کے سمندری راستوں سے دنیا کے مختلف حصوں تک تیل اور ایل این جی کی بڑی مقدار منتقل ہوتی ہے، اس لیے ان راستوں کا محفوظ رہنا عالمی معیشت کے لیے نہایت اہم ہے۔
ایرانی تعاون پر اظہارِ تشکر
اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے ایران میں مقیم بھارتی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے میں ایرانی حکومت کے تعاون کو سراہا۔ ایران میں تجارت، تعلیم اور دیگر شعبوں سے وابستہ ہزاروں بھارتی شہری رہائش پذیر ہیں اور نئی دہلی ان کی سلامتی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔
کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی رابطے
یہ گفتگو ایسے وقت میں ہوئی ہے جب بھارت مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی سطح پر مختلف ممالک سے رابطے کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت خطے کے ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھتے ہوئے مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے تنازعات کے حل کی حمایت کر رہا ہے۔
عید اور نوروز کے موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو صرف تہوار کی مبارکباد تک محدود نہیں رہی بلکہ اس نے خطے میں امن، استحکام اور تعاون کے لیے بھارت کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔
