Share Bazar Dec. 22: बाजार में तेजी, डिफेंस और आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी

Dec 22, 2025

सकारात्मक वैश्विक संकेत और सेक्टर-आधारित खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया है। हालांकि बढ़ती अस्थिरता यह संकेत देती है कि निवेशक तेजी के साथ-साथ सतर्कता भी बरत रहे हैं। डिफेंस, आईटी और मिड-स्मॉलकैप शेयरों पर आने वाले दिनों में निवेशकों की खास नजर बनी रह सकती है।

BIZ DESK

घरेलू शेयर बाजार ने सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद होकर साल के अंत की रैली को आगे बढ़ाया। मजबूत तरलता (liquidity), अनुकूल वैश्विक संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा 2026 में संभावित ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों से निवेशकों का जोखिम उठाने का रुझान मजबूत हुआ।

इस तेजी को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के शुद्ध खरीदार बनने से अतिरिक्त समर्थन मिला। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर के अनुसार, आईटी और मेटल शेयरों में मजबूत खरीदारी देखी गई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार समझौतों में देरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण सतर्कता बनी हुई है।

इस बीच, सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं, जिसे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीद, ETF में निरंतर निवेश और वैश्विक तनाव—विशेष रूप से यूक्रेन द्वारा रूसी पोत पर हमले की खबर—ने समर्थन दिया।

इंडेक्स का हाल

  • बीएसई सेंसेक्स 638.12 अंक या 0.75% की तेजी के साथ 85,567.48 पर बंद हुआ (इंट्रा-डे हाई: 85,601.33)
  • निफ्टी 50 206 अंक या 0.79% चढ़कर 26,172.40 पर बंद हुआ (दिन का उच्च स्तर: 26,180.70)

हालांकि बाजार में तेजी रही, लेकिन अस्थिरता भी बढ़ी, जहां इंडिया VIX में 9.6% की बढ़त दर्ज की गई, जो निवेशकों में छिपी सतर्कता को दर्शाता है।

ब्रॉडर मार्केट और ट्रेडिंग एक्टिविटी

  • निफ्टी मिडकैप 100 में 0.84% की बढ़त
  • निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 1.17% चढ़ा

एनएसई कैश मार्केट का टर्नओवर 10-दिवसीय औसत से 5% अधिक रहा, जो बाजार में बढ़ी हुई भागीदारी का संकेत है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के नंदिश शाह ने बताया।

बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स की तुलना में इसका प्रदर्शन कमजोर रहा।

सेक्टर-वाइज प्रदर्शन

डिफेंस (सबसे बेहतर प्रदर्शन)

डिफेंस सेक्टर में 3% से ज्यादा की तेजी रही।
कोचीन शिपयार्ड, सोलर इंडस्ट्रीज, GRSE, मझगांव डॉक, MTAR टेक और BEML जैसे शेयरों में 5–8% की छलांग देखने को मिली।

आईटी सेक्टर

निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% से अधिक चढ़ा और लगातार चौथे सत्र में हरे निशान में रहा।
इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स 1–3% तक चढ़े। विशेषज्ञों के अनुसार, इन्फोसिस के ADR में तेज उछाल और फेड कटौती की उम्मीदों ने आईटी शेयरों को सहारा दिया।

मेटल और केमिकल्स

डॉलर में नरमी और वैश्विक मांग की उम्मीदों से मेटल और केमिकल शेयरों में मजबूती देखने को मिली।

बैंकिंग और फाइनेंशियल्स

बैंकिंग शेयरों में मिलाजुला रुझान रहा। कुछ बड़े बैंकों में मुनाफावसूली से बैंक निफ्टी पिछड़ा

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा जो लाल निशान में बंद हुआ, जहां मुनाफावसूली देखने को मिली।

निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स:
ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, विप्रो, इन्फोसिस, भारती एयरटेल

टॉप लूजर्स:
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, सिप्ला, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़

मार्केट ब्रेड्थ

बीएसई पर कुल 4,501 शेयरों में से:

  • 2,794 शेयर बढ़त के साथ बंद
  • 1,515 शेयर गिरावट में
  • 192 शेयर अपरिवर्तित

आगे का आउटलुक

एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह के अनुसार, निफ्टी आने वाले कुछ सत्रों में अपनी ऊपर की चाल जारी रख सकता है
लेमोन मार्केट्स के गौरव गर्ग ने कहा कि निकट अवधि की दिशा मुद्रा चाल, FII फ्लो और वैश्विक केंद्रीय बैंकों के संकेतों पर निर्भर करेगी

मैक्रो फ्रंट पर, निवेशकों की नजर आज आने वाले यूके Q3 GDP डेटा, और कल जारी होने वाले अमेरिकी Q3 GDP व कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ों पर रहेगी।

