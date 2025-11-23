The Indian Awaaz

The Real Voice of India

URDU SECTION

جماعتِ اسلامی ہند نے ہمسائیگی کے رشتوں کی بحالی کے لیے مہم کا آغاز کیا

Nov 23, 2025



NEW DELHI

جماعتِ اسلامی ہند () نے ملک میں بڑھتی سماجی دوریوں اور ہمسایہ حقوق کی مسلسل نظراندازی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے دس روزہ قومی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ “ہمسایوں کے حقوق مہم” کے عنوان اور “مثالی پڑوس، مثالی معاشرہ” کے مقصد کے ساتھ یہ مہم 21 تا 30 نومبر 2025 تک ملک بھر میں جاری رہے گی، جس کا بنیادی ہدف باہمی رشتوں کو مضبوط بنانا اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کے صدر سید سادات اللہ حسینی نے کہا کہ اسلام میں ہمسایوں کے حقوق کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے، جس میں صرف قرب و جوار کے رہنے والے ہی نہیں بلکہ “عارضی ہمسائے” یعنی دفتر کے ساتھی، ہم سفر اور روزمرہ کے ساتھ چلنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم مسلمانوں کو ان اہم اخلاقی تعلیمات کی یاد دہانی کرائے گی اور انہیں مثالی ہمسایہ بننے کی ترغیب دے گی تاکہ اسلام کی صحیح تصویر معاشرے کے سامنے پیش ہو سکے۔

سید سادات اللہ حسینی نے اس بات پر زور دیا کہ جب کوئی معاشرہ باہمی احترام، عدل، معافی اور احسان جیسی صفات پر قائم ہوتا ہے تو وہ خود بخود ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہمسائیگی تنازعات کے خاتمے، اعتماد کی بحالی اور اجتماعی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

مہم کے نیشنل کنوینر محمد احمد کے مطابق شہری زندگی میں بڑھتی انفرادیت نے سماجی روابط کو کمزور کر دیا ہے، جس کے باعث باہمی ہمدردی اور تعاون کے احیاء کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ مہم صفائی، ٹریفک نظم وضبط، باہمی تعاون اور سماجی ذمہ داری جیسے اسلامی اقدار کو فروغ دینے کا ہدف رکھتی ہے۔

مہم کے دوران تمام مذاہب کے ہمسایوں سے ملاقاتیں، چائے پر گفتگو، خواتین و نوجوانوں کے خصوصی پروگرام، صفائی مہمات، سڑک کے حقوق سے متعلق ریلیاں، ثقافتی مقابلے، “اپنے ہمسائے کو جانیے” سرگرمیاں اور فالو اپ کے لیے مقامی کمیٹیوں کا قیام شامل ہوگا، تاکہ یہ کوششیں مہم کے بعد بھی جاری رہ سکیں۔

JIH Launches Campaign to Revive Neighbourly Bonds

Related Post

URDU SECTION

حج 2026 کی تیاریاں تیز، مکمل ڈیجیٹل نظام اور فوری رقوم کی واپسی پر زور

Nov 22, 2025
URDU SECTION

نتیش کمار نے ریکارڈ دسویں بار بہار کے وزیرِ اعلیٰ کا حلف لیا؛ 25 وزراء بھی حلف بردار

Nov 20, 2025
URDU SECTION

’عالمی یومِ مرد :مردوں کے ان کہے جذبات اور اَن دیکھے کرب

Nov 18, 2025

You missed

AMN INTERNATIONAL AWAAZ

Army pledges full support to EC for free, fair polls in Bangladesh

24 November 2025 12:17 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN INTERNATIONAL AWAAZ

Bangladesh: Verdict in land graft cases against Hasina, family on Nov 27

24 November 2025 12:15 AM INDIAN AWAAZ No Comments
CINEMA / TV

Anupam Kher Illustrates Why ‘Giving up is not an option’ in a masterclass

24 November 2025 12:10 AM INDIAN AWAAZ No Comments
OTHER TOP STORIES

Government Debunks Fake Letter Claiming IAF to Abandon Tejas Jets

24 November 2025 12:04 AM INDIAN AWAAZ No Comments