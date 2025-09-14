بہار، مغربی بنگال، آسام، میگھالیہ اور سکم میں آج موسلا دھار بارش کا امکان

Last Updated on September 14, 2025 11:31 am by INDIAN AWAAZ
نئی دہلی:
بھارت موسمیات محکمہ (آئی ایم ڈی) نے پیش گوئی کی ہے کہ آج بہار، سب ہمالیائی مغربی بنگال، آسام، میگھالیہ، گوا اور سکم کے مختلف حصوں میں بھاری سے بہت زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔
محکمے کے مطابق اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، چھتیس گڑھ اور آندھرا پردیش میں بھی آج شدید بارش متوقع ہے۔ اسی کے ساتھ مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، شمالی کرناٹک، اوڈیشہ اور تلنگانہ میں کل تک بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
ادھر، کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفرآباد اور تلنگانہ میں اگلے دو سے تین دن کے دوران گرج چمک اور آسمانی بجلی کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔
محکمۂ موسمیات نے عوام اور مقامی انتظامیہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور بارش و طوفانی حالات کے پیش نظر محتاط رہیں۔