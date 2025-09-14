The Indian Awaaz

The Real Voice of India

URDU SECTION

بہار، مغربی بنگال، آسام، میگھالیہ اور سکم میں آج موسلا دھار بارش کا امکان

Sep 14, 2025

Last Updated on September 14, 2025 11:31 am by INDIAN AWAAZ

نئی دہلی:
بھارت موسمیات محکمہ (آئی ایم ڈی) نے پیش گوئی کی ہے کہ آج بہار، سب ہمالیائی مغربی بنگال، آسام، میگھالیہ، گوا اور سکم کے مختلف حصوں میں بھاری سے بہت زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔

محکمے کے مطابق اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، چھتیس گڑھ اور آندھرا پردیش میں بھی آج شدید بارش متوقع ہے۔ اسی کے ساتھ مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، شمالی کرناٹک، اوڈیشہ اور تلنگانہ میں کل تک بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

ادھر، کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفرآباد اور تلنگانہ میں اگلے دو سے تین دن کے دوران گرج چمک اور آسمانی بجلی کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔

محکمۂ موسمیات نے عوام اور مقامی انتظامیہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور بارش و طوفانی حالات کے پیش نظر محتاط رہیں۔

Heavy Rain likely in Bihar, West Bengal, Assam, Meghalaya, Sikkim Today

Related Post

URDU SECTION

ٹرمپ کا اعتراف: بھارتی تیل پر محصولات سے تعلقات پر دباؤ، تجارتی مذاکرات پر امید

Sep 13, 2025
URDU SECTION

البانیہ میں دنیا کی پہلی مصنوعی ذہانت کی وزیر دیئیلا کا ظہور

Sep 13, 2025
URDU SECTION

نیپال کی پہلی خاتون وزیرِاعظم بنیں سشیلہ کارکی، عبوری حکومت کی باگ ڈور سنبھالیں گی

Sep 12, 2025

You missed

INTERNATIONAL AWAAZ

NATO Heightens Security after Russian Drone Breaches Romanian Airspace Amid Ukraine Strikes

14 September 2025 11:58 AM INDIAN AWAAZ No Comments
INTERNATIONAL AWAAZ

Ecuador Sees Another Deadly Pool Hall Shooting; 7 Killed in Santo Domingo Province

14 September 2025 11:55 AM INDIAN AWAAZ No Comments
INTERNATIONAL AWAAZ

Over 100,000 Join Right-Wing March in London, Clashes Erupt with Police

14 September 2025 11:54 AM INDIAN AWAAZ No Comments
URDU SECTION

بہار، مغربی بنگال، آسام، میگھالیہ اور سکم میں آج موسلا دھار بارش کا امکان

14 September 2025 11:31 AM INDIAN AWAAZ No Comments