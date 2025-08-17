‘वोट चोरी’ के आरोप निराधार: चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दावों को किया खारिज

कहा – मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है आयोग

New Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar addresses a press conference in New Delhi

AMN / NEW DELHI

चुनाव आयोग ने रविवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ (वोट चोरी) के आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि आयोग संविधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, आयोग कभी भी चुनावी प्रक्रिया और प्रोटोकॉल से समझौता नहीं करेगा।

“किसी भी दल के साथ नहीं भेदभाव”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ड्राइव में पक्षपात के आरोपों को भी बेबुनियाद बताया और कहा कि आयोग सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से खुला है।

उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल के साथ भेदभाव नहीं करता। चाहे कोई भी पार्टी हो, हम अपने संवैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे।”

मैदान पर पारदर्शिता, ऊपर गुमराही

CEC ने यह भी बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) और राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष ग्राउंड पर दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं और वीडियो गवाही भी दे रहे हैं। लेकिन यह चिंता का विषय है कि ये प्रमाणित दस्तावेज और गवाही या तो पार्टी के राज्य या राष्ट्रीय नेतृत्व तक नहीं पहुंच रही हैं, या फिर जानबूझकर ज़मीनी सच्चाई को नजरअंदाज़ कर गुमराह किया जा रहा है।

राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष निशाना

बिना किसी नाम का ज़िक्र किए, उन्होंने उन नेताओं की आलोचना की जिन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाताओं की तस्वीरें सार्वजनिक की थीं — यह साफ़ तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर इशारा था। CEC ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया और कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन है।

“झूठे आरोपों से डरने वाला नहीं आयोग”

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी के आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढंत हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें चुनाव आयोग को बदनाम करने और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं।

“बिहार में चल रही SIR ड्राइव पूरी तरह से कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने या जोड़ने को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनका कोई आधार नहीं है।”

“हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है चुनाव आयोग”

CEC ने दो टूक शब्दों में कहा, “जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जाती है, तब हमें यह साफ कर देना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। गरीब हो या अमीर, महिला हो या युवा, किसी भी धर्म या वर्ग का व्यक्ति हो — चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ दृढ़ता से खड़ा है।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो लोग आयोग को राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आयोग अपनी जिम्मेदारी और निष्पक्षता से कभी पीछे नहीं हटेगा।

इस तीखी प्रतिक्रिया के साथ, चुनाव आयोग ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह आगामी चुनावों से पहले किसी भी राजनीतिक दवाब या दुष्प्रचार से डरने वाला नहीं है।