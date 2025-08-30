232 करोड़ का गबन करने वाला एयरपोर्ट  अथॉरिटी का सीनियर मैनेजर गिरफ्तार

इंद्र वशिष्ठ,

नई दिल्ली, सीबीआई ने 232 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राहुल विजय को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर आरोपी राहुल विजय के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आरोप है कि देहरादून हवाई अड्डे पर तैनाती के दौरान राहुल विजय आधिकारिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करके एएआई के धन की धोखाधड़ी और गबन की एक व्यवस्थित योजना में शामिल था। उसने लगभग 232 करोड़ रुपये को अपने निजी खातों में जमा कर लिया।

सीबीआई जांच के दौरान, यह सामने आया है कि देहरादून हवाई अड्डे पर तैनात रहते हुए, राहुल विजय ने नकली और फर्जी संपत्तियां बनाकर और कुछ संपत्तियों के मूल्यों को बढ़ाकर, जिसमें प्रविष्टियों/एंट्री में शून्य जोड़ना भी शामिल था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेरफेर किया ताकि नियमित जांच से बचा जा सके। उपरोक्त हेरफेरी से लगभग 232 करोड़ रुपये की राशि अभियुक्त राहुल विजय के निजी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। बैंक लेन देन के प्रारंभिक विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि हेराफेरी से जमा की गई धनराशि को राहुल विजय द्वारा व्यापारिक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।

सीबीआई द्वारा 28.08.2025 को जयपुर में अभियुक्त के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें अचल संपत्तियों और मूल्यवान प्रतिभूतियों के दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई।