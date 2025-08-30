Welcome to The Indian Awaaz   Click to listen highlighted text! Welcome to The Indian Awaaz

The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

232 करोड़ का गबन करने वाला एयरपोर्ट  अथॉरिटी का सीनियर मैनेजर गिरफ्तार

Aug 30, 2025

इंद्र वशिष्ठ, 

नई दिल्ली, सीबीआई ने 232 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राहुल विजय को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर आरोपी राहुल विजय के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आरोप है कि देहरादून हवाई अड्डे पर तैनाती के दौरान राहुल विजय आधिकारिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करके एएआई के धन की धोखाधड़ी और गबन की एक व्यवस्थित योजना में शामिल था। उसने लगभग 232 करोड़ रुपये  को अपने निजी खातों में जमा कर लिया।

सीबीआई जांच के दौरान, यह सामने आया है कि देहरादून हवाई अड्डे पर तैनात रहते हुए, राहुल विजय ने नकली और फर्जी संपत्तियां बनाकर और कुछ संपत्तियों के मूल्यों को बढ़ाकर, जिसमें प्रविष्टियों/एंट्री में शून्य जोड़ना भी शामिल था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेरफेर किया ताकि नियमित जांच से बचा जा सके। उपरोक्त हेरफेरी से लगभग 232 करोड़ रुपये की राशि अभियुक्त राहुल विजय के निजी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। बैंक लेन देन के प्रारंभिक विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि हेराफेरी से जमा की गई धनराशि को राहुल विजय द्वारा व्यापारिक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। 

सीबीआई द्वारा 28.08.2025 को जयपुर में अभियुक्त के आधिकारिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें अचल संपत्तियों और मूल्यवान प्रतिभूतियों के दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई।

Related Post

HINDI SECTION

Share Bazar: अमेरिकी टैरिफ चिंता से शेयर बाजार फिसला, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

Aug 29, 2025
HINDI SECTION

भारत की GDP पहली तिमाही में 7.8% बढ़ी, पाँच तिमाहियों में सबसे तेज़ वृद्धि

Aug 29, 2025
HINDI SECTION

दिल्ली एयरपोर्ट पर ISIS का आतंकी गिरफ्तार : NIA

Aug 29, 2025

You missed

POLITICS

CPI(M) Slams RSS Chief’s Remarks on Kashi-Mathura, Calls for Unity Against Divisive Politics

31 August 2025 1:23 AM INDIAN AWAAZ No Comments
SPORTS

Djokovic Battles Past Norrie to Reach U.S. Open Fourth Round

31 August 2025 1:18 AM INDIAN AWAAZ No Comments
REGIONAL AWAAZ

EC identifies 100 assembly seats in WB with fake & illegal voters

30 August 2025 10:22 PM INDIAN AWAAZ No Comments
REGIONAL AWAAZ

Jammu-Srinagar National Highway (NH-44) Remains Closed For 5th Consecutive Day

30 August 2025 10:20 PM INDIAN AWAAZ No Comments
Click to listen highlighted text!