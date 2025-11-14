The Indian Awaaz

BIHAR ELECTIONS AMN

Bihar election results 2025: Check full list of winners here

Nov 14, 2025

Bihar Assembly election results 2025: As results are still coming in, check here who won the election from which constituency. The state voted in a two-phase election, with phase 1 concluding on November 6 and phase 2 on November 11. The voter turnout in phase 1 was recorded at 65.08 per cent, and in phase 2 at 68.79 per cent, according to official figures.

Here’s a Bihar Election Constituency-Wise Full List of Winners 

S No.Constituency NameWinnersParty
1Valmiki NagarSurendra Prasad  Congress
2Ramnagar (SC)Nand Kishor Ram  BJP
3NarkatiaganjSanjay Kumar Pandey   BJP
4BagahaRam Singh   BJP
5LauriyaVinay Bihari   BJP
6NautanNarayan Prasad  BJP
7ChanpatiaAbhishek Ranjan  Congress
8BettiahRenu Devi   BJP
9SiktaSammridh Varma  JD(U)
10RaxaulPramod Kumar Sinha   BJP
11SugauliRajesh Kumar  LJPRV
12NarkatiaVishal Kumar   JD(U)
13Harsidhi (SC)Krishnanadan Paswan  BJP
14GovindganjRaju Tiwari  LJPRV
15KesariaShalini Mishra  JD(U)
16KalyanpurSachindra Prasad Singh  BJP
17PipraShyam Babu Prasad Yadav  BJP
18MadhubanRana Randhir  BJP
19MotihariPramod Kumar  BJP
20ChiraiaLal Babu Prasad Gupta  BJP
21DhakaFaisal Rahman  RJD
22SheoharShweta Gupta  JD(U)
23RigaBaidyanath Prasad   BJP
24Bathnaha (SC)Anil Kumar  BJP
25Parihar  
26SursandNagendra Raut  JD(U)
27BajpattiRameshwar Kumar Mehto RSHTLKM
28SitamarhiSunil Kumar Pintu  BJP
29RunnisaidpurPankaj Kumar    JD(U)
30BelsandAmit Kumar  LJPRV
31HarlakhiSudhanshu Shekhar  JD(U)
32BenipattiVinod Narayan Jha  BJP
33KhajauliArun Shankar Prasad  BJP
34BabubarhiMina Kumari  JD(U)
35BisfiAsif Ahmad  RJD
36MadhubaniMadhaw Anand  RSHTLKM
37Rajnagar (SC)Sujeet Kumar    BJP
38JhanjharpurNitish Mishra   BJP
39PhulparasSheela Kumari   JD(U)
40LaukahaSatish Kumar Sah  JD(U)
41NirmaliAniruddha Prasad Yadav  JD(U)
42PipraRambilash Kamat  JD(U)
43SupaulBijdenra Prasad Yadav JD(U)
44Triveniganj (SC)Sonam Rani  JD(U)
45ChhatapurNiraj Kumar Singh  BJP
46NarpatganjDevanti Yadav  BJP
47Raniganj (SC)Avinash Manglam  RJD
48ForbesganjManoj Bishwas  Congress
49ArariaAbidur Rahman  Congress
50JokihatMohammad Murshid Alam  AIMIM
51SiktiVijay Kumar Mandal  BJP
52BahadurganjMd Tauseef Alam  AIMIM
53ThakurganjGopal Kumar Agarwal  JD(U)
54KishanganjMD Qamrul Hoda   Congress
55KochadhamanMd Sarwar Alam  AIMIM
56AmourAkhtarul Iman  AIMIM
57BaisiGhulam Sarwar  AIMIM
58KasbaNitesh Kumar Singh  LJPRV
59Banmankhi (SC)Krishna Kumar Rishi  BJP
60RupauliKaladhar Prasad Mandal  JD(U)
61DhamdahaLeshi Singh  JD(U)
62PurniaVijay Kumar Khemka  BJP
63KatiharTarkishore Prasad  BJP
64KadwaDulal Chandra Goswami  JD(U)
65BalrampurSangita Devi  LJPRV
66PranpurNisha Singh  BJP
67Manihari (ST)Manohar Prasad Singh  Congress
68BarariBijay Singh  JD(U)
69Korha (SC)Kavita Devi   BJP
70AlamnagarNarendra Narayan Yadav  JD(U)
71BihariganjNiranjan Kumar Mehta  JD(U)
72Singheshwar (SC)Ramesh Rishi  JD(U)
73MadhepuraChandra Shekhar  RJD
74SonbarshaRatnesh Sada  JD(U)
75SaharsaIndrajeet Prasad Gupta   (IIP)
76Simri BakhtiarpurSanjay Kumar Singh  LJPRV
77MahishiGautam Krishna  RJD
78Kusheshwar Asthan (SC)Atirek Kumar  JD(U)
79Gaura BauramSujit Kumar  BJP
80BenipurBinay Kumar Choudhary  JD(U)
81AlinagarMaithili Thakur  BJP
82Darbhanga RuralRajesh Kumar Mandal  JD(U)
83DarbhangaSanjay Saraogi   BJP
84HayaghatRam Chandra Prasad   BJP
85BahadurpurMadan Sahni  JD(U)
86KeotiMurari Mohan Jha   BJP
87JaleJibesh Kumar   BJP
88GaighatKomal Singh  JD(U)
89AuraiRama Nishad   BJP
90MinapurAjay Kumar  JD(U)
91Bochahan (SC)Baby Kumari  LJPRV
92Sakra (SC)Aditya Kumar   JD(U)
93KurhaniKedar PD Gupta  
94MuzaffarpurRanjan Kumar  BJP
95KantiAjit Kumar   JD(U)
96BarurajArun Kumar Singh  BJP
97ParooShankar Prasad  RJD
98SahebganjRaju Kumar Singh  BJP
99BaikunthpurMithilesh Tiwari  BJP
100BarauliManjeet Kumar Singh  JD(U)
101GopalganjSubhash Singh   BJP
102KuchaikoteAmrendra Kumar Pandey  JD(U)
103Bhorey (SC)Sunil Kumar JD(U)
104HathuaRamsewak Singh JD(U)
105SiwanMangal Pandey  BJP
106ZiradeiBhism Pratap Singh  JD(U)
107Darauli (SC)Vishnu Deo Paswan  LJPRV
108RaghunathpurOsama Shahad    RJD
109DaraundaKaranjeet Singh  BJP
110BarhariaIndradev Singh  JD(U)
111GoriakothiDevesh Kant Singh  BJP
112MaharajganjHem Narayan Sah  JD(U)
113EkmaManoranjan Singh  JD(U)
114ManjhiRandhir Kumar Singh  JD(U)
115BaniapurKedar Nath Singh  BJP
116TaraiyaJanak Singh  BJP
117MarhauraJitendra Kumar Rai  RJD
118ChapraChhoti Kumari  BJP
119Garkha (SC)Surendra Ram  RJD
120AmnourKrishan Kumar Mantoo  BJP
121ParsaKarishma  RJD
122SonepurVinay Kumar Singh  BJP
123HajipurAwadhesh Singh  BJP
124LalganjSanjay Kumar Singh  BJP
125VaishaliSiddharth Patel  JD(U)
126MahuaSanjay Kumar Singh  LJPRV
127Raja Pakar (SC)Mahendra Ram  JD(U)
128RaghopurTejashwi Prasad Yadav   RJD
129MahnarUmesh Singh Kushwaha   JD(U)
130Patepur (SC)Lakhendra Kumar Raushan  BJP
131Kalyanpur (SC)Maheshwar Hazari JD(U)
132WarisnagarManjarik Mrinal  JD(U)
133SamastipurAshwamedh Devi  JD(U)
134UjiarpurAlok Kumar Mehta  RJD
135MorwaRanvijay Sahu  RJD
136SarairanjanVijay Kumar Choudhary  JD(U)
137MohiuddinnagarRajesh Kumar Singh  BJP
138BibhutipurAjay Kumar  CPI(M)
139Rosera (SC)Birendra Kumar  BJP
140HasanpurRaj Kumar Ray  JD(U)
141Cheria-BariarpurAbhishek Anand   JD(U)
142BachhwaraSurendra Mehta  BJP
143TeghraRajnish Kumar  BJP
144MatihaniNarendra Kumar Singh  RJD
145Sahebpur KamalSattanand Sambuddha  RJD
146BegusaraiKundan Kumar  BJP
147Bakhri (SC)Sanjay Kumar  LJPRV
148Alauli (SC)Ram Chandra Sada   JD(U)
149KhagariaBablu Kumar  JD(U)
150BeldaurPanna Lal Singh Patel  JD(U)
151ParbattaBabulal Shorya  LJPRV
152BihpurKumar Shailendra   BJP
153GopalpurShailesh Kumar  JD(U)
154Pirpainti (SC)Murari Pasavan  BJP
155KahalgaonShubhanand Mukesh  JD(U)
156BhagalpurRohit Pandey  BJP
157SultanganjLalit Narayan Mandal  JD(U)
158NathnagarMithun Kumar  LJPRV
159AmarpurJayant Raj  JD(U)
160Dhoraiya (SC)Manish Kumar  JD(U)
161BankaRam Narayan Mandal  BJP
162Katoria (ST)Puran Lal Tudu  BJP
163BelharManoj Yadav  JD(U)
164TarapurSamrat Choudhary  BJP
165MungerKumar Pranay  BJP
166JamalpurNachiketa  JD(U)
167SuryagarhaRamanand Mandal  JD(U)
168LakhisaraiVijay Kumar Sinha  BJP
169SheikhpuraRandhir Kumar Soni  JD(U)
170BarbighaDr Kumar Puspanjay  JD(U)
171AsthawanJitendra Kumar  JD(U)
172BiharsharifDr Sunil Kumar  BJP
173Rajgir (SC)Kaushal Kishore  JD(U)
174IslampurRuhail Ranjan   JD(U)
175HilsaKrishna Murari Sharan  JD(U)
176NalandaShrawon Kumar  JD(U)
177HarnautHari Narayan Singh   JD(U)
178MokamaAnant Kumar Singh   JD(U)
179BarhSiyaram Singh   BJP
180BakhtiarpurArun Kumar   LJPRV
181DighaSanjiv Chaurasia   BJP
182BankipurNitin Nabin   BJP
183KumhrarSanjay Kumar   BJP
184Patna SahibRatnesh Kumar   BJP
185FatuhaRamanand Yadav   RJD
186DanapurRam Kripal Yadav   BJP
187ManerBhai Birendra   RJD
188Phulwari (SC)Shyam Rajak   JD(U)
189Masaurhi (SC)Arun Manjhi  JD(U)
190PaliganjSandeep Saurav  CPI(ML)
191BikramSiddharth Saurav   BJP
192SandeshRadha Charan Sah  JD(U)
193BarharaRaghvendra Pratap Singh  BJP
194ArrahSanjay Singh  BJP
195Agiaon (SC)Mahesh Paswan  BJP
196TarariVishal Prashant  BJP
197JagdishpurSribhagwan Singh Kushwaha  JD(U)
198ShahpurRakesh Ranjan  BJP
199BrahampurShambhu Nath Yadav  RJD
200BuxarAnand Mishra  BJP
201DumraonRahul Kumar Singh  JD(U)
202Rajpur (SC)Santosh Kumar Nirala   JD(U)
203Ramgarh  
204Mohania (SC)Sangita Kumari  BJP
205BhabuaBharat Bind  BJP
206ChainpurMD Zama Khan  JD(U)
207Chenari (SC)Murari Prasad Gautam  LJPRV
208SasaramSnehlata RSHTLKM
209KargaharBashisth Singh  JD(U)
210DinaraAlok Kumar Singh   RSHTLKM
211NokhaNagendra Chandravanshi  JD(U)
212DehriRajeev Ranjan Singh  LJPRV
213KarakatArun Singh CPI(ML)
214ArwalManoj Kumar  BJP
215KurthaPappu Kumar Verma  JD(U)
216JehanabadRahul Kumar  RJD
217GhosiRituraj Kumar  JD(U)
218Makhdumpur (SC)Subedar Das  RJD
219GohAmrendra Kumar  RJD
220ObraPrakash Chandra  LJPRV
221NabinagarChetan Anand  JD(U)
222Kutumba (SC)Lalan Ram  HAMS
223AurangabadTrivikram Narayan Singh  BJP
224RafiganjPramod Kumar Singh  JD(U)
225GuruaUpendra Prasad  BJP
226SherghatiUday Kumar Singh  LJPRV
227Imamganj (SC)Deepa Kumari HAMS
228Barachatti (SC)Jyoti Devi  HAMS
229Bodh Gaya (SC)Kumar Sarvjeet  RJD
230Gaya TownPrem Kumar  BJP
231TikariAjay Kumar  RJD
232BelaganjManorma Devi  JD(U)
233AtriRomit Kumar  HAMS
234WazirganjBirendra Singh  BJP
235Rajauli (SC)Vimal Rajbanshi  LJPRV
236Hisua  
237NawadaVibha Devi  JD(U)
238GobindpurBinita Mehta  LJPRV
239WarsaliganjAnita   RJD
240Sikandra (SC)Praphull Kumar Manjhi  HAMS
241JamuiShreyasi Singh  BJP
242JhajhaDamodar Rawat  JD(U)
243ChakaiSavitri Devi  RJD

