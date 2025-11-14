Bihar election results 2025: Check full list of winners here

Bihar Assembly election results 2025: As results are still coming in, check here who won the election from which constituency. The state voted in a two-phase election, with phase 1 concluding on November 6 and phase 2 on November 11. The voter turnout in phase 1 was recorded at 65.08 per cent, and in phase 2 at 68.79 per cent, according to official figures.
Here’s a Bihar Election Constituency-Wise Full List of Winners
|S No.
|Constituency Name
|Winners
|Party
|1
|Valmiki Nagar
|Surendra Prasad
|Congress
|2
|Ramnagar (SC)
|Nand Kishor Ram
|BJP
|3
|Narkatiaganj
|Sanjay Kumar Pandey
|BJP
|4
|Bagaha
|Ram Singh
|BJP
|5
|Lauriya
|Vinay Bihari
|BJP
|6
|Nautan
|Narayan Prasad
|BJP
|7
|Chanpatia
|Abhishek Ranjan
|Congress
|8
|Bettiah
|Renu Devi
|BJP
|9
|Sikta
|Sammridh Varma
|JD(U)
|10
|Raxaul
|Pramod Kumar Sinha
|BJP
|11
|Sugauli
|Rajesh Kumar
|LJPRV
|12
|Narkatia
|Vishal Kumar
|JD(U)
|13
|Harsidhi (SC)
|Krishnanadan Paswan
|BJP
|14
|Govindganj
|Raju Tiwari
|LJPRV
|15
|Kesaria
|Shalini Mishra
|JD(U)
|16
|Kalyanpur
|Sachindra Prasad Singh
|BJP
|17
|Pipra
|Shyam Babu Prasad Yadav
|BJP
|18
|Madhuban
|Rana Randhir
|BJP
|19
|Motihari
|Pramod Kumar
|BJP
|20
|Chiraia
|Lal Babu Prasad Gupta
|BJP
|21
|Dhaka
|Faisal Rahman
|RJD
|22
|Sheohar
|Shweta Gupta
|JD(U)
|23
|Riga
|Baidyanath Prasad
|BJP
|24
|Bathnaha (SC)
|Anil Kumar
|BJP
|25
|Parihar
|26
|Sursand
|Nagendra Raut
|JD(U)
|27
|Bajpatti
|Rameshwar Kumar Mehto
|RSHTLKM
|28
|Sitamarhi
|Sunil Kumar Pintu
|BJP
|29
|Runnisaidpur
|Pankaj Kumar
|JD(U)
|30
|Belsand
|Amit Kumar
|LJPRV
|31
|Harlakhi
|Sudhanshu Shekhar
|JD(U)
|32
|Benipatti
|Vinod Narayan Jha
|BJP
|33
|Khajauli
|Arun Shankar Prasad
|BJP
|34
|Babubarhi
|Mina Kumari
|JD(U)
|35
|Bisfi
|Asif Ahmad
|RJD
|36
|Madhubani
|Madhaw Anand
|RSHTLKM
|37
|Rajnagar (SC)
|Sujeet Kumar
|BJP
|38
|Jhanjharpur
|Nitish Mishra
|BJP
|39
|Phulparas
|Sheela Kumari
|JD(U)
|40
|Laukaha
|Satish Kumar Sah
|JD(U)
|41
|Nirmali
|Aniruddha Prasad Yadav
|JD(U)
|42
|Pipra
|Rambilash Kamat
|JD(U)
|43
|Supaul
|Bijdenra Prasad Yadav
|JD(U)
|44
|Triveniganj (SC)
|Sonam Rani
|JD(U)
|45
|Chhatapur
|Niraj Kumar Singh
|BJP
|46
|Narpatganj
|Devanti Yadav
|BJP
|47
|Raniganj (SC)
|Avinash Manglam
|RJD
|48
|Forbesganj
|Manoj Bishwas
|Congress
|49
|Araria
|Abidur Rahman
|Congress
|50
|Jokihat
|Mohammad Murshid Alam
|AIMIM
|51
|Sikti
|Vijay Kumar Mandal
|BJP
|52
|Bahadurganj
|Md Tauseef Alam
|AIMIM
|53
|Thakurganj
|Gopal Kumar Agarwal
|JD(U)
|54
|Kishanganj
|MD Qamrul Hoda
|Congress
|55
|Kochadhaman
|Md Sarwar Alam
|AIMIM
|56
|Amour
|Akhtarul Iman
|AIMIM
|57
|Baisi
|Ghulam Sarwar
|AIMIM
|58
|Kasba
|Nitesh Kumar Singh
|LJPRV
|59
|Banmankhi (SC)
|Krishna Kumar Rishi
|BJP
|60
|Rupauli
|Kaladhar Prasad Mandal
|JD(U)
|61
|Dhamdaha
|Leshi Singh
|JD(U)
|62
|Purnia
|Vijay Kumar Khemka
|BJP
|63
|Katihar
|Tarkishore Prasad
|BJP
|64
|Kadwa
|Dulal Chandra Goswami
|JD(U)
|65
|Balrampur
|Sangita Devi
|LJPRV
|66
|Pranpur
|Nisha Singh
|BJP
|67
|Manihari (ST)
|Manohar Prasad Singh
|Congress
|68
|Barari
|Bijay Singh
|JD(U)
|69
|Korha (SC)
|Kavita Devi
|BJP
|70
|Alamnagar
|Narendra Narayan Yadav
|JD(U)
|71
|Bihariganj
|Niranjan Kumar Mehta
|JD(U)
|72
|Singheshwar (SC)
|Ramesh Rishi
|JD(U)
|73
|Madhepura
|Chandra Shekhar
|RJD
|74
|Sonbarsha
|Ratnesh Sada
|JD(U)
|75
|Saharsa
|Indrajeet Prasad Gupta
|(IIP)
|76
|Simri Bakhtiarpur
|Sanjay Kumar Singh
|LJPRV
|77
|Mahishi
|Gautam Krishna
|RJD
|78
|Kusheshwar Asthan (SC)
|Atirek Kumar
|JD(U)
|79
|Gaura Bauram
|Sujit Kumar
|BJP
|80
|Benipur
|Binay Kumar Choudhary
|JD(U)
|81
|Alinagar
|Maithili Thakur
|BJP
|82
|Darbhanga Rural
|Rajesh Kumar Mandal
|JD(U)
|83
|Darbhanga
|Sanjay Saraogi
|BJP
|84
|Hayaghat
|Ram Chandra Prasad
|BJP
|85
|Bahadurpur
|Madan Sahni
|JD(U)
|86
|Keoti
|Murari Mohan Jha
|BJP
|87
|Jale
|Jibesh Kumar
|BJP
|88
|Gaighat
|Komal Singh
|JD(U)
|89
|Aurai
|Rama Nishad
|BJP
|90
|Minapur
|Ajay Kumar
|JD(U)
|91
|Bochahan (SC)
|Baby Kumari
|LJPRV
|92
|Sakra (SC)
|Aditya Kumar
|JD(U)
|93
|Kurhani
|Kedar PD Gupta
|94
|Muzaffarpur
|Ranjan Kumar
|BJP
|95
|Kanti
|Ajit Kumar
|JD(U)
|96
|Baruraj
|Arun Kumar Singh
|BJP
|97
|Paroo
|Shankar Prasad
|RJD
|98
|Sahebganj
|Raju Kumar Singh
|BJP
|99
|Baikunthpur
|Mithilesh Tiwari
|BJP
|100
|Barauli
|Manjeet Kumar Singh
|JD(U)
|101
|Gopalganj
|Subhash Singh
|BJP
|102
|Kuchaikote
|Amrendra Kumar Pandey
|JD(U)
|103
|Bhorey (SC)
|Sunil Kumar
|JD(U)
|104
|Hathua
|Ramsewak Singh
|JD(U)
|105
|Siwan
|Mangal Pandey
|BJP
|106
|Ziradei
|Bhism Pratap Singh
|JD(U)
|107
|Darauli (SC)
|Vishnu Deo Paswan
|LJPRV
|108
|Raghunathpur
|Osama Shahad
|RJD
|109
|Daraunda
|Karanjeet Singh
|BJP
|110
|Barharia
|Indradev Singh
|JD(U)
|111
|Goriakothi
|Devesh Kant Singh
|BJP
|112
|Maharajganj
|Hem Narayan Sah
|JD(U)
|113
|Ekma
|Manoranjan Singh
|JD(U)
|114
|Manjhi
|Randhir Kumar Singh
|JD(U)
|115
|Baniapur
|Kedar Nath Singh
|BJP
|116
|Taraiya
|Janak Singh
|BJP
|117
|Marhaura
|Jitendra Kumar Rai
|RJD
|118
|Chapra
|Chhoti Kumari
|BJP
|119
|Garkha (SC)
|Surendra Ram
|RJD
|120
|Amnour
|Krishan Kumar Mantoo
|BJP
|121
|Parsa
|Karishma
|RJD
|122
|Sonepur
|Vinay Kumar Singh
|BJP
|123
|Hajipur
|Awadhesh Singh
|BJP
|124
|Lalganj
|Sanjay Kumar Singh
|BJP
|125
|Vaishali
|Siddharth Patel
|JD(U)
|126
|Mahua
|Sanjay Kumar Singh
|LJPRV
|127
|Raja Pakar (SC)
|Mahendra Ram
|JD(U)
|128
|Raghopur
|Tejashwi Prasad Yadav
|RJD
|129
|Mahnar
|Umesh Singh Kushwaha
|JD(U)
|130
|Patepur (SC)
|Lakhendra Kumar Raushan
|BJP
|131
|Kalyanpur (SC)
|Maheshwar Hazari
|JD(U)
|132
|Warisnagar
|Manjarik Mrinal
|JD(U)
|133
|Samastipur
|Ashwamedh Devi
|JD(U)
|134
|Ujiarpur
|Alok Kumar Mehta
|RJD
|135
|Morwa
|Ranvijay Sahu
|RJD
|136
|Sarairanjan
|Vijay Kumar Choudhary
|JD(U)
|137
|Mohiuddinnagar
|Rajesh Kumar Singh
|BJP
|138
|Bibhutipur
|Ajay Kumar
|CPI(M)
|139
|Rosera (SC)
|Birendra Kumar
|BJP
|140
|Hasanpur
|Raj Kumar Ray
|JD(U)
|141
|Cheria-Bariarpur
|Abhishek Anand
|JD(U)
|142
|Bachhwara
|Surendra Mehta
|BJP
|143
|Teghra
|Rajnish Kumar
|BJP
|144
|Matihani
|Narendra Kumar Singh
|RJD
|145
|Sahebpur Kamal
|Sattanand Sambuddha
|RJD
|146
|Begusarai
|Kundan Kumar
|BJP
|147
|Bakhri (SC)
|Sanjay Kumar
|LJPRV
|148
|Alauli (SC)
|Ram Chandra Sada
|JD(U)
|149
|Khagaria
|Bablu Kumar
|JD(U)
|150
|Beldaur
|Panna Lal Singh Patel
|JD(U)
|151
|Parbatta
|Babulal Shorya
|LJPRV
|152
|Bihpur
|Kumar Shailendra
|BJP
|153
|Gopalpur
|Shailesh Kumar
|JD(U)
|154
|Pirpainti (SC)
|Murari Pasavan
|BJP
|155
|Kahalgaon
|Shubhanand Mukesh
|JD(U)
|156
|Bhagalpur
|Rohit Pandey
|BJP
|157
|Sultanganj
|Lalit Narayan Mandal
|JD(U)
|158
|Nathnagar
|Mithun Kumar
|LJPRV
|159
|Amarpur
|Jayant Raj
|JD(U)
|160
|Dhoraiya (SC)
|Manish Kumar
|JD(U)
|161
|Banka
|Ram Narayan Mandal
|BJP
|162
|Katoria (ST)
|Puran Lal Tudu
|BJP
|163
|Belhar
|Manoj Yadav
|JD(U)
|164
|Tarapur
|Samrat Choudhary
|BJP
|165
|Munger
|Kumar Pranay
|BJP
|166
|Jamalpur
|Nachiketa
|JD(U)
|167
|Suryagarha
|Ramanand Mandal
|JD(U)
|168
|Lakhisarai
|Vijay Kumar Sinha
|BJP
|169
|Sheikhpura
|Randhir Kumar Soni
|JD(U)
|170
|Barbigha
|Dr Kumar Puspanjay
|JD(U)
|171
|Asthawan
|Jitendra Kumar
|JD(U)
|172
|Biharsharif
|Dr Sunil Kumar
|BJP
|173
|Rajgir (SC)
|Kaushal Kishore
|JD(U)
|174
|Islampur
|Ruhail Ranjan
|JD(U)
|175
|Hilsa
|Krishna Murari Sharan
|JD(U)
|176
|Nalanda
|Shrawon Kumar
|JD(U)
|177
|Harnaut
|Hari Narayan Singh
|JD(U)
|178
|Mokama
|Anant Kumar Singh
|JD(U)
|179
|Barh
|Siyaram Singh
|BJP
|180
|Bakhtiarpur
|Arun Kumar
|LJPRV
|181
|Digha
|Sanjiv Chaurasia
|BJP
|182
|Bankipur
|Nitin Nabin
|BJP
|183
|Kumhrar
|Sanjay Kumar
|BJP
|184
|Patna Sahib
|Ratnesh Kumar
|BJP
|185
|Fatuha
|Ramanand Yadav
|RJD
|186
|Danapur
|Ram Kripal Yadav
|BJP
|187
|Maner
|Bhai Birendra
|RJD
|188
|Phulwari (SC)
|Shyam Rajak
|JD(U)
|189
|Masaurhi (SC)
|Arun Manjhi
|JD(U)
|190
|Paliganj
|Sandeep Saurav
|CPI(ML)
|191
|Bikram
|Siddharth Saurav
|BJP
|192
|Sandesh
|Radha Charan Sah
|JD(U)
|193
|Barhara
|Raghvendra Pratap Singh
|BJP
|194
|Arrah
|Sanjay Singh
|BJP
|195
|Agiaon (SC)
|Mahesh Paswan
|BJP
|196
|Tarari
|Vishal Prashant
|BJP
|197
|Jagdishpur
|Sribhagwan Singh Kushwaha
|JD(U)
|198
|Shahpur
|Rakesh Ranjan
|BJP
|199
|Brahampur
|Shambhu Nath Yadav
|RJD
|200
|Buxar
|Anand Mishra
|BJP
|201
|Dumraon
|Rahul Kumar Singh
|JD(U)
|202
|Rajpur (SC)
|Santosh Kumar Nirala
|JD(U)
|203
|Ramgarh
|204
|Mohania (SC)
|Sangita Kumari
|BJP
|205
|Bhabua
|Bharat Bind
|BJP
|206
|Chainpur
|MD Zama Khan
|JD(U)
|207
|Chenari (SC)
|Murari Prasad Gautam
|LJPRV
|208
|Sasaram
|Snehlata
|RSHTLKM
|209
|Kargahar
|Bashisth Singh
|JD(U)
|210
|Dinara
|Alok Kumar Singh
|RSHTLKM
|211
|Nokha
|Nagendra Chandravanshi
|JD(U)
|212
|Dehri
|Rajeev Ranjan Singh
|LJPRV
|213
|Karakat
|Arun Singh
|CPI(ML)
|214
|Arwal
|Manoj Kumar
|BJP
|215
|Kurtha
|Pappu Kumar Verma
|JD(U)
|216
|Jehanabad
|Rahul Kumar
|RJD
|217
|Ghosi
|Rituraj Kumar
|JD(U)
|218
|Makhdumpur (SC)
|Subedar Das
|RJD
|219
|Goh
|Amrendra Kumar
|RJD
|220
|Obra
|Prakash Chandra
|LJPRV
|221
|Nabinagar
|Chetan Anand
|JD(U)
|222
|Kutumba (SC)
|Lalan Ram
|HAMS
|223
|Aurangabad
|Trivikram Narayan Singh
|BJP
|224
|Rafiganj
|Pramod Kumar Singh
|JD(U)
|225
|Gurua
|Upendra Prasad
|BJP
|226
|Sherghati
|Uday Kumar Singh
|LJPRV
|227
|Imamganj (SC)
|Deepa Kumari
|HAMS
|228
|Barachatti (SC)
|Jyoti Devi
|HAMS
|229
|Bodh Gaya (SC)
|Kumar Sarvjeet
|RJD
|230
|Gaya Town
|Prem Kumar
|BJP
|231
|Tikari
|Ajay Kumar
|RJD
|232
|Belaganj
|Manorma Devi
|JD(U)
|233
|Atri
|Romit Kumar
|HAMS
|234
|Wazirganj
|Birendra Singh
|BJP
|235
|Rajauli (SC)
|Vimal Rajbanshi
|LJPRV
|236
|Hisua
|237
|Nawada
|Vibha Devi
|JD(U)
|238
|Gobindpur
|Binita Mehta
|LJPRV
|239
|Warsaliganj
|Anita
|RJD
|240
|Sikandra (SC)
|Praphull Kumar Manjhi
|HAMS
|241
|Jamui
|Shreyasi Singh
|BJP
|242
|Jhajha
|Damodar Rawat
|JD(U)
|243
|Chakai
|Savitri Devi
|RJD