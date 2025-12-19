Bangladesh: छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर बांग्लादेश में भड़का जनआक्रोश

ढाका से जाकिर हुसैन

जुलाई विद्रोह के छात्र नेता और इंक़िलाब मंचो के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में व्यापक अशांति फैल गई है। 32 वर्षीय युवा नेता की गुरुवार देर रात सिंगापुर में गोली लगने से हुई मौत के बाद देशभर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस घटना ने प्रदर्शनों, आगजनी और राजनीतिक अनिश्चितता की लहर पैदा कर दी है, जिससे 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय चुनावों से पहले कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।

ढाका, चटगांव, बरीशाल और अन्य प्रमुख शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने राजमार्गों और प्रमुख चौराहों को जाम कर दिया और हादी की हत्या के जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी और सजा की मांग की। राजधानी ढाका में, गुरुवार रात करीब 10 बजे ढाका विश्वविद्यालय के छात्र आवासीय हॉल से बाहर निकल आए और “हम सब अब हादी हैं” तथा “ग़ुलामी या आज़ादी, आज़ादी आज़ादी” जैसे नारे लगाते हुए आतंकवाद विरोधी राजू स्मृति मूर्ति पर एकत्र हुए। पूरा परिसर प्रदर्शनकारियों से भर गया, जिनमें से कई भावुक होकर रोते दिखे। छात्रों ने हादी की मौत को प्रतिरोध का प्रतीक बताया।

जल्द ही प्रदर्शन शाहबाग, बांग्लामोटर और करवान बाज़ार तक फैल गए, जहाँ स्थिति हिंसक हो गई। उग्र प्रदर्शनकारियों ने देश के दो प्रमुख समाचार पत्रों—प्रथम आलो और द डेली स्टार—के कार्यालयों पर हमला किया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। डेली स्टार के कार्यालय में आग लगने से 30–35 पत्रकारों और कर्मचारियों को छत पर भागना पड़ा, जहाँ से उन्हें तड़के लगभग 2 बजे दमकल कर्मियों ने बचाया। बाद में सेना के जवानों को इमारत के सामने तैनात किया गया। दमकल सेवा लगभग 2:30 बजे से पहले प्रथम आलो के कार्यालय पहुँची और आग पर काबू पाने में कई घंटे लगे। दोनों अखबारों ने तब से अपने प्रिंट और ऑनलाइन संचालन निलंबित कर दिए हैं।

सांस्कृतिक संस्थानों और राजनीतिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। धनमंडी स्थित प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्था छायानट में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई, जबकि धनमंडी-32 में शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास को रात करीब 1:30 बजे जला दिया गया। पूर्व अवामी लीग नेताओं से जुड़े घरों पर भी हमले हुए, जिनमें चटगांव में पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल का निवास और उत्तरा में पूर्व ढाका-18 सांसद हबीब हसन के भाई का घर शामिल है। ढाका–चटगांव और ढाका–बरीशाल सहित प्रमुख राजमार्गों को घंटों तक जाम रखा गया, जिससे सैकड़ों वाहन फँस गए, हालांकि प्रदर्शनकारियों ने एंबुलेंस को गुजरने दिया।

शुक्रवार सुबह तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे और शाहबाग को एक बार फिर जाम कर दिया गया। ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के नेतृत्व में अलग-अलग रैलियाँ निकाली गईं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बांग्लादेश मेडिकल विश्वविद्यालय सहित संवेदनशील प्रतिष्ठानों के आसपास तैनात किया गया।

जुलाई विद्रोह के प्रमुख चेहरे और संभावित संसदीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजयनगर इलाके में रिक्शा से यात्रा करते समय नजदीक से गोली मारी गई थी। मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने फायरिंग की और फरार हो गए। पहले ढाका में उनका आपात उपचार हुआ, फिर उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों के “सर्वोत्तम प्रयासों” के बावजूद 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि शूटर और ड्राइवर की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना के लिए 50 लाख टका का इनाम घोषित किया गया है।

यूनुस की शांति की अपील

मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शांति और संयम की अपील की और भीड़ की हिंसा के खिलाफ चेतावनी दी। एक बयान में सरकार ने कहा, “हम इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक परिवर्तन को अराजकता फैलाने वालों के हाथों पटरी से उतरने नहीं दे सकते।” सरकार ने आगामी चुनावों और जनमत-संग्रह को हादी के आदर्शों से जुड़ी “पवित्र राष्ट्रीय प्रतिबद्धता” बताया। हमलों से प्रभावित पत्रकारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए सरकार ने पूर्ण न्याय का आश्वासन दिया। यूनुस ने स्वयं प्रथम आलो और द डेली स्टार के संपादकों से बात की और कहा, “यह स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा है।”

राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी दलों के नेताओं ने हिंसा की निंदा की। बीएनपी के महासचिव मिर्ज़ा फ़ख़रुल इस्लाम आलमगीर ने हमलावरों को “देश के दुश्मन” बताया, जबकि जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफ़ीक़ुर रहमान ने संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए धैर्य आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में कार्यरत बांग्लादेशी पत्रकारों के संगठन (BJIM) ने सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ भी तुरंत सामने आईं। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वह हादी की मौत पर बांग्लादेश के लोगों के साथ शोक व्यक्त करता है और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता है। भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश की “तेजी से बदलती और विकसित होती” आंतरिक स्थिति पर करीबी नज़र रखे हुए है, लेकिन घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह अशांति फरवरी के चुनावों को खतरे में डाल सकती है। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के सहायक शोधकर्ता मुबाशर हसन ने कहा, “सड़कों पर वास्तविक शोकाकुल लोग, राजनीतिक अवसरवादी और अतिदक्षिणपंथी राष्ट्रवादी—all एक साथ मौजूद हैं। अगर स्थिति बनी रही, तो समय पर चुनाव होना बेहद मुश्किल है।”

हादी का पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम को बांग्लादेश लाया गया। जैसे-जैसे देश इस युवा नेता की हत्या पर शोक मना रहा है, बांग्लादेश के सामने यह निर्णायक परीक्षा है कि वह न्याय और लोकतांत्रिक स्थिरता के ज़रिये उनकी स्मृति का सम्मान करता है या और अधिक अराजकता की ओर फिसल जाता है।