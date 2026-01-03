The Indian Awaaz

कड़ाके की ठंड में राहत की पहल, एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल ट्रस्ट ने बांटे 300 कंबल

Jan 3, 2026

AMN / गया

कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से शुक्रवार को गया में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 300 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए, जिससे ठंड से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली।

यह सामाजिक पहल पिछले चार वर्षों से लगातार हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में की जा रही है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि ठंड के मौसम में जब गरीब और असहाय लोगों को गर्म कपड़ों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसी समय यह कार्यक्रम आयोजित कर मानवीय दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

कार्यक्रम में जदयू नेता लालजी प्रसाद, वार्ड पार्षद दीपक चंद्रवंशी, पूर्व पार्षद जसीम खान, समाजसेवी शाहिद खान, काली स्थान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता श्याम किशोर सिंह मुन्ना, पवन पटवा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों व सामाजिक योगदान को याद किया। साथ ही, समाज के सक्षम वर्ग से गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की गई।

उल्लेखनीय है कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल ट्रस्ट का संचालन गुरुग्राम से होता है, जिसे सादिक हाशमी के परिवार द्वारा संचालित किया जा रहा है। ट्रस्ट की सचिव गुलरुख जहीन और कोषाध्यक्ष नौशाद अख्तर ने बताया कि संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अन्य कार्य भी कर रही है और अब तक परिवार के बाहर से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ली गई है।

कार्यक्रम के समापन पर ट्रस्ट के अध्यक्ष मलिक असगर हाशमी ने सभी अतिथियों और सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट किया।

