Share Bazar Jan 05: रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद फिसला बाजार, निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। दिन के दूसरे हिस्से में आईटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली बढ़ने से बाजार की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई। वैश्विक स्तर पर मिले-जुले संकेतों और वेनेजुएला से जुड़ी भू-राजनीतिक घटनाओं को लेकर निवेशक सतर्क नजर आए।

कारोबार के अंत में निफ्टी 78.25 अंक या 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,250.30 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 322.39 अंक या 0.38 प्रतिशत टूटकर 85,439.62 के स्तर पर आ गया।

कारोबार के दौरान बाजार ने मजबूती दिखाई थी और निफ्टी ने 26,373.20 का नया रिकॉर्ड उच्च स्तर भी छुआ, लेकिन ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते बाजार में दबाव आ गया और अंततः सूचकांक लाल निशान में बंद हुए।

विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 26,300–26,350 का स्तर अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है। यदि इस दायरे के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट मिलता है, तो बाजार 26,500 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। वहीं, 26,200 के नीचे फिसलने पर 26,050–26,000 तक गिरावट देखने को मिल सकती है।

सेक्टरवार प्रदर्शन

आईटी सेक्टर: आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत गिरा। इंफोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक प्रमुख नुकसान में रहे।

ऑयल एंड गैस: इस सेक्टर में भी लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

बैंकिंग और फाइनेंशियल: एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े शेयरों में गिरावट से बाजार पर दबाव बढ़ा।

रियल्टी: रियल एस्टेट शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा।

FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स: रक्षात्मक सेक्टरों में खरीदारी बनी रही और ये इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए।

मेटल और इंडस्ट्रियल: टाटा स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया।

विस्तृत बाजार की बात करें तो निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.16 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.53 प्रतिशत फिसल गया, जिससे निवेशकों की सतर्कता साफ नजर आई।