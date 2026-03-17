دعوے اور حقیقت: صاف پانی کا بحران

Last Updated on March 17, 2026 11:33 pm by INDIAN AWAAZ
اکثر کہا جاتا ہے کہ پانی ہی زندگی ہے۔ لیکن اگر یہی پانی آلودہ ہو جائے تو کیا اسے زندگی کی بنیاد کہا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آلودہ پانی زندگی کو سہارا نہیں دیتا بلکہ اسے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ آج صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کے بڑھتے ہوئے بحران سے دوچار ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں دریاؤں کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے اور پانی کو مقدس سمجھا جاتا ہے، وہیں کروڑوں لوگ آج بھی محفوظ پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ یہ صورتحال صرف وسائل کی کمی کا نتیجہ نہیں بلکہ پالیسی کی خامیوں، انتظامی بے حسی اور غیر متوازن ترقیاتی ماڈل کی بھی عکاسی کرتی ہے۔
گزشتہ چند برسوں میں حکومت ہند نے پینے کے پانی کی دستیابی بڑھانے کے لیے کئی اہم منصوبے شروع کیے ہیں۔ 2019 میں شروع ہونے والا جل جیون مشن اس سمت میں ایک بڑا قدم مانا جاتا ہے، جس کا مقصد ہر دیہی گھر تک نل کے ذریعے پانی پہنچانا ہے۔ اسی طرح نمامی گنگا جیسے منصوبے دریاؤں کی صفائی پر مرکوز رہے ہیں۔ ان اقدامات سے پانی کی فراہمی کے ڈھانچے میں توسیع ضرور ہوئی ہے۔ جہاں 2019 میں صرف 16.7 فیصد دیہی گھروں میں نل کا پانی دستیاب تھا، وہیں 2024 کے آخر تک یہ شرح 80 فیصد سے تجاوز کر گئی۔ یہ کامیابی قابلِ تعریف ہے، لیکن صرف پائپ لائن بچھا دینا مسئلے کا حل نہیں۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ گھروں تک پہنچنے والا پانی واقعی صاف اور محفوظ ہو۔
بدقسمتی سے پانی کے معیار کے حوالے سے صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے۔ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پانی کے نمونوں کی جانچ سے معلوم ہوا ہے کہ بڑی مقدار میں پانی آلودہ ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ایسے نمونوں میں سے صرف ایک چوتھائی پر ہی اصلاحی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی آبادی اب بھی غیر محفوظ پانی پینے پر مجبور ہے۔ یہ حقیقت ہمارے ترقیاتی دعوؤں کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات کھڑے کرتی ہے۔ اگر اتنی بنیادی ضرورت کے معیار کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا تو ہماری کامیابیاں ادھوری ہی رہیں گی۔
یہ بحران صرف دیہی علاقوں تک محدود نہیں بلکہ شہری علاقوں میں بھی اتنا ہی سنگین ہے۔ تیز رفتار شہری کاری، پرانی پائپ لائنیں اور ناکافی سیوریج نظام شہروں میں پانی کی آلودگی کی بڑی وجوہات ہیں۔ کئی مقامات پر پینے کے پانی کی پائپ لائنیں سیوریج لائنوں کے بالکل قریب سے گزرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ پائپ لائنیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور ان میں سیوریج کا پانی شامل ہو جاتا ہے، جس سے صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں کئی شہروں میں آلودہ پانی کے باعث بیماریوں اور اموات کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ اندور جیسے شہر، جو صفائی کے لیے بارہا سرفہرست رہے ہیں، وہاں بھی اس مسئلے کی سنگینی ظاہر ہوئی ہے۔
ماہرین صحت طویل عرصے سے خبردار کرتے آ رہے ہیں کہ زیادہ تر بیماریاں نظامِ ہاضمہ سے شروع ہوتی ہیں اور آلودہ پانی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ دست، الٹی، ٹائیفائیڈ، ہیضہ اور یرقان جیسی بیماریاں آج بھی لاکھوں افراد کو متاثر کر رہی ہیں۔ بچوں اور بزرگوں پر اس کے اثرات زیادہ شدید ہوتے ہیں کیونکہ ان کی قوتِ مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کی کمی اس مسئلے کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اس طرح آلودہ پانی صرف ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بڑا عوامی صحت کا بحران ہے۔
پانی کی آلودگی کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں سب سے اہم بغیر علاج کے صنعتی فضلے کا دریاؤں اور آبی ذخائر میں اخراج ہے۔ اس کے علاوہ شہروں کا غیر صاف شدہ سیوریج بھی پانی کے ذرائع کو آلودہ کرتا ہے۔ آلودگی کنٹرول اداروں کی رپورٹس کے مطابق ملک کے کئی دریاؤں کا پانی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے آبی وسائل آلودگی کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ زیرِ زمین پانی کا بے تحاشا استعمال بھی بحران کو بڑھا رہا ہے۔ بھارت دنیا میں زیرِ زمین پانی کے سب سے بڑے استعمال کنندگان میں شامل ہے، جس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں فلورائیڈ اور آرسینک جیسے مضر عناصر کی مقدار بڑھ رہی ہے۔
بے منصوبہ اور بے قابو ترقی نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ بڑھتے ہوئے شہر، پھیلتی صنعتیں اور بڑھتی آبادی پانی کے وسائل پر شدید دباؤ ڈال رہی ہیں، لیکن پانی کے انتظام کا نظام اس رفتار کے مطابق ترقی نہیں کر سکا۔ کئی شہروں میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس یا تو ناکافی ہیں یا مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہے، جس کے باعث بڑی مقدار میں گندا پانی براہِ راست دریاؤں اور جھیلوں میں جا رہا ہے۔ جب انہی آلودہ ذرائع سے پینے کے پانی کی فراہمی ہوتی ہے تو آلودگی ناگزیر ہو جاتی ہے۔
آلودہ پانی کے اثرات صرف انسانی صحت تک محدود نہیں بلکہ یہ پورے ماحولیاتی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ دریاؤں اور جھیلوں میں بڑھتی آلودگی آبی حیات کے لیے خطرہ بن رہی ہے اور کئی انواع معدومی کے دہانے پر پہنچ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جب آلودہ پانی کو کھیتی باڑی میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مٹی کی زرخیزی کو متاثر کرتا ہے اور بالآخر خوراک کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح پانی کی آلودگی ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی مسئلہ ہے۔
اس بحران سے نمٹنے کے لیے صرف پالیسیوں کا اعلان کافی نہیں بلکہ ان پر مؤثر عملدرآمد ضروری ہے۔ سب سے پہلے پانی کے معیار کی باقاعدہ اور شفاف نگرانی کو یقینی بنانا ہوگا۔ پانی کے نمونوں کی جانچ تب ہی مؤثر ہے جب آلودگی کی نشاندہی کے بعد فوری اصلاحی اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ پانی کی فراہمی اور سیوریج نظام کے درمیان محفوظ فاصلہ برقرار رکھنا لازمی ہونا چاہیے۔ جن شہروں میں پائپ لائنیں پرانی ہو چکی ہیں، وہاں مرحلہ وار تبدیلی ضروری ہے۔
صنعتی آلودگی پر سخت کنٹرول بھی بے حد اہم ہے۔ صنعتوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ بغیر صاف کیے اپنا فضلہ آبی ذرائع میں نہ چھوڑیں۔ اس کے لیے سخت قوانین کے ساتھ مضبوط نگرانی کا نظام بھی ضروری ہے۔ اسی طرح مقامی اداروں کی جوابدہی طے کرنا بھی اہم ہے، کیونکہ پانی کی فراہمی اور اس کے معیار کی ذمہ داری اکثر انہی پر ہوتی ہے۔
یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صاف پانی کوئی آسائش نہیں بلکہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ جس طرح خوراک، تعلیم اور صحت کو بنیادی ضروریات مانا جاتا ہے، اسی طرح محفوظ پینے کے پانی کو بھی اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ اگر ملک واقعی صحت مند اور خوشحال بننا چاہتا ہے تو پانی کے معیار کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔
آگے بڑھتے ہوئے، پانی کے انتظام کو صرف سرکاری منصوبوں تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ اسے عوامی تحریک میں تبدیل کرنا ہوگا، جس میں ہر فرد کی شمولیت ہو۔ مقامی سطح پر پانی کی جانچ، بارش کے پانی کا ذخیرہ، گندے پانی کی ری سائیکلنگ اور آگاہی مہمات اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جب تک معاشرہ، انتظامیہ اور حکومت مل کر کام نہیں کریں گے، آلودہ پانی کا یہ بحران مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکے گا۔
آخرکار، صاف پانی کا تحفظ دراصل زندگی کا تحفظ ہے—اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے۔