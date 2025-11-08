The Indian Awaaz

 پیوش گوئل کا ملبورن کا دورہ، ہند۔آسٹریلیا جامع اقتصادی تعاون معاہدہ

Nov 8, 2025

AMN / PIB

مرکزی وزیر برائے تجارت و صنعت جناب پیوش گوئل نے 8 نومبر 2025 کو آسٹریلیا کے ملبورن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آسٹریلیا کے وزیر برائے تجارت و سیاحت سینیٹر معزز ڈان فیرل اور وزیر برائے مہارت و تربیت اینڈریو گلز کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کیے۔ ان تعمیری بات چیت کا مقصد بھارت–آسٹریلیا اقتصادی شراکت داری کی مکمل صلاحیت کو بالخصوص ایک جامع اور متوازن بھارت–آسٹریلیا جامع اقتصادی تعاون معاہدے (سی ای سی اے) کے ذریعے بروئے کار لانا تھا ۔

اجلاس کے دوران وزراء نے سی ای سی اے مذاکرات کے تحت حاصل کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تجارت اور اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔ مذاکرات میں تجارت برائے اشیاء و خدمات، سرمایہ کاری اور باہمی مفاد کے تعاون جیسے کئی شعبوں پر بات چیت ہوئی۔

مالی سال 2024–25 میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دو طرفہ تجارتی سامان کی مالیت 24.1 ارب امریکی ڈالر رہی۔ بھارت کی برآمدات میں مالی سال 2023–24 میں 14 فیصد اور 2024–25 میں مزید 8 فیصد اضافہ درج کیا گیا۔

دونوں فریقین نے ایک متوازن اور باہمی طور پر مفید سی ای سی اے کے جلد اختتام کے لیے تعمیری انداز میں کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، جو بھارت–آسٹریلیا اقتصادی تعاون و تجارتی معاہدے (ای سی ٹی اے) کی بنیاد پر استوار ہے، جو دسمبر 2022 میں نافذ ہوا تھا۔

جناب پیوش گوئل نے آسٹریلیا میں مقیم بھارتی نژاد کاروباری نمائندوں سے بھی ملاقات کی، جن کے ہمراہ وزیر فیرل اور وزیر گلز بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں کاروباری روابط کو مزید مضبوط بنانے کے مواقع پر روشنی ڈالی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ بھارتی برادری دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔

