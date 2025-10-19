ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीषण आग, सभी उड़ानें स्थगित

Last Updated on October 18, 2025 8:27 pm by INDIAN AWAAZ

ज़ाकिर हुसैन, ढाका

शनिवार दोपहर को ढाका के हज़रत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल में भीषण आग लगने के कारण सभी उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया गया और कई आगमन वाली उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया।

घटना में बांग्लादेश अंसार और विलेज डिफेंस पार्टी (VDP) के कम से कम 25 सदस्य घायल हुए, जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। आग लगभग 2:15 बजे कार्गो विलेज क्षेत्र में लगी, जहां आयातित सामान रखा जाता है। फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के अधिकारियों के अनुसार, बांग्लादेश एयर फोर्स और नेवी सहित 36 फायर फाइटिंग यूनिट्स को आग पर नियंत्रण पाने के लिए तैनात किया गया। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की दो पलटन भी बचाव कार्य में शामिल हुईं।

फायर सर्विस अधिकारी तलहा बिन जसीम ने कहा, “आग की गंभीरता बहुत अधिक है। शुरू में 16 यूनिट्स लगी थीं, और 16 और रास्ते में थीं।” हवाई अड्डे के कार्यकारी निदेशक ग्रुप कैप्टन एसएम रक़ीब समद ने जनता और मीडिया से सहयोग का आग्रह करते हुए ऑडियो संदेश जारी किया।

शाम 5:00 बजे तक आग लगभग काबू में आ गई, जिसकी पुष्टि हवाई अड्डे के प्रवक्ता फ्लाइट लेफ्टिनेंट मासूद ने की। हालांकि, कार्गो विलेज के कुछ हिस्सों से धुआं उठता रहा। कम से कम पांच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, जिनमें US-Bangla Airlines और Biman Bangladesh Airlines की दो-दो उड़ानें शामिल हैं, को चटगाँव डायवर्ट किया गया, जबकि रियाध-ढाका Biman उड़ान को सिलहट रूट पर भेजा गया। दिल्ली से इंडिगो की एक उड़ान को कोलकाता डायवर्ट किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि ढाका हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन रात 9:00 बजे तक निलंबित रहेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ बांग्लादेश (CAAB) ने पुष्टि की कि “संयुक्त प्रयासों से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है।”

आग का कारण अभी अज्ञात है। आग रासायनिक भंडारण क्षेत्र तक पहुँचने के बाद तेजी से फैली और कार्गो परिसर के बड़े हिस्से को घेरे में ले लिया।

यह बांग्लादेश में चार दिनों में तीसरी बड़ी आग है, इससे पहले ढाका के मीरपुर और चटगाँव के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन में इसी तरह की घटनाएँ हुईं।

इसी बीच, इटली ने बांग्लादेश को आग की जांच और रोकथाम क्षमताओं में तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव ढाका होम और एग्रीकल्चर एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मो. जहांगिर आलम चौधरी और इटली के इंटीरियर मिनिस्टर माटेओ पियांतेदोसी के बीच रोम में द्विपक्षीय बैठक के दौरान आया।

इटली ने मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अनियमित प्रवासन को रोकने में भी सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों पक्षों ने इंटेलिजेंस साझा करने, संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने, और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रिटी (MLAT) और प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई।