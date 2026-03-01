The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

बिहार की औद्योगिक मजबूती को नया बल, जेके सीमेंट ने बक्सर में ₹500 करोड़ का प्लांट शुरू किया

Mar 1, 2026

Last Updated on March 1, 2026 3:36 pm by INDIAN AWAAZ

AMN /बक्सर (बिहार)

बिहार में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को नई गति देते हुए JK Cement Ltd. ने शनिवार को बक्सर में अपनी अत्याधुनिक 3 एमटीपीए क्षमता वाली ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने मुख्यमंत्री Nitish Kumar के नेतृत्व में किया। इस अवसर पर उद्योग एवं सड़क निर्माण मंत्री Dilip Kumar Jaiswal सहित कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पटना–बक्सर राजमार्ग पर 100 एकड़ में फैली इस इकाई पर लगभग ₹500 करोड़ का निवेश किया गया है। मार्च 2025 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य अब पूर्ण होकर उत्पादन के लिए तैयार है। यह संयंत्र बिहार और आसपास के क्षेत्रों में सीमेंट की उपलब्धता को मजबूत करेगा, जिससे बुनियादी ढांचा, आवास और व्यावसायिक परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही, इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह निवेश बिहार में बढ़ते औद्योगिक विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं न केवल रोजगार बढ़ाती हैं, बल्कि सहायक उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं।

जेके सीमेंट के प्रबंध निदेशक डॉ. राघवपत सिंघानिया ने इसे बिहार के विकास में दीर्घकालिक भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादन से आपूर्ति तेज होगी और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी।

कंपनी की कुल ग्रे सीमेंट क्षमता 31.26 एमटीपीए और व्हाइट सीमेंट क्षमता 3.05 एमटीपीए है, जिससे जेके सीमेंट देश और विदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है।

Related Post

HINDI SECTION

अमेरिका–इज़राइल संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई की मौत, क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ा

Mar 1, 2026
HINDI SECTION

अमेरिका और इज़रायल का ईरान के कई शहरों पर संयुक्त हमला, पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर

Mar 1, 2026
HINDI SECTION

रेल मंत्रालय: यूटीएस मोबाइल ऐप की सेवाएं कल से बंद

Feb 28, 2026

You missed

AMN INTERNATIONAL AWAAZ

Pakistan : 9 dead in clash outside US consulate in Karachi after Khamenei martyrdom

1 March 2026 5:10 PM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN INTERNATIONAL AWAAZ

Iran president says Khamenei killing ‘declaration of war against Muslims

1 March 2026 5:04 PM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN TOP AWAAZ

India calls for de-escalation through dialogue and diplomacy

1 March 2026 4:58 PM INDIAN AWAAZ No Comments
OTHER TOP STORIES

Delhi Airport issues travel advisory amid ongoing tensions in West Asia

1 March 2026 4:56 PM INDIAN AWAAZ No Comments