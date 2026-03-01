The Indian Awaaz

अमेरिका–इज़राइल संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनेई की मौत, क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ा

Mar 1, 2026

Last Updated on March 1, 2026 4:12 pm by INDIAN AWAAZ

AMN / WEB DESK

तेहरान: ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार देश के सर्वोच्च नेता Ayatollah Ali Khamenei रविवार तड़के अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त बड़े हवाई हमले में मारे गए। इस घटना ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है और पश्चिम एशिया में व्यापक अस्थिरता तथा संभावित क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने हमले के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर ख़ामेनेई की मौत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह ईरानी जनता के लिए अपने देश को “वापस लेने का सबसे बड़ा अवसर” है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि “भारी और सटीक बमबारी” पूरे सप्ताह और उसके बाद भी जारी रह सकती है। अमेरिकी प्रशासन ने इस सैन्य कार्रवाई को ईरान की परमाणु क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक कदम बताया है।

ईरानी सरकारी सूत्रों के मुताबिक 86 वर्षीय नेता तेहरान के मध्य स्थित अपने परिसर पर हुए हवाई हमले में मारे गए। यूरोपीय एयरोस्पेस कंपनी Airbus द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों में परिसर को भारी बमबारी से क्षतिग्रस्त दिखाया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार सर्वोच्च नेता के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर भी इस हमले में मारे गए।

ईरानी सरकारी टेलीविजन ने कहा कि ख़ामेनेई का अपने कार्यालय में मारा जाना इस बात का प्रतीक है कि वे “हमेशा जनता के बीच और अपनी जिम्मेदारियों की अग्रिम पंक्ति में” मौजूद रहे। ईरान की कैबिनेट ने इस कार्रवाई को “महान अपराध” बताते हुए कहा कि इसका जवाब अवश्य दिया जाएगा।

रविवार को सरकारी टीवी ने पुष्टि की कि ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दोल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री जनरल अज़ीज़ नसीरज़ादेह भी हमलों में मारे गए। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि इस हत्या का जवाब “कड़ा, निर्णायक और पछतावा पैदा करने वाला” होगा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार रात जैसे ही मौत की खबरें फैलीं, तेहरान के कुछ इलाकों में लोगों ने छतों से खुशी जताई, सीटी बजाई और नारे लगाए। हालांकि ईरान ने अमेरिकी और इज़राइली हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा कि अमेरिका और इज़राइल को “अपने कदमों पर पछताना पड़ेगा।”

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह संयुक्त अभियान कई महीनों की योजना के बाद रमज़ान के दौरान अंजाम दिया गया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि सैकड़ों ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बावजूद किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई और ठिकानों को न्यूनतम नुकसान पहुंचा। हमलों में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड केंद्र, वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट तथा सैन्य एयरफील्ड को निशाना बनाया गया।

विश्लेषकों का मानना है कि ख़ामेनेई की मौत से ईरान में नेतृत्व का बड़ा शून्य पैदा हो सकता है, क्योंकि कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी सामने नहीं है। दशकों से वे देश की प्रमुख नीतियों पर अंतिम निर्णय लेने वाले नेता थे। उनकी मृत्यु से न केवल ईरान की आंतरिक राजनीति प्रभावित होगी, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर भी गहरा असर पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर अब ईरान की संभावित प्रतिक्रिया और क्षेत्र में आगे की स्थिति पर टिकी है।

