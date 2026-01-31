The Indian Awaaz

इंदौर में जश्न-ए-सलाहियत-ए-यूनानी का भव्य आयोजन

Jan 31, 2026

Jan 31, 2026

विशिष्ट हस्तियां सम्मानित और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस इंदौर संभाग की आधिकारिक घोषणा

इंदौर

ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस (मध्य प्रदेश) और अल फारूक यूनानी मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रतिष्ठित समारोह जश्न-ए-सलाहियत-ए-यूनानी इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्वतन्त्रा सेनानी मसीह-उल-मुल्क हकीम अजमल खान की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में यूनानी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और विशेषज्ञता के लिए यूनानी चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सलीम अख्तर ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों का परिचय कराया।

समारोह का एक ऐतिहासिक आकर्षण ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस इंदौर संभाग का आधिकारिक शुभारंभ रहा। क्षेत्र में यूनानी चिकित्सकों के पेशेवर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रोफेसर सलीम अख्तर को इस नए संभाग का प्रभारी घोषित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रचार-प्रसार और शैक्षणिक उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए कई पुरस्कार प्रदान किए जिस में शान-ए-मध्य प्रदेश अवार्ड, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में टॉप करने वाली डॉ. शाहिदा बानो को सरकारी क्षेत्र में अनुकरणीय चिकित्सा सेवाओं के लिए डॉ. आरिफ अनीस को सम्मानित किया गया।

इसी तरह निजी प्रैक्टिस में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डॉ. परवेज आलम कादरी को, यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा करने के विशेष प्रयासों के लिए डॉ. शाइनी और हकीम सुलेमान को, यूनिवर्सिटी टॉपर और सर्वश्रेष्ठ केस स्टडी अवार्ड रिकॉर्ड बनाने वाले छात्रों और जटिल रोगों पर शोध रिपोर्ट पेश करने वाले शोधकर्ताओं को प्रदान किए गए।

इस अवसर पर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. सैयद अहमद खान ने कहा कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यूनानी चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी है हमें इस के माध्यम से सेवा भाव की नीयत से आगे बढ़ना है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी मसीह-उल-मुल्क हकीम अजमल खान की देश की सेवा और विशेष रुप से यूनानी चिकित्सा पद्धति में योगदान का जिक्र किया और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के फाउंडर्स के बारे में भी विस्तार से बात की। डॉ. सैयद अहमद खान ने अल फारूक यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रबन्ध समिति और स्टाफ को छब्प्ैड द्वारा ग्रेड-ए पाने पर बधाई दी।


समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जफर हसन ने कहा कि नई पीढ़ी की सफलता यूनानी चिकित्सा के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। और हमें हकीम बुकरात के सिद्धान्तों पर रहते हुए जनहित में काम करना चाहिए।
कार्यक्रम में डॉ. इश्तियाक, डॉ. महफूज उर्रहमान, डॉ. सुनील वाने, डॉ. शाहिद, डॉ. मजहर और कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे। डॉ. नूरीन अब्बासी ने पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन और एंकरिंग की। अन्त में डॉ. अजीम खान ने शुक्रिया अदा किया।

