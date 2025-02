Welcome to The Indian Awaaz Click to listen highlighted text! Welcome to The Indian Awaaz

URDU SECTION وزیر اعظم مودی کے دورہ امریکہ کے دوران ہندوستان- امریکہ کامشترکہ بیان امریکہ کے صدر ڈونالڈ جے ٹرمپ نے 13 فروری 2025 کو واشنگٹن ڈی سی میں ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی ان کے رسمی دورے کے دوران میزبانی کی ۔ آزادی ، قانون کی حکمرانی ، انسانی حقوق اور تکثیریت کی قدر کرنے والی خودمختار اور متحرک جمہوریتوں کے رہنماؤں کے طور پر ، صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی نے باہمی اعتماد ، مشترکہ مفادات ، خیر سگالی اور اپنے شہریوں کے مضبوط روابط پر مبنی ہندوستان – امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو تقویت دینےکا اعادہ کیا ۔ آج ، صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی نے تعاون کے کلیدی ستونوں میں تبدیلی لانے کے لیے ایک نئی پہل-’’21 ویں صدی کے لیے امریکہ – ہندوستان کومپیکٹ( فوجی شراکت داری ، تیز رفتار تجارت اور ٹیکنالوجی کے لیے مواقع کو متحرک کرنا) کا آغاز کیا ‘‘۔ اس پہل کے تحت ، انہوں نے باہمی مفاد کے لیے شراکت داری کے واسطے اعتماد کی سطح کو ظاہر کرنے کے لیے اس سال ابتدائی ثمرے کے ساتھ نتائج پر مبنی ایجنڈے کا عہد کیا ۔ دفاع امریکہ- ہندوستان اسٹریٹجک مفادات کے گہرے روابط کو اجاگر کرتے ہوئے ، رہنماؤں نے متعدد شبعوں پر محیط متحرک دفاعی شراکت داری کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ۔ دفاعی تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ، رہنماؤں نے اس سال 21 ویں صدی میں امریکہ- ہندوستان میجر ڈیفنس پارٹنرشپ کے لیے ایک نئے دس سالہ خاکہ پر دستخط کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ۔ رہنماؤں نے آج تک ہندوستان کے سازو سامان میں امریکہ میں تیار کردہ دفاعی اشیاء کے نمایاں انضمام کا خیرمقدم کیا ، جس میں سی130- جےسپر ہرکیولس ، سی-17 گلوب ماسٹر III ، پی-8I پوسیڈن طیارے ؛ سی ایچ-47 ایف چنوکس ، ایم ایچ -60 آر سی ہاکس ، اور اے ایچ-64ای اپاچیز ؛ ہارپون اینٹی شپ میزائل ؛ ایم777 ہووٹئزرز اور ایم کیو-9بی شامل ہیں ۔ رہنماؤں نے اس بات کا عزم کیا کہ امریکہ باہمی تعاون اور دفاعی صنعتی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ دفاعی فروخت اور مشترکہ پیداوار میں توسیع کرے گا ۔ انہوں نے اس سال ہندوستان کی دفاعی ضروریات کو تیزی سے پورا کرنے کے لیے ہندوستان میں ’’جیولین‘‘ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور ’’اسٹرائیکر‘‘ انفنٹری کمبیٹ وہیکلز کے لیے نئی خریداری اور مشترکہ پیداوار کے انتظامات کو آگے بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ۔ وہ فروخت کی شرائط پر معاہدے کے بعد بحر ہند کے خطے میں ہندوستان کی سمندری نگرانی کی رسائی کو بڑھانے کے لیے چھ اضافی پی-8 آئی میری ٹائم پٹرول طیاروں کی خریداری مکمل ہونے کی بھی توقع کرتے ہیں ۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہندوستان اسٹریٹجک ٹریڈ آتھورائزیشن-1 ( ایس ٹی اے-1) اور ایک کلیدی کواڈ پارٹنر کے ساتھ ایک اہم دفاعی شراکت دار ہے ، امریکہ اور ہندوستان دفاعی تجارت کے مطابق ٹیکنالوجی کے تبادلے اور دیکھ بھال ، اسپیئر سپلائیز اور اندرون ملک مرمت اور امریکہ کے ذریعے فراہم کردہ دفاعی نظام کی بحالی کو ہموار کرنے کے لیے ہتھیاروں کے بین الاقوامی ٹریفک کے ضوابط ( آئی ٹی اے آر) سمیت اپنے اپنے ہتھیاروں کی منتقلی کے ضوابط کا جائزہ لیں گے ۔ رہنماؤں نے اس سال باہمی دفاعی خریداری (آر ڈی پی) معاہدے کے لیے مذاکرات شروع کرنے پر بھی زور دیا تاکہ ان کے خریداری کے نظام کو بہتر طریقے سے ہم آہنگ کیا جا سکے اور دفاعی سامان اور خدمات کی باہمی فراہمی کو ہموار بنایا جا سکے ۔ رہنماؤں نے خلا ، فضائی دفاع ، میزائل ، سمندری اور زیر سمندر ٹیکنالوجیز میں دفاعی ٹیکنالوجی کے تعاون کو تیز کرنے کا عہد کیا ، جس میں امریکہ نے ہندوستان کو پانچویں نسل کے لڑاکا طیارے اور زیر سمندر نظام جاری کرنے سے متعلق اپنی پالیسی کا جائزہ لینے کا اعلان کیا ۔ دفاعی صنعتی تعاون کے لیے امریکہ – ہندوستان روڈ میپ کی بنیاد پر اور خود مختار نظاموں کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ، رہنماؤں نے ہند بحرالکاہل میں صنعتی شراکت داری اور پیداوار کو بڑھانے کے لیے ایک نئی پہل -خود مختار نظام صنعت اتحاد ( اے ایس آئی اے) کا اعلان کیا ۔ رہنماؤں نے اینڈوریل انڈسٹریز اور مہندرا گروپ کے درمیان جدید ترین خود مختار ٹیکنالوجیز پر ایک نئی شراکت داری کا خیرمقدم کیا تاکہ علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ترین سمندری نظام اور جدید مصنوعی ذہانت سے چلنے والے کاؤنٹر بغیر پائلٹ کے فضائی نظام (یو اے ایس) کو مشترکہ طور پر تیار کیا جا سکے ۔ رہنماؤں نے جدید ترین ٹیکنالوجیز کو شامل کرتے ہوئے بہتر تربیت ، مشقوں اور کارروائیوں کے ذریعے تمام ڈومینز-ہوا ، زمین ، سمندر ، خلا اور سائبر اسپیس میں فوجی تعاون کو بڑھانے کا بھی عہد کیا ۔ رہنماؤں نے ہندوستان میں بڑے پیمانے اور وسعت کے ساتھ آئندہ ’’ٹائیگر ٹرایمف‘‘ سہ فریقی مشق (پہلی بار 2019 میں افتتاح کیا گیا) کا خیرمقدم کیا ۔ آخر میں ، رہنماؤں نے ہند بحرالکاہل میں امریکہ اور ہندوستانی افوا ج کی بیرون ملک تعیناتی کی حمایت اور اسے برقرار رکھنے کے لیے نئی پہل کرنے کا عہد کیا ، جس میں بہتر لاجسٹکس اور انٹیلی جنس شیئرنگ کے ساتھ ساتھ مشترکہ انسانی اور آفات سے متعلق امدادی کارروائیوں کے ساتھ دیگر تبادلوں اور سلامتی تعاون کی مصروفیات کے لیے فورس کی نقل و حرکت کو بہتر بنانے کے انتظامات شامل ہیں ۔ تجارت اور سرمایہ کاری دونوںرہنماؤں نے اپنے شہریوں کو زیادہ خوشحال ، قوموں کو مضبوط ، معیشتوں کو زیادہ اختراعی اور سپلائی چین کو زیادہ پائیدار بنانے کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کا عزم کیا ۔ انہوں نے ترقی کو فروغ دینے کے لئے امریکہ – ہندوستان تجارتی تعلقات کو گہرا کرنے کا عزم کیا جو شفافیت، قومی سلامتی اور روزگار کے مواقع کو یقینی بناتا ہے ۔ اس مقصد کے لیے ، رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت کے لیے ایک جرات مندانہ نیا ہدف -’’مشن 500‘‘مقرر کیا -جس کا مقصد 2030 تک دو طرفہ تجارت کو دوگنا سے زیادہ 500 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے ۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اس سطح کے عزائم کے لیے نئی ، منصفانہ تجارتی شرائط کی ضرورت ہوگی ، رہنماؤں نے 2025 کے آخر تک باہمی فائدہ مند ، کثیر شعبہ جاتی دو طرفہ تجارتی معاہدے (بی ٹی اے) کی پہلی قسط پر بات چیت کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ۔ رہنماؤں نے ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سینئر نمائندوں کو نامزد کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کا عہد کیا کہ تجارتی تعلقات مکمل طور پر سی او پی اے سی ٹی کی امنگوں کی عکاسی کرتے ہیں ۔ اس اختراعی ، وسیع تر بی ٹی اے کو آگے بڑھانے کے لیے ، امریکہ اور ہندوستان سامان اور خدمات کے شعبے میں دو طرفہ تجارت کو مضبوط اور گہرا کرنے کے لیے ایک مربوط نقطہ نظر اپنائیں گے ، اور مارکیٹ تک رسائی بڑھانے ، ٹیرف اور غیر ٹیرف رکاوٹوں کو کم کرنے اور سپلائی چین کے انضمام کو گہرا کرنے کے لیے مل کرکام کریں گے ۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے باہمی عزم کا مظاہرہ کرنے کے لیے ابتدائی اقدامات کا خیرمقدم کیا ۔ امریکہ نے بوربن ، موٹر سائیکلوں ، آئی سی ٹی مصنوعات اور دھاتوں کے شعبوں میں دلچسپی کی امریکی مصنوعات پر محصولات کو کم کرنے کے لئے ہندوستان کے حالیہ اقدامات کا خیرمقدم کیا ہے ، اس کے ساتھ ساتھ امریکی زرعی مصنوعات جیسے الفالفا گھاس -پھوس اور ڈک میٹ اور طبی آلات کے لئے مارکیٹ تک رسائی بڑھانے کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ہندوستان نے امریکہ کو ہندوستانی آموں اور انار کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے امریکہ کے اقدامات کی بھی تعریف کی ۔ دونوں فریقوں نے ہندوستان کو امریکی صنعتی اشیا کی برآمدات اور امریکہ کو محنت سے تیار کردہ ہندوستانی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ کرکے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے تعاون کرنے کا بھی عہد کیا ۔ دونوں فریق زرعی اشیا کی تجارت کو بڑھانے کے لیے بھی مل کر کام کریں گے ۔ آخر میں ، رہنماؤں نے امریکہ اور ہندوستانی کمپنیوں کے لیے ایک دوسرے کے ممالک میں اعلی قدر کی صنعتوں میں گرین فیلڈ سرمایہ کاری کرنے کے مواقع پیدا کرنے کا عہد کیا ۔ اس سلسلے میں ، رہنماؤں نے ہندوستانی کمپنیوں کی طرف سے ہنڈالکو کے نوولیس کی طرف سے الاباما اور کینٹکی میں اپنی جدید ترین سہولیات میں تیار ایلومینیم کے سامان میں ٹیکساس اور اوہئیو میں اسٹیل مینوفیکچرنگ آپریشنز میں جے ایس ڈبلیو ؛ شمالی کیرولینا میں اہم بیٹری مواد کی تیاری میں ایپسلون ایڈوانسڈ میٹریل اور واشنگٹن میں انجیکٹ ایبلز کی تیاری میں جوبلینٹ فارما میں تقریباً 7.35 بلین ڈالر کی جارہی سرمایہ کاری کا خیرمقدم کیا ۔ یہ سرمایہ کاری مقامی خاندانوں کے لیے 3,000 سے زیادہ اعلی معیار کی ملازمتوں کی حمایت کرتی ہے ۔ توانائی کی حفاظت رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک میں اقتصادی ترقی ، سماجی بہبود اور تکنیکی اختراع کے لیے توانائی کی حفاظت بنیادی حیثیت رکھتی ہے ۔ انہوں نے توانائی کی کفایت، بھروسہ منداور دستیابی اور مستحکم توانائی کی منڈیوں کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ-ہندوستان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ۔ توانائی کے عالمی منظر نامے کو آگے بڑھانے میں امریکہ اور ہندوستان کے اہم پروڈیوسرز اور صارفین کے طور پر نتیجہ خیز کردار کو محسوس کرتے ہوئے، رہنماؤں نے تیل، گیس، اور سول نیوکلیئر توانائی سمیت، امریکہ-ہندوستان انرجی سیکورٹی پارٹنرشپ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ رہنماؤں نے توانائی کی بہتر عالمی قیمتوں کو یقینی بنانے اور اپنے شہریوں کے لیے کفایتی اور قابل اعتماد توانائی تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ہائیڈرو کاربن کی پیداوار بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا ۔ رہنماؤں نے بحرانوں کے دوران معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر کی اہمیت پر بھی زور دیا اور تیل کے ذخائر کے اسٹریٹجک انتظامات کو بڑھانے کے لیے اہم شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم کیا ۔ اس تناظر میں امریکی فریق نے ہندوستان کو بین الاقوامی توانائی ایجنسی میں مکمل رکن کے طور پر شامل ہونے کے لیے اپنی پختہ حمایت کا اعادہ کیا ۔ رہنماؤں نے توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر توانائی کی تجارت کو بڑھانے اور ہماری متحرک معیشتوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق امریکہ کو ہندوستان کو خام تیل اور پٹرولیم مصنوعات اور مائع قدرتی گیس کے بڑے سپلائر کے طور پر قائم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ۔ انہوں نے سپلائی میں تنوع اور توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر قدرتی گیس ، ایتھین اور پٹرولیم مصنوعات سمیت ہائیڈرو کاربن کے شعبے میں تجارت بڑھانے کے زبردست امکانات اور مواقع پر زور دیا ۔ رہنماؤں نے خاص طور پر تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری بڑھانے اور دونوں ممالک کی توانائی کمپنیوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون کو آسان بنانے کا عہد کیا ۔ دونوں رہنماؤں نے بڑے پیمانے پر لوکلائزیشن اور ممکنہ ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ذریعے ہندوستان میں امریکہ کے ڈیزائن کردہ جوہری ری ایکٹروں کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھ کر امریکہ – ہندوستان 123 سول نیوکلیئر معاہدے کے اہداف کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے عزم کا اعلان کیا ۔ دونوں فریقوں نے حکومت ہند کی طرف سے جوہری توانائی ایکٹ اور جوہری ری ایکٹروں کے لیے سول لائبلٹی فار نیوکلیئر ڈیمیج ایکٹ (سی ایل این ڈی اے) میں ترامیم کرنے کے حالیہ بجٹ اعلان کا خیرمقدم کیا ، اور سی ایل این ڈی اے کے مطابق دو طرفہ انتظامات کرنے کا فیصلہ کیا ، جو شہری ذمہ داری کے مسئلے کو حل کرے گا اور جوہری ری ایکٹروں کی تیاری اور تعیناتی میں ہندوستانی اور امریکی صنعت کے تعاون کو آسان بنائے گا ۔ آگے بڑھنے کا یہ راستہ امریکہ کے ذریعے تیار کردہ بڑے ری ایکٹروں کی تعمیر کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کا راستہ ہموار کرے گا اور جدید چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹروں کے ساتھ جوہری توانائی کی پیداوار کو تیار کرنے ، تعینات کرنے اور بڑھانے کے لئے تعاون کو قابل بنائے گا ۔ ٹیکنالوجی اور اختراع رہنماؤں نے امریکہ – ہندوستان ٹرسٹ (’’ٹرانسفارمنگ دی ریلیشن شپ یوٹیلائزنگ اسٹریٹجک ٹیکنالوجی‘‘) پہل کے آغاز کا اعلان کیا ، جو دفاع ، مصنوعی ذہانت ، سیمی کنڈکٹرز ، کوانٹم ، بائیو ٹیکنالوجی ، توانائی اور خلا جیسے شعبوں میں اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے حکومت -سے -حکومت ، تعلیمی اداروں اور نجی شعبے کے تعاون کو متحرک کرے گا ، جبکہ تصدیق شدہ ٹیکنالوجی وینڈرس کے استعمال کی حوصلہ افزائی اور حساس ٹیکنالوجیز کے تحفظ کو یقینی بنائے گا ۔ ’’ٹرسٹ‘‘ پہل کے مرکزی ستون کے طور پر ، لیڈروں نے سال کے آخر تک اے آئی انفراسٹرکچر کو تیز کرنے کے لئے امریکہ –ہندوستان روڈ میپ پیش کرنے کے لئے امریکہ اور ہندوستانی نجی صنعت کے ساتھ کام کرنے کا عہد کیا ، جس میں مالی اعانت ، تعمیر ، تقویت دینے اور ہندوستان میں بڑے پیمانے پر امریکی نژاد اے آئی انفراسٹرکچر کو سنگ میل اور مستقبل کے اقدامات سے جوڑنے کی رکاوٹوں کی نشاندہی کی جائے گی ۔ امریکہ اور ہندوستان اگلی نسل کے ڈیٹا سینٹرز میں صنعتی شراکت داری اور سرمایہ کاری کو قابل بنانے ، اے آئی کے لیے کمپیوٹ اور پروسیسرز تک ترقی اور رسائی پر تعاون ، اے آئی ماڈلز میں اختراعات اور سماجی چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے ان ٹکنالوجیز کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات اور ضوابط طے کرتے ہوئے اور رکاوٹوں کم کرتے ہوئے اے آئی ایپلی کیشنز کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں گے ۔ رہنماؤں نے انڈس انوویشن کے آغاز کا اعلان کیا ، جو ایک نئی اختراعی پہل ہے جسے کامیاب انڈس-ایکس پلیٹ فارم کے بعد بنایا گیا ہے ، جو امریکہ- ہندوستان صنعت اور تعلیمی شراکت داری کو آگے بڑھائے گا اور 21 ویں صدی کی ضروریات کو پورا کرنے اور اختراعات میں امریکہ اور ہندوستان کی قیادت کو برقرار رکھنے کے لیے خلا ، توانائی اور دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کو فروغ دے گا۔ رہنماؤں نے انڈس-ایکس پہل کے لیے اپنے عزم کو بھی تقویت دی ، جو ہماری فوجوں کے لیے اہم صلاحیت پیدا کرنے کے لیے امریکہ اور ہندوستانی دفاعی کمپنیوں ، سرمایہ کاروں اور یونیورسٹیوں کے درمیان شراکت داری کی سہولت فراہم کرتا ہے ، اور 2025 میں ہونے والے اگلے اجلاس کا خیرمقدم کیا ۔ رہنماؤں نے ٹرسٹ پہل کے ایک حصے کے طور پر سیمی کنڈکٹرز ، اہم معدنیات ، جدید مواد اور دواسازی سمیت قابل اعتماد اور پائیدار سپلائی چین بنانے کا بھی عہد کیا ۔ اس کوشش کے تحت رہنماؤں نے اہم ادویات کے لیے فعال دواسازی اجزاء کے لیے امریکہ سمیت ہندوستانی مینوفیکچرنگ کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے سرکاری اور نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے کے ارادے کا اظہار کیا ۔ یہ سرمایہ کاری اچھی ملازمتیں پیدا کرے گی ، اہم سپلائی چین کو متنوع بنائے گی ، اور امریکہ اور ہندوستان دونوں میں زندگی بچانے والی ادویات کی قلت کے خطرے کو کم کرے گی ۔ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور جدید مینوفیکچرنگ کے لیے اہم معدنیات کی اسٹریٹجک اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ، ہندوستان اور امریکہ تحقیق اور ترقی میں تعاون کو تیز کریں گے اور پورے اہم معدنی ویلیو چین کے ساتھ ساتھ منرل سیکیورٹی پارٹنرشپ کے ذریعے سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے ، جس میں امریکہ اور ہندوستان دونوں ممبر ہیں ۔ دونوں ممالک نے اہم معدنیات کی تلاش ، فائدہ اور پروسیسنگ کے ساتھ ساتھ ری سائیکلنگ ٹیکنالوجیز میں تعاون کو گہرا کرنے کی کوششوں کو تیز کرنے کا عہد کیا ہے ۔ اس مقصد کے لئے ، رہنماؤں نے ایلومینیم ، کوئلے کی کان کنی اور تیل اور گیس جیسی بھاری صنعتوں سے اہم معدنیات (بشمول لیتھیم ، کوبالٹ اور نایاب معدنیات) کی بازیابی اور پروسیسنگ کے لئے ایک نئے امریکہ -ہندوستان پروگرام ، اسٹریٹجک منرل ریکوری پہل کے آغاز کا اعلان کیا ۔ رہنماؤں نے 2025 کو امریکہ- ہندوستان سول اسپیس تعاون کے لیے ایک اہم سال کے طور پر سراہا ، جس میں پہلے ہندوستانی خلاباز کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ( آئی ایس ایس) میں لانے کے لیے اے ایکس آئی او ایم کے ذریعے ناسا-اسرو کی کوشش اور مشترکہ’’ این آئی ایس اے آر‘‘ مشن کا جلد آغاز کرنے کے منصوبے ہیں ، جو دوہرے ریڈار کا استعمال کرتے ہوئے زمین کی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کا منظم طریقے سے نقشہ سازی کا اپنی نوعیت کا پہلا مشن ہے ۔ رہنماؤں نے خلائی تحقیق میں مزید تعاون پر زور دیا ، جس میں طویل مدتی انسانی خلائی پرواز کے مشن ، خلائی پرواز کی حفاظت اور سیاروں کے تحفظ سمیت ابھرتے ہوئے شعبوں میں مہارت اور پیشہ ورانہ تبادلے کا اشتراک شامل ہے ۔ رہنماؤں نے روایتی اور ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے کنیکٹیویٹی ، ایڈوانسڈ اسپیس فلائٹ ، سیٹلائٹ اور اسپیس لانچ سسٹم ، اسپیس سسٹینیبلٹی ، اسپیس ٹوراِزم اور ایڈوانسڈ اسپیس مینوفیکچرنگ میں صنعتی مصروفیات کے ذریعے تجارتی خلائی تعاون کو مزید آگے بڑھانے کا عہد کیا ۔ رہنماؤں نے اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی تحقیق میں یو-ایس نیشنل سائنس فاؤنڈیشن اور انڈین انوسندھان نینشل ریسرچ فاؤنڈیشن کے درمیان ایک نئی شراکت داری کا اعلان کرتے ہوئے امریکی اور ہندوستانی سائنسی تحقیقی برادریوں کے درمیان تعلقات کو گہرا کرنے کی اہمیت پر زور دیا ۔ یہ شراکت داری یو-ایس نیشنل سائنس فاؤنڈیشن اور متعدد ہندوستانی سائنس ایجنسیوں کے درمیان جاری تعاون پر مبنی ہے تاکہ سیمی کنڈکٹرز ، کنیکٹیڈ وہیکلز، مشین لرننگ ، اگلی نسل کے ٹیلی مواصلات ، انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور مستقبل کی بائیو مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں مشترکہ تحقیق کو قابل بنایا جاسکے ۔ رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی حکومتیں برآمدی کنٹرول کو دور کرنے ، اعلی ٹیکنالوجی کی تجارت کو فروغ دینے اور ٹیکنالوجی کی سلامتی کو حل کرتے ہوئے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی کی منتقلی میں رکاوٹوں کو کم کرنے کی کوششوں کو پھر سے دوگنا کریں ۔ رہنماؤں نے اہم سپلائی چینز کے زیادہ ارتکاز سے فائدہ اٹھانے کے خواہاں تیسرے فریقوں کی طرف سے برآمداتی کنٹرول میں غیر منصفانہ طریقوں کے مشترکہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا بھی عزم کیا ۔ کثیرالجہتی تعاون رہنماؤں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان قریبی شراکت داری ایک آزاد انہ ، کھلے ، پرامن اور خوشحال ہند بحرالکاہل خطے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے ۔ کواڈ شراکت داروں کے طور پر ، رہنماؤں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ شراکت داری آسیان کی مرکزیت کو تسلیم کرنے ، بین الاقوامی قانون اور اچھی حکمرانی کی پاسداری ، حفاظت اور نیویگیشن کی آزادی ، اوور فلائٹ اور سمندروں کے دیگر جائز استعمال کی حمایت ، اور بلا روک ٹوک جائز تجارت اور بین الاقوامی قانون کے مطابق سمندری تنازعات کے پرامن حل کی وکالت پر مبنی ہے ۔ وزیر اعظم مودی کواڈ رہنماؤں کے اجلاس کے لیے نئی دہلی میں صدر ٹرمپ کی میزبانی کرنے کے منتظر ہیں ، جس سے پہلے رہنما باہمی تعاون کو بہتر بنانے کے لیے قدرتی آفات اور سمندری گشت کے لیے شہری ردعمل کی حمایت کے لیے مشترکہ ہوائی نقل و حمل کی صلاحیت پر نئے کواڈ اقدامات کو فعال کریں گے ۔ رہنماؤں نے تعاون بڑھانے ، سفارتی مشاورت بڑھانے اور مشرق وسطی میں شراکت داروں کے ساتھ ٹھوس تعاون بڑھانے کا عزم کیا ۔ انہوں نے خطے میں امن و سلامتی کو آگے بڑھانے کے لیے اہم بنیادی ڈھانچے اور اقتصادی راہداریوں میں سرمایہ کاری کی اہمیت پر روشنی ڈالی ۔ رہنماؤں نے 2025 میں نئے اقدامات کا اعلان کرنے کے لیے اگلے چھ ماہ کے اندر انڈیا-مڈل ایسٹ-یورپ کوریڈور اور I2 یو2 گروپ سے شراکت داروں کو بلانے کا ارادہ کیا ہے ۔ امریکہ بحر ہند کے خطے میں ایک ترقیاتی ، انسانی امداد اور خالص سلامتی فراہم کنندہ کے طور پر ہندوستان کے کردار کی تعریف کرتا ہے ۔ اس تناظر میں ، رہنماؤں نے بحر ہند کے وسیع خطے میں دو طرفہ بات چیت اور تعاون کو گہرا کرنے کا عہد کیا اور اقتصادی رابطے اور تجارت میں مربوط سرمایہ کاری کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نئے دو طرفہ ، مکمل حکومتی فورم ، بحر ہند اسٹریٹجک وینچر کا آغاز کیا ۔ بحر ہند میں زیادہ سے زیادہ رابطے کی حمایت کرتے ہوئے ، رہنماؤں نے میٹا کے ایک زیر سمندر کیبل پروجیکٹ میں کثیر ارب ، کثیر سالہ سرمایہ کاری کے اعلان کا بھی خیرمقدم کیا جو اس سال کام شروع کرے گا اور بالآخر پانچ براعظموں کو جوڑنے اور بحر ہند کے خطے اور اس سے آگے عالمی ڈیجیٹل شاہراہوں کو مضبوط کرنے کے لیے 50,000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرے گا ۔ ہندوستان قابل اعتماد وینڈرس کا استعمال کرتے ہوئے بحر ہند میں زیر سمندر کیبلز کی دیکھ بھال ، مرمت اور مالی اعانت میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ۔ رہنماؤں نے دفاع ، ٹیکنالوجی ، توانائی اور اہم معدنیات میں تعلقات ، تجارت اور تعاون کو بڑھانے کے لیے مغربی بحر ہند ، مشرق وسطی اور ہند بحرالکاہل میں نئی کثیرالجہتی جامع شراکت داری کی تشکیل کی ضرورت کو تسلیم کیا ۔ رہنماؤں کو توقع ہے کہ وہ 2025 کے اواخر تک ان ذیلی خطوں میں شراکت داری کے نئے اقدامات کا اعلان کریں گے ۔ رہنماؤں نے عالمی امن اور سلامتی کو آگے بڑھانے کے لیے کثیر القومی ترتیبات میں فوجی تعاون کو آگے بڑھانے کا بھی عزم کیا ۔ رہنماؤں نے بحیرہ عرب میں سمندری راستوں کو محفوظ بنانے میں مدد کے لیے کمبائنڈ میری ٹائم فورسز نیول ٹاسک فورس میں مستقبل میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے ہندوستان کے فیصلے کو سراہا ۔ رہنماؤں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کی عالمی لعنت کا مقابلہ کیا جانا چاہیے اور دنیا کے ہر کونے سے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کی جانی چاہئیں ۔ انہوں نے 26/11 کو ممبئی میں ہونے والے حملوں اور 26 اگست 2021 کو افغانستان میں ایبی گیٹ بم دھماکے جیسی گھناؤنی کارروائیوں کو روکنے کے لیے القاعدہ ، آئی ایس آئی ایس ، جیش محمد اور لشکر طیبہ سمیت خطرناک گروہوں سے دہشت گردی کے خطرات کے خلاف تعاون کو مستحکم کرنے کا عہد کیا ۔ ہمارے شہریوں کو نقصان پہنچانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی مشترکہ خواہش کو تسلیم کرتے ہوئے ، امریکہ نے اعلان کیا کہ تہور رانا کی ہندوستان حوالگی کی منظوری دے دی گئی ہے ۔ رہنماؤں نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ 26/11 کے ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں کے مجرموں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین سرحد پار دہشت گردانہ حملوں کو انجام دینے کے لیے استعمال نہ ہو ۔ رہنماؤں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور ان کی فراہمی کے نظام کو روکنے اور دہشت گردوں اور غیر ریاستی عنصر کو اس طرح کے ہتھیاروں تک رسائی سے روکنےکے لیے مل کر کام کرنے کا بھی عہد کیا ۔ عوام سے عوام کا تعاون صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی نے دونوں ممالک کے درمیان عوام -سے -عوام کے تعلقات کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا ۔ اس تناظر میں ، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ3 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی طلباء کی مضبوط برادری امریکی معیشت میں سالانہ 8 بلین ڈالر سے زیادہ کا حصہ ڈالتی ہے اور اس سے متعدد براہ راست اور بالواسطہ ملازمتیں پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے ۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ طلباء ، محققین اور ملازمین کی صلاحیتوں کے تبادلے اور نقل و حرکت سے دونوں ممالک کو باہمی فائدہ ہوا ہے ۔ اختراع کو فروغ دینے ، سیکھنے کے نتائج کو بہتر بنانے اور مستقبل کے لیے تیار افرادی قوت کی ترقی میں بین الاقوامی تعلیمی تعاون کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ، دونوں رہنماؤں نے مشترکہ/دوہری ڈگری اور جڑواں پروگراموں ، مشترکہ سینٹرز آف ایکسی لینس کے قیام ، اور ہندوستان میں امریکہ کے ممتاز تعلیمی اداروں کے آف شور کیمپس کے قیام جیسی کوششوں کے ذریعے اعلی تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون کو مضبوط کرنے کا عزم کیا ۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی کام کی جگہ کے طور پر دنیا کا ارتقاء اختراعی ، باہمی فائدہ مند اور محفوظ نقل و حرکت کے فریم ورک کو قائم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے ۔ اس سلسلے میں ، رہنماؤں نے طلباء اور پیشہ ور افراد کی قانونی نقل و حرکت کے مواقع کو ہموار کرنے ، اور قلیل مدتی سیاحوں اور کاروباری سفر کو آسان بنانے کا عہد کیا ، جبکہ دونوں ممالک کے لیے باہمی سلامتی کو فروغ دینے کے لیے غیر قانونی عنصر، مجرمانہ سہولت کاروں اور غیر قانونی امیگریشن نیٹ ورکس کے خلاف سخت کارروائی کرکے غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ سے بھی جارحانہ طریقے سے نمٹنے پر بھی زور دیا۔ رہنماؤں نے غیر قانونی امیگریشن نیٹ ورکس ، منظم جرائم کے سنڈیکیٹ ، بشمول نارکو دہشت گردوں ، انسانی اور اسلحہ کے اسمگلروں کے ساتھ ساتھ عوامی اور سفارتی حفاظت اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے دیگر عناصر ، اور دونوں ممالک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے تعاون کو مستحکم کرنے کا بھی عہد کیا ۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی نے ہماری حکومتوں ، صنعتوں اور تعلیمی اداروں کے درمیان اعلی سطحی روابط کو برقرار رکھنے اور ایک پائیدار امریکہ- ہندوستان شراکت داری کے لیے ان کے آرزو مند وژن کو عملی جامہ پہنانے کا عہد کیا جو ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے ہمارے لوگوں کی امنگوں کو آگے بڑھاتا ہے ، عالمی بھلائی کی خدمت کرتا ہے ، اور ایک آزاد اور کھلے بحرہند و بحرالکاہل میں تعاون کرتا ہے ۔ Post navigation Related Post URDU SECTION مرزا غالب کی زندگی اور شاعری پر پہلی عربی کتاب کا اجرا URDU 