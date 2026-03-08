T20 विश्व कप फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया

Last Updated on March 8, 2026 11:35 pm by INDIAN AWAAZ



भारत ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए टी20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से करारी शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। यह जीत न केवल भारत के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि टी20 क्रिकेट में टीम की बढ़ती ताकत और गहराई को भी दर्शाती है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और निर्धारित 20 ओवर में 255 रन पर 5 विकेट का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।

भारत की ओर से संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला और बड़े शॉट्स के साथ रन गति को बनाए रखा। वहीं ईशान किशन ने तेजतर्रार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कई आकर्षक चौके-छक्के लगाए और टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक साझेदारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया।

256 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए शुरुआती झटके दिए और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। बुमराह ने अपने स्पेल में चार महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया।

इसके बाद स्पिनर अक्षर पटेल ने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मध्यक्रम के अहम विकेट झटके और न्यूजीलैंड की वापसी की उम्मीदों को खत्म कर दिया। लगातार गिरते विकेटों के कारण न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई।

इस तरह भारत ने 96 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एक बार फिर विश्व क्रिकेट में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।

क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह जीत भारतीय टीम की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आक्रामक बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी के दम पर भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और आखिरकार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

दूसरी ओर न्यूजीलैंड के लिए यह हार निराशाजनक रही। टीम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाते हुए फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में भारत के सामने टिक नहीं सकी।

इस शानदार जीत के साथ भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में उसकी बादशाहत बरकरार है।